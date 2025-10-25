Маленькая хитрость, благодаря которой картофель долго хранится и не прорастает

Из-за закупки картофеля в больших количествах и неправильного хранения овощ начинает прорастать / Фото: sololaki.ru

Не у всех есть холодные подвалы, в которых картофель может лежать долгое время без потери внешних и вкусовых характеристик / Фото: design-homes.ru

Самый простой способ уберечь картофель от прорастания - положить в ящик пару яблок / Фото: pravdainform.com.ua

Яблоки выделяют этилен, который замедляет рост картофельных ростков / Фото: prozeny.cz