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Символ раздора или примирения: Почему «Недвижимая лестница» в Храме гроба Господня веками стоит на о



Те, кто был в Храме гроба Господня в Иерусалиме, наверняка обратили внимание на лестницу, которая приставлена к одному из фасадных окон, и слышали, что ее называют «недвижимой». Это расхожее название неслучайно. Дело в том, что карниз, в который она упирается, относится к Греческой православной церкви, а само окно принадлежит Армянской апостольской церкви. Эту древнюю «реликвию» никто не имеет права сдвигать. С одной стороны, она символизирует равенство христианских церквей. С другой – напоминает о непримиримости конфессий.

Символ раздора и одновременно - знаменитого статуса-кво.

Символ раздора и одновременно - знаменитого статуса-кво.

 

Непримиримые соперники


Борьба за право контролировать иерусалимские святыни имеет очень древнюю историю: ее вели еще со времен тех событий, о которых рассказывают евангелисты. Особенно активно верующие конфликтовали начиная с шестнадцатого столетия, когда все чаще стали возникать споры между всеми христианскими конфессиями, но в особенности это касалось католиков и православных греков.

В те времена, когда Иерусалим был под властью египтян, францисканцы закрепили за своей церковью право именоваться хранителем храмов Гроба Господня, Рождества Христова в Вифлееме, а также ряда других церквей и святынь. Православные греки стремились оспорить эту привилегию, ссылаясь на указ о передаче прав на святыни именно им, изданный в VII веке правителем халифом Омаром. Христиане-католики же, в свою очередь, считали вышеназванный документ подделкой и при этом добавляли, что если бы он и был подлинным, то в этом случае касался бы всех православных верующих, а не только греческих.
Храм гроба Господня. /Фото:lookmytrips.com

Храм гроба Господня. /Фото:lookmytrips.com

 

Порой конфликты представителей конфессий даже перерастали в кровопролитные драки – и это несмотря на регулярно издаваемые в XVII-XIX столетиях официальные указы османского правительства, призванные упорядочить отношения между непримиримыми конфессиями христиан.

Чтобы предотвратить эти постоянные религиозные волнения в своей стране, Султан Осман III в 1757-м официально закрепил в храме Гроба Господня равные права между католиками и православными. Этот указ (фирман) стал первым официальным документом, поделившим святыни (вернее, регламентирующим права на них) между разными конфессиями христианства.

Такое разделение стали называть статусом-кво Святой земли, и оно строго соблюдалось местными властями все эти годы и соблюдается до сих пор. В настоящий момент владельцами разных частей храма официально считаются шесть конфессий: Армянская апостольская церковь, Сирийская, Коптская и Эфиопская православные церкви, а также католики и православные греки.
Храм на гравюре по дереву Бернарда фон Брейденбаха, 1484

Храм на гравюре по дереву Бернарда фон Брейденбаха, 1484

 

Однако прийти к полному примирению, как известно, не удалось, и даже в XXI веке в Иерусалиме периодически возникают конфликты и даже драки между христианскими монахами. Например, 17 лет назад один коптский монах отодвинул свой стул от солнца в тень, на эфиопскую (как оказалось) территорию. Этот невинный, казалось бы, поступок привел к драке, в результате которой 11 монахов были госпитализированы с различными травмами.
Храм Гроба Господня - общая святыня. /Фото:orthphoto.net

Храм Гроба Господня - общая святыня. /Фото:orthphoto.net

 

Главный фасад храма не сильно изменился за пятьсот лет. Правая сторона двойных ворот была замурована султаном Саладином, как и часовня Франка, которая была единственным прямым входом в скалу Голгофы. Над ним по-прежнему находится двойное окно армянской часовни Святого Иоанна, а справа можно увидеть окно поменьше, в Латинскую часовню Голгофы. Над верхним выступом находится купол церкви (был еще купол повыше, но он был разрушен при землетрясении).

Есть только одна интересная деталь, которая все это время оставалась неизменной: приставная лесенка под правым окном, опирающаяся на выступ наверху.
Обряд омовения ног в начале прошлого века. Лестница (в правом верхнем углу) все там же, на своем неизменном месте. /Фото:blogspot.com

Обряд омовения ног в начале прошлого века. Лестница (в правом верхнем углу) все там же, на своем неизменном месте. /Фото:blogspot.com

 

Деревянная лестница, которая хорошо заметна на фасаде даже издалека, символизирует неукоснительное правило, согласно которому на территории знаменитого храма нельзя ничего передвигать, ремонтировать и вообще как-либо менять без официального согласия на это всех шести конфессий.

История «общественной реликвии»


Первые упоминания об обычае не сдвигать эту лестницу принято относить к началу XIX века. Ее, например, можно разглядеть на старинных гравюрах 1830-х годов – на том же самом месте, у окна.
Лестница на одной из гравюр (примерно 1832 год).

Лестница на одной из гравюр (примерно 1832 год).

 

По поводу того, для чего эта лестница изначально была нужна, у историков есть несколько гипотез. Согласно одной, армянские монахи с ее помощью попадали на свою территорию – в часовню Св. Иоанна. Таким образом им удавалось не платить османским властям пошлину за вход в Храм (500 пиастров), а также не нужно было проходить через территорию, которая принадлежит православным грекам.
Удивительно, но на гравюре Джорджа Вильямса 1849 года лестница и расположенный справа от окна контрфорс не видны.

Удивительно, но на гравюре Джорджа Вильямса 1849 года лестница и расположенный справа от окна контрфорс не видны.

 

Согласно другой версии, по этой лестнице армянские монахи спускались на массивный карниз, чтобы полить располагавшиеся там горшки с цветами, зеленью и овощами или же просто глотнуть свежего воздуха (они ведь большую часть времени проводили в помещении).
Лестницу использовали в практических целях. /Фото:studiolum.com/

Лестницу использовали в практических целях. /Фото:studiolum.com/

 

Есть также предположение, что приставную стремянку использовали, чтобы спуститься на карниз во время христианских праздников, традиционно собиравших толпы верующих на территории внутреннего двора.
В праздники она была незаменима.

В праздники она была незаменима.

 

О том же, следует ли знаменитую лестницу относить к Армянской церкви, или же она все-таки принадлежит грекам, до сих пор ходят споры.
Раньше лестницу активно использовали монахи. Сейчас - уже нет. /Фото:guide-israel.ru

Раньше лестницу активно использовали монахи. Сейчас - уже нет. /Фото:guide-israel.ru

 

Кстати, если говорить на чистоту, то пресловутая лестница – не такая уж и недвижимая. В прошлом веке, например, она дважды исчезала с привычного места по неизвестным причинам, правда, ее тут же находили местные полицейские и водружали обратно, а десять лет назад деревянную стремянку убирали, чтобы пристроить снаружи строительные леса во время ремонта здания. И этот временный «переезд» лестницы был предварительно одобрен всеми шестью конфессиями.

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