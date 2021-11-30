Как правильно поливать денежное дерево и чего делать не стоит

Денежное дерево (толстянка, крассула) — неприхотливое растение, которое прекрасно очищает воздух и отлично себя чувствует при минимальном уходе. И всё же есть несколько грубых ошибок, в результате которых толстянку можно загубить.

В этой статье мы расскажем, как поливать денежное дерево и чего следует избегать.







КАК ПОЛИВАТЬ ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО

Основная ошибка в уходе за толстянкой — это неправильный полив. Дело в том, что денежное дерево относится к роду суккулентов. Следовательно, оно не нуждается в обильном увлажнении почвы. Способность накапливать влагу в листочках надолго обеспечивает растение необходимым количеством воды.Летом растение нужно поливать не чаще одного раза в неделю, а зимой будет достаточно двух раз в месяц. Помни, что недостаток увлажнения денежное дерево переносит легче, чем его избыток. Если слишком часто поливать толстянку, корни начнут загнивать, ведь они очень чувствительны к избытку влаги. В идеале почва должна оставаться увлажненной посередине и просушенной в верхних слоях.Также следует заметить, что денежное дерево нельзя поливать холодной водопроводной водой. Прежде чем поливать толстянку, нужно набрать воду в бутылку и дать ей отстояться и прогреться до комнатной температуры.Более того, воду следует хранить в открытой емкости, чтобы выветрился хлор.Ничего страшного, если вода случайно попадет на стебли или листья. Наоборот, толстянке не помешают периодические опрыскивания из пульверизатора в летнее время. Кстати, зимой процедуру следует заменить на протирание влажной тряпкой.Стоит ли перемещать толстянку из одной комнаты в другуюКак известно, толстянка хорошо чистит воздух. Поэтому многие устраивают денежному дереву турне по всей квартире. Но так делать не стоит, если не хочешь загубить растение.Денежное дерево очень чувствительно к переездам. Даже после перемещения в другую комнату растение может начать сбрасывать листья. Выбери для толстянки юго-восточное или южное окно, обязательно защити от попадания прямых солнечных лучей и не переноси из комнаты в комнату.На что следует обратить вниманиеЛистья денежного дерева должны быть зелеными. Если они поменяли оттенок, это свидетельствует о том, что в уходе были допущены ошибки.Если на листиках появился серебристый налет, это значит, условия в помещении неблагоприятны для толстянки. Возможно, слишком высокая влажность или низкая температура. Дело в том, что такая среда идеальна для жизнедеятельности возбудителей мучнистой росы и мучнистого червеца.Образование пупырышек на листьях говорит об избыточном поливе или наличии на растении щитовки. Если листья поменяли оттенок и стали фиолетовыми или красноватыми, это указывает на попадание прямых солнечных лучей или на переизбыток удобрений.