Маленькая хитрость, благодаря которой картофель долго хранится и не прорастает




В советские времена картофель выращивался на садовых участках и хранился в течение всей зимы в ящиках в подвалах и погребах. Сегодня тоже многие поступают подобным образом, хотя объемы и сократились. Люди предпочитают покупать картофель в магазинах по мере необходимости, что экономит время, а нередко и деньги.



 
Из-за закупки картофеля в больших количествах и неправильного хранения овощ начинает прорастать / Фото: sololaki.ru

Из-за закупки картофеля в больших количествах и неправильного хранения овощ начинает прорастать / Фото: sololaki.ru

 

Но некоторые продолжают закупать его в больших количествах и сталкиваются с проблемой. Картофель со временем начинает прорастать. Проблема заключается не столько в появлении самих ростков, как в том, что овощ становится не просто не полезным, а даже вредным. Это связано с тем, что в нем накапливается токсичное вещество соланин.

 
Не у всех есть холодные подвалы, в которых картофель может лежать долгое время без потери внешних и вкусовых характеристик / Фото: design-homes.ru

Не у всех есть холодные подвалы, в которых картофель может лежать долгое время без потери внешних и вкусовых характеристик / Фото: design-homes.ru


 

А самое интересное, что решить эту проблему можно очень быстро и легко. Этой хитростью пользовались люди много десятилетий тому, поэтому способ проверенный и эффективный.

 
Самый простой способ уберечь картофель от прорастания - положить в ящик пару яблок / Фото: pravdainform.com.ua

Самый простой способ уберечь картофель от прорастания - положить в ящик пару яблок / Фото: pravdainform.com.ua

 

На ящик с картофелем необходимо положить яблоки – достаточно пары штук. Они выделяют этилен, который и замедляет рост картофельных ростков.

 
Яблоки выделяют этилен, который замедляет рост картофельных ростков / Фото: prozeny.cz

Яблоки выделяют этилен, который замедляет рост картофельных ростков / Фото: prozeny.cz

 

источник

