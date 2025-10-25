Маленькая хитрость, благодаря которой картофель долго хранится и не прорастает

В советские времена картофель выращивался на садовых участках и хранился в течение всей зимы в ящиках в подвалах и погребах. Сегодня тоже многие поступают подобным образом, хотя объемы и сократились. Люди предпочитают покупать картофель в магазинах по мере необходимости, что экономит время, а нередко и деньги.
Из-за закупки картофеля в больших количествах и неправильного хранения овощ начинает прорастать / Фото: sololaki.ru
Но некоторые продолжают закупать его в больших количествах и сталкиваются с проблемой. Картофель со временем начинает прорастать. Проблема заключается не столько в появлении самих ростков, как в том, что овощ становится не просто не полезным, а даже вредным. Это связано с тем, что в нем накапливается токсичное вещество соланин.
Не у всех есть холодные подвалы, в которых картофель может лежать долгое время без потери внешних и вкусовых характеристик / Фото: design-homes.ru
А самое интересное, что решить эту проблему можно очень быстро и легко. Этой хитростью пользовались люди много десятилетий тому, поэтому способ проверенный и эффективный.
Самый простой способ уберечь картофель от прорастания - положить в ящик пару яблок / Фото: pravdainform.com.ua
На ящик с картофелем необходимо положить яблоки – достаточно пары штук. Они выделяют этилен, который и замедляет рост картофельных ростков.
Яблоки выделяют этилен, который замедляет рост картофельных ростков / Фото: prozeny.cz
