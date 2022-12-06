Зачем делают отверстие на упаковке с кофе, и почему не стоит покупать зерна при его отсутствии

Что за «дырочки» в упаковках с кофе и какова их роль

Отверстие в пачке с зернами кофе - это клапан для дегазации / Фото: ua.bnpacks.com

Клапан нужен для отвода избыточного газа после обжарки кофе из упаковки / Фото: cheyennetrapandskeet.club

Клапан для дегазации воздух выпускает, но внутрь упаковки не дает ему проникать / Фото: russian.alibaba.com

Наличие дегазационного клапана свидетельствует о хорошем качестве продукта / Фото: 1000dosok.ru

Если в упаковке нет специального отверстия, то это означает, что кофе не упаковывался сразу после обжарки / Фото: russian.alibaba.com

Даже при наличии дегазационного клапана на упаковке с зернами рекомендуется после вскрытия пересыпать кофе в герметичную тару / Фото: behance.net