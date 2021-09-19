Странности моды, или 9 безумных способов прошлых лет для повышения привлекательности

С течением времени человеческие представления о красоте неоднократно менялись. Конечно, вкусы у всех разные, но некоторые популярные в разные века каноны привлекательности сегодня вызывают как минимум удивление. Современным людям очень сложно поверить, каким мучениям подвергали себя мужчины и женщины прошлых столетий. Остается только порадоваться, что многие вещи, которые иначе как изуверством не назовешь, канули в небытие. В наши дни варварские приемы красоты присущи только некоторым племенам африканского континента.
1. Вытянутый череп
Древние майя практиковали искусственное удлинение черепа. /Фото: assets.atlasobscura.com
Древние племена майя прибегали к деформации черепа, чтобы придать голове продолговатый вид. Для этого с малых лет к голове привязывалась деревянная дощечка. По мере роста костей и формирования черепа голова постепенно изменялась, приобретая плоский лоб и удлиненную форму. Такому странному методу подвергались и мужчины, и женщины. Майя полагали, что плоский лоб - признак необычайного ума, и считали такую форму головы красивой.
2. Безволосое лицо
Модницы средневековой Европы удаляли волосы на лбу. /Фото: evonews.com
Стандарты красоты средневековой Европы также были своеобразными. Модным считался высокий лоб, и если он не соответствовал этому критерию, его удлиняли искусственно. Для этого выщипывали брови и ресницы, чтобы визуально увеличить высоту лба, а также часть волос на лбу, отодвигая линию волос назад.
3. Ножки – «золотые лотосы»
Ножки-«лотосы». /Фото: asianhistory109.files.wordpress.com
В Китае почти 1000 лет существовал культ миниатюрной женской ноги – «золотых лотосов». Считалось, что длина ступни не должна превышать 10 см, а идеалом были стопы размером 8 см. Чтобы добиться таких крошечных ног, их бинтовали девочкам начиная с пятилетнего возраста. При этом подгибали все пальцы, кроме большого, сгибали подошву в форме арки, и фиксировали положение бинтами. После чего ноги обували в маленький башмачок. Постепенно в процессе роста ступня деформировалась, приобретая форму копытца. Это был мучительно болезненный процесс, и зачастую женщины утрачивали способность ходить, но это считалось признаком аристократизма и богатства.
Познавательный факт от Novate.ru: Несмотря на попытки отменить этот калечащий женщин обычай, он просуществовал вплоть до начала XX века. В 1902 году император издал указ о запрете бинтования ног, но полного отказа от этой традиции удалось добиться только в 1949 году, когда к власти пришла коммунистическая партия Китая.
4. Чернение зубов
В Японии считали привлекательными черные зубы. /Фото: ancient-origins.net
В наши дни эталоном красоты считается «голливудская» улыбка. А вот в Японии долгое время привлекательными считались черные зубы. Их ежедневно зачерняли при помощи средства, в состав которой входили чернильные орехи. Вначале традиция охагуро практиковалась у девочек из богатых семей, несколько позже и у мужчин, и затем распространилась на все сословия. Особой популярностью охагуро пользовалось у замужних дам, так как черный цвет в Японии символизирует постоянство, и черные зубы показывали преданность женщины супругу.
5. «Туберкулезная» красота
В Викторианской Англии бледность и изможденность считались стандартом красоты. /Фото: i.kinja-img.com
Трудно поверить, но когда-то существовала мода на изможденный вид, а чахотка была окутана ореолом романтизма. В прошлые столетия туберкулез встречался очень часто, а к середине XVIII века в Европе и США его распространение достигло масштаба эпидемии. И несколько десятилетий симптомы болезни считались идеалом красоты. Нормальный цвет лица был уделом рабочего класса, а аристократки, которым посчастливилось не заболеть, создавали себе бледность искусственно и даже подрисовывали себе синие вены на коже.
6. Мода на плоскогрудость
В средневековой Европе был период моды на плоскую грудь. /Фото: scargirl.files.wordpress.com
В средневековой Европе считалось, что женское тело должно быть стройным, без вульгарных выпуклостей. Представительницы слабого пола затягивались в корсеты, уменьшающие бюст практически до нулевых размеров. А в попытках оставить рост груди прибегали к свинцовым плитам, которые девочкам укладывали на грудь. Особенно долго такая мода продержалась в Испании, где у католической церкви была неограниченная власть, и монахи рьяно следили за тем, чтобы женщины не демонстрировали округлости фигуры, подозревая в каждой из них ведьму.
7. Вычурные прически
В эпоху рококо женские прически стремились ввысь и вширь. /Фото: stat.ameba.jp
В эпоху рококо женские прически приобретали невероятные формы. На голове у дам создавались целые композиции, изображавшие корабли, крепости, натюрморты и даже различные сцены из жизни. Очевидно, что возведение таких конструкций занимало много времени, и работа парикмахера была очень дорогой, поэтому расчесывались женщины не каждый день. Если аристократки высшего света еще могли позволить себе сменить прическу раз в 1-2 недели, то другие женщины ходили с такими сооружениями не меньше месяца. В результате волосы кишели вшами, а запах пудры, которую готовили из муки, привлекал грызунов. Из-за этого дамам приходилось спать с чепцами из проволоки, чтобы мыши не устроили на голове гнездо.
8. Гульфик
В средние века гульфик был заметной деталью мужской одежды. /Фото: desispeaks.com
Странности моды касались не только женщин. В мужском гардеробе существовал такой странный аксессуар, как гульфик. Изначально он появился как часть доспехов рыцаря, прикрывающая мужской детородный орган. Позже гульфик стал модной деталью мужского костюма и, несмотря на недолгую популярность, оставил яркий след в изобразительном искусстве. Сегодня гульфиком называется часть брюк, которая скрывает застежку-молнию.
Интересный факт: Чтобы создать впечатление большего размера своего детородного органа, мужчины, особенно те, кто уже был в возрасте, подкладывали в гульфики мешочки с различными наполнителями: опилками, сеном и т.п. Но наиболее популярным материалом был песок. И иногда случался конфуз: мешочек протирался, и песок высыпался наружу. С тех пор и пошло выражение: «Из него уже песок сыплется, а все туда же».
9. Френч Мао Цзэдуна
«Френч Мао» долгое время носил весь Китай. /Фото: historytoday.com
В коммунистическом Китае какое-то время существовала мода на «костюм Мао», который представлял собой френч и мешковатые брюки. Это была утилитарная одежда, олицетворявшая новый Китай, стиль которой сочетал западные и восточные мотивы с «мягким» милитаризмом. В этот костюм облачилась вся страна: и мужчины, и женщины. Долгое время носить что-то другое было непатриотично, и даже опасно. Возможно, именно этот период тотального запрета на индивидуальность и стал причиной того, что современный Китай сегодня самый главный потребитель модной одежды и аксессуаров, особенно в категории люкс. Так, по информации Novate.ru в 2015 году доля китайских покупателей составила свыше 30% в денежном выражении. А если учитывать и гаджеты, эта цифра возрастает до 46% – практически половина мирового потребления в люкс сегменте.
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