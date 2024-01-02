Символ раздора или примирения: Почему «Недвижимая лестница» в Храме гроба Господня веками стоит на о

Символ раздора и одновременно - знаменитого статуса-кво.

Непримиримые соперники

Храм гроба Господня. /Фото:lookmytrips.com

Храм на гравюре по дереву Бернарда фон Брейденбаха, 1484

Храм Гроба Господня - общая святыня. /Фото:orthphoto.net

Обряд омовения ног в начале прошлого века. Лестница (в правом верхнем углу) все там же, на своем неизменном месте. /Фото:blogspot.com

История «общественной реликвии»

Лестница на одной из гравюр (примерно 1832 год).

Удивительно, но на гравюре Джорджа Вильямса 1849 года лестница и расположенный справа от окна контрфорс не видны.

Лестницу использовали в практических целях. /Фото:studiolum.com/

В праздники она была незаменима.

Раньше лестницу активно использовали монахи. Сейчас - уже нет. /Фото:guide-israel.ru