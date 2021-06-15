Еда в помощь: Как обычные продукты облегчат уборку в доме

Еда предназначена, конечно же, чтобы ее ели, но бывает и так, что продукты могут стать помощниками в бытовых делах. Например, шкурку от банана не нужно сразу же выбрасывать в мусорное ведро, она может сослужить неплохую службу.

В этом обзоре - шесть оригинальных советов, как можно использовать продукты питания, есть ситуации, в которых они просто незаменимы.

1. Лимон для дезинфекции разделочной доски

Лимон для дезинфекции разделочной доски.

Многие хозяйки используют лимон в быту, как ароматизатор, но на самом деле цитрус еще и прекрасно дезинфицирует любые поверхности. От неприятного запаха разделочной доски можно избавиться, если посыпать ее солью, а после - почистить хорошенько половинкой лимона. Соль - действенное чистящее средство, а лимон убивает бактерии и нейтрализует запахи. Останется только вымыть доску под проточной водой и высушить.

2. Лук для чистки гриля

Лук для чистки решетки-гриль.

После того, как барбекю готово, гриль можно легко отчистить от загрязнений при помощи половинки лука. Наколите луковицу на вилку для мяса и потрите решетку. Такой нехитрый трюк легко проделать на природе, и тогда засохший гриль не придется долго отмывать перед следующим использованием.

3. Картофель и терка

Сырой картофель поможет отчистить терку от сыра.

Потереть сыр на терку - минутное дело, а вот отмыть ее после - задача не из легких. Чтобы не тратить время попусту, можно воспользоваться таким советом. После того, как вы закончите с сыром, потрите на терку кусочек картофеля, он идеально отчистит поверхность.

4. Как почистить кофемолку?

Рис для чистки кофемолки.

Если вы мелете дома зерновой кофе, то однозначно сталкивались с проблемой чистки кофемолки. Помыть ее проблематично, а остатки кофе забивают механизм, и иногда он может плохо работать. Чтобы этого избежать, попробуйте измельчить в кофемолке рисовую крупу. Всыпьте столовую ложку и несколько раз нажмите кнопку "Пуск". Затем вытрусите остатки, ваша машина будет идеально чистой.

5. Как собрать разбитое стекло?

Как при помощи хлеба собрать мелкие осколки.

Что делать, если разбил стекло, не всегда понятно. Крупные осколки не проблема собрать рукой, а вот с мелкими - возникают сложности. Ведь убрать нужно так, чтобы не порезаться. Тряпкой или веником - не выход, при последующем мытье крохотный осколок можно загнать под кожу. Выход есть. Попробуйте «промокнуть» осколки кусочком хлеба, и за считанные секунды безопасно проведете уборку.

6. Что делать со шкуркой от банана?

Полировка обуви при помощи банановой кожуры.

Каких только способов применения банановой кожуры не придумали находчивые хозяйки! Один из действенных - уход за кожаной обувью. Протрите туфли внутренней частью шкурки, а затем отполируйте тряпочкой до блеска. Действует не хуже специализированных средств.