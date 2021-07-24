История «Supertrain», или как грандиозный американский сериал об атомном поезде оказался провалом

В середине XX века многие страны выдвигали идею создания атомных поездов. Но из-за серьезных проблем с безопасностью и дороговизной разработки новый вид железнодорожного транспорта так и не был реализован. В сети можно найти снимки американского прототипа атомного поезда под названием «Supertrain». Давайте узнаем, действительно ли существовал такой концепт и почему он так и не поступил в массы.
С чего все начиналось
История создания этого футуристичного поезда незамысловатая, но в то же время интересная. В конце 1970-х годов крупнейшая американская телевизионная компания NBC сделала ставку на два масштабных проекта. В рамках первого из них NBC выкупила все права на трансляцию в США олимпиады 1980 года, проходившей в Москве. Вторым проектом была съемка телесериала об атомном поезде.
С чего все начиналось. | Фото: LiveJournal.
Назвали будущий сериал коротко и емко — «Supertrain» («Суперпоезд»). Основные события картины должны были разворачиваться в вагонах поезда. По жанру «Supertrain» можно было отнести скорее к фантастическо-криминальной картине. Над сериалом работали лучшие специалисты того времени. В рекламу была вложена рекордная на тот момент сумма. Продюсеры делали ставку не только на покупку платных подписок, но и на распространение сериала на VHS-кассетах, которые в то время набирали большую популярность.
Создание поезда
Однако самые большие временные и денежные затраты были брошены на создание концепта самого поезда. В специальном павильоне был построен макет в масштабе 1:1. Размеры и внешний вид поезда были впечатляющими. Кроме локомотива был с нуля разработан дизайн посадочной платформы, интерьера и экстерьера.
Посадочная платформа. | Фото: Imgur.
Чтобы сделать модель максимально реалистичной и роскошной к работе были привлечены лучшие дизайнеры и архитекторы того времени. В просторных вагонах имелись комфортабельные купе, обеденные залы и даже бассейн. Нет точных данных о бюджете сериала, но по информации Novate.ru, только на создание макета поезда было потрачено около $1 млн.
Реклама сериала. | Фото: Classic Driver.
Поскольку сорок лет назад компьютерная графика была на очень низком уровне, помимо главного концепта было создано несколько десятков макетов поезда разных масштабов. Съемка уменьшенных моделей велась как на открытой местности, так и в павильонах студии.
Бассейн. | Фото: Core77.
Кроме самого поезда было построена целая сеть железных дорог и перронов. Естественно слово «атомный» было добавлено лишь для привлечения внимания, никто бы не стал устанавливать ядерную установку на обычный макет для телесериала.
Провал
Казалось бы, все было сделано для того, чтобы сериал обрел огромную популярность и приносил миллионы долларов своим создателям. Но что-то пошло не так. Незадолго до премьеры пилотной серии один из макетов сошел с рельс и разрушился. Это было плохое предзнаменование.
Одна из главных героинь сериала. | Фото: IMDb.
Сериал полностью провалился в прокате. Ни оригинальный сценарий, ни именитые актеры не смогли спасти положение. Всего было снято девять серий «Supertrain», после чего проект были признан убыточным и закрыт. Вот так, самый дорогой телевизионный сериал своего времени прекратил свое существование
Съемки сериала. | Фото: nbc_supertrain.tripod.com.
До сих пор не ясно, почему обстоятельства обернулись таким образом. Компания NBC была на грани банкротства, а актерам не заплатили ни цента за съемки. К сожалению, кроме нескольких фотографий и роликов на YouTube вы больше ничего не найдете о когда-то грандиозном голливудском проекте.
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