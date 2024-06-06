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Одетые в тени: интригующие женские фото в стиле ню


Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Кристиан Диор создавал духи, чтобы одеть каждую женщину, испанский фотограф Эмилио Жименез (Emilio Jimenez) создал серию снимков, на которых одел моделей в… тени. Звучит несколько необычно, а выглядит – потрясающе. Оторвать взгляд от интригующих снимков практически невозможно.

Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Обнаженное женское тело – запретный плод, который сладок для многих фотографов. Однако балансировать на грани интимности и пошлости удается далеко не всем. Работы Эмилио – это воплощенная женственность. Используя игру света и тени, мастер создает роскошные портретные снимки, на которых «одеждой» становятся тени от листьев или павлиньих перьев.
Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Рассматривая работы из фотосерии «Анатомия дикой природы» Эмилио Жименеза, можно окунуться в мир загадочной красоты, томных взглядов, пластики тел. Контрастная черно-белая фотосъемка подчеркивает органическое единство женского тела и природы, предельный минимализм позволяет фокусировать внимание зрителя на главном объекте съемки.
Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

 
Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

Обнаженные женские тела, одетые в тени, на снимках от Эмилио Джименез

 

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