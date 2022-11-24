Крестные отцы смерти: ученые, об изобретениях которых пожалел весь мир

Научный прогресс – это нечто, что мы должны благодарить за множество спасенных жизней людей и за то, что сегодня наша цивилизация выглядит именно так, как мы ее видим сейчас.
То, что мы можем пить чистую воду, больше не умираем от оспы и испанского гриппа, запросто можем преодолеть несколько тысяч километров на самолетах и поездах, получили безграничный доступ к информации, благодаря интернету – все это плоды научно-технического прогресса. Однако далеко не все изобретения послужили человечеству во благо. Сегодня мы расскажем вам о двух людях, об изобретениях которых пожалел весь мир.
1. «Я – смерть, я – разрушитель миров»
Именно эту знаменитую цитату из древней индийской книги на санскрите произнес о себе американский физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер, который стал человеком, впервые создавшим оружие, способное уничтожить мир.
Оппенгеймер всегда оставался странным человек и вел замкнутый образ жизни. Он родился в семье немецких евреев в США, получил блестящее образование и возглавил Манхэттенский проект, единственной задачей которого было создание оружия способного уничтожить все живое на своем пути. После того как первые творения Оппенгеймера были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, стерев эти города с лица земли и уничтожив десятки тысяч людей, от которых остались только тени на стенах, Оппенгеймер стал настоящей знаменитостью в США. Его лицо красовалось на всех обложках журналов, и Джулиус Роберт Оппенгеймер стал настоящим лицом новой идеи технократов. Коллеги, работавшие вместе с Оппенгеймером, обвиняли его в чрезмерном тщеславии и временами поражались его нелюдимости и замкнутости.
Когда в последние годы жизни ученый осознал, что его изобретение стало Дамокловым мечом, который повис над головой человечества, рискуя в любой момент превратить мир в радиоактивную пустыню, Оппенгеймер раскаялся и стал принимать активное участие в движении против ядерного оружия.
2. Еврей, который создал газ Холокоста
Фриц Габер происходил из семьи правоверного еврея-хасида, его мать умерла, пытаясь произвести его на свет, а отец, занятый торговлей фармацевтическими препаратами, уделял ребенку не слишком много внимания. Иронично, но именно Фриц Габер стал евреем, который больше чем кто-либо другой несет на себе ответственность за применение химического оружия и создание газовых камер в Германии. Ученый, который, невзирая на свое происхождение, сохранил свою высокопоставленную должность с приходом Гитлера к власти, своевременно почуял неладное и успел убежать в Англию, хотя его самого из академических и правительственных учреждений так никто и никогда не попросил удалиться.
Современники отзывались о Габере, как об очень конфликтном и замкнутом человеке. Однако мало кто мог пойти против химика, благодаря его огромному общественному влиянию. Ведь именно Габер стал «отцом» всего немецкого химического оружия, которое генералы Первой мировой войны рассматривали в качестве перспективного способа борьбы с противником. Габер лично отправился на реку Ипр, чтобы обучать солдат распылять его печально известное творение – хлорный газ. Когда атака началась, Габер лично наблюдал как англичане и французы слепли и задыхались из-за того, что газ выжигал им глаза и легкие. Впрочем, отпраздновать блистательную победу химику так и не удалось.
Узнав, что Габер стал ответственным за ранение и гибель более пяти тысяч солдат, его любимая жена Клара украла табельный пистолет мужа и застрелилась, пока Габер отмечал победу со своими «коллегами по цеху». Умирающую женщину нашел тринадцатилетний сын химика. Сам же Габер после этого возненавидел весь мир настолько, что вместо похорон жены отправился тестировать химическое оружие в Польше. Еще одним творением Габера, который, несмотря на участие в военных преступлениях, получил две Нобелевские премии по химии, стал Циклон Б – печально известный газ, который нацисты применяли в газовых камерах. Позднее, тот самый Герман, сын Габера, узнав, что совершил его отец, отправится вслед за матерью и тоже совершит самоубийство.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии