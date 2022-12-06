Зачем делают отверстие на упаковке с кофе, и почему не стоит покупать зерна при его отсутствии

При покупке кофе нередко можно увидеть, что на некоторых пакетах есть небольшие отверстия, а под ними на ощупь определяется некий твердый круглый предмет небольшого размера. Но зачастую на эту деталь большинство из нас никакого внимания не обращает, и совершенно зря. Что же это такое и какую функцию выполняет?
Что за «дырочки» в упаковках с кофе и какова их роль
Отверстие в пачке с зернами кофе - это клапан для дегазации / Фото: ua.bnpacks.com
Это приспособление – не что иное как клапан для дегазации, и он нужен вовсе не для того, чтобы можно было почувствовать аромат продукта и определить свежий он или нет, как это могло бы показаться. Естественно, аромат можно услышать, но это ничего не даст. Свежесть таким образом определить практически невозможно.
Клапан нужен для отвода избыточного газа после обжарки кофе из упаковки / Фото: cheyennetrapandskeet.club
В действительности же клапаны имеют совсем другое предназначение. Дело в том, что зерна сразу после того как их обжарят, взаимодействуют с кислородом, причем очень активно, теряя свежесть и свой аромат. Чтобы сохранить все свойства продукта, его после обжарки необходимо поместить в герметичную тару. Но делать это нельзя по одной простой причине. После обжарки зернами выделяется газ в больших количествах. Собравшись в упаковке, он просто ее разорвет.
Клапан для дегазации воздух выпускает, но внутрь упаковки не дает ему проникать / Фото: russian.alibaba.com
Наличие дегазационного клапана свидетельствует о хорошем качестве продукта / Фото: 1000dosok.ru
Вот поэтому производители и применяют спецприспособление – дегазационный клапан. А визуально заметные «дырочки» являются его частью. Клапан работает в одностороннем порядке – газ из упаковки выпускает, а воздух в нее не пропускает. Наличие этой детали указывает на хорошее качество продукта, который сохранил свои свойства (имеется в виду аромат и вкус) по максимуму.
Если в упаковке нет специального отверстия, то это означает, что кофе не упаковывался сразу после обжарки / Фото: russian.alibaba.com
При отсутствии клапана можно даже не сомневаться, что зерна упаковывались не сразу после обжарки, а провели на воздухе недели две. За это время их свойства были потеряны приблизительно на 30-40%.
Даже при наличии дегазационного клапана на упаковке с зернами рекомендуется после вскрытия пересыпать кофе в герметичную тару / Фото: behance.net
Кстати, после вскрытия пакета с кофе продукт рекомендуется пересыпать в тару, которая герметично закрывается, например, банку с плотной крышкой или вакуумные пакеты.
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