18 забавных ретро фотографий, которые обязательно поднимут настроение

Смешные ретро-фотографии из прошлого.

1. Какие эмоции скрывает маска?

Игра покер очень увлекательна и азартна .

2. Новое изобретение

Презентация четырехколесного велосипеда, который предназначался для перевозки пассажиров.

3. Гигантское колесо

В 1932 году господин Тонтон и его сын изобрели электрическое колесо, которое способно было развивать скорость до 30 миль в час.

4. Все едут на пикник

Ретро фотография трех девушек-японок 1932 года.

5. Заряд бодрости

Популярные актрисы 30-х годов Гвен Ли, Рут Келли, Бланш Ле Клэр, Ракель Торрес и Фэй Уэбб на утренней тренировке.

6. Американская актриса Люсиль Фэй Лесюр

Голивудская актриса Люсиль Фэй Лесюр более известна почитателям как Джоан Кроуфорд .

7. В мире животных

Фото охотничьих собак в солнцезащитных очках.

8.Путешествие в Вест-Индию

Легендарные британские теннисисты Betty Nuthall, Fred Perry , Mrs Fearnley-Whittingstall покидая Лондон.

9. Семейная игра

В предвкушении великолепного матча. Только вот малыш?..

10. Фото датировано маем 1966 года

Охранник-боксер в свитере и фуражке где-то на железнодорожной станции исполняющий свой долг .

11. Испытательная операция

Трое полицейских проводят тест-драйв спасательных жилетов в доках Вест-Индии.

12. Чудный оркестр

Леди решили поиграть на кухонной посуде.

13. В октября 1934 года

Испытания автомобиля в одну лошадиную силу.

14. Пиво, домино и лошадь

Лошадь по кличке Сэм на протяжении нескольких лет со своим хозяином посещала бар, где играли в домино.

15. Оксфорд или Кембридж

Матч в Викторианском стиле между студентами двух известных колледжей .

16. Майским днем

Фотограф Джордж Хейлс спит в шезлонге и не догадывается о приливе.

17. Птицефарика

Девушка и гуси - великолепная группа.

18. Два комика

Пародия на дуэт популярних американских актеров Лорела и Харди .