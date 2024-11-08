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18 забавных ретро фотографий, которые обязательно поднимут настроение


Смешные ретро-фотографии из прошлого.

Смешные ретро-фотографии из прошлого.

Наши прабабушки и прадедушки, судя по всему, обладали отменным чувством юмора. Во всяком случае фотографии у них получались весьма забавные, хотя сегодня многие из этих снимков выглядят достаточно странно, и порой даже сложно предположить, что имел в виду автор.

1. Какие эмоции скрывает маска?


Игра покер очень увлекательна и азартна.

Игра покер очень увлекательна и азартна.

 

2. Новое изобретение


Презентация четырехколесного велосипеда, который предназначался для перевозки пассажиров.

Презентация четырехколесного велосипеда, который предназначался для перевозки пассажиров.

 

3. Гигантское колесо


В 1932 году господин Тонтон и его сын изобрели электрическое колесо, которое способно было развивать скорость до 30 миль в час.

В 1932 году господин Тонтон и его сын изобрели электрическое колесо, которое способно было развивать скорость до 30 миль в час.

 

4. Все едут на пикник


Ретро фотография трех девушек-японок 1932 года.

Ретро фотография трех девушек-японок 1932 года.

 

5. Заряд бодрости


Популярные актрисы 30-х годов Гвен Ли, Рут Келли, Бланш Ле Клэр, Ракель Торрес и Фэй Уэбб на утренней тренировке.

Популярные актрисы 30-х годов Гвен Ли, Рут Келли, Бланш Ле Клэр, Ракель Торрес и Фэй Уэбб на утренней тренировке.

 

6. Американская актриса Люсиль Фэй Лесюр


Голивудская актриса Люсиль Фэй Лесюр более известна почитателям как Джоан Кроуфорд.

Голивудская актриса Люсиль Фэй Лесюр более известна почитателям как Джоан Кроуфорд.

 

7. В мире животных


Фото охотничьих собак в солнцезащитных очках.

Фото охотничьих собак в солнцезащитных очках.

 

8.Путешествие в Вест-Индию


Легендарные британские теннисисты Betty Nuthall, Fred Perry, Mrs Fearnley-Whittingstall покидая Лондон.

Легендарные британские теннисисты Betty Nuthall, Fred Perry, Mrs Fearnley-Whittingstall покидая Лондон.

 

9. Семейная игра


В предвкушении великолепного матча. Только вот малыш?..

В предвкушении великолепного матча. Только вот малыш?..

 

10. Фото датировано маем 1966 года


Охранник-боксер в свитере и фуражке где-то на железнодорожной станции исполняющий свой долг.

Охранник-боксер в свитере и фуражке где-то на железнодорожной станции исполняющий свой долг.

 

11. Испытательная операция


Трое полицейских проводят тест-драйв спасательных жилетов в доках Вест-Индии.

Трое полицейских проводят тест-драйв спасательных жилетов в доках Вест-Индии.

 

12. Чудный оркестр


Леди решили поиграть на кухонной посуде.

Леди решили поиграть на кухонной посуде.

 

13. В октября 1934 года


Испытания автомобиля в одну лошадиную силу.

Испытания автомобиля в одну лошадиную силу.

 

14. Пиво, домино и лошадь


Лошадь по кличке Сэм на протяжении нескольких лет со своим хозяином посещала бар, где играли в домино.

Лошадь по кличке Сэм на протяжении нескольких лет со своим хозяином посещала бар, где играли в домино.

 

15. Оксфорд или Кембридж


Матч в Викторианском стиле между студентами двух известных колледжей.

Матч в Викторианском стиле между студентами двух известных колледжей.

 

16. Майским днем


Фотограф Джордж Хейлс спит в шезлонге и не догадывается о приливе.

Фотограф Джордж Хейлс спит в шезлонге и не догадывается о приливе.

 

17. Птицефарика


Девушка и гуси - великолепная группа.

Девушка и гуси - великолепная группа.

 

18. Два комика


Пародия на дуэт популярних американских актеров Лорела и Харди.

Пародия на дуэт популярних американских актеров Лорела и Харди.

 

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