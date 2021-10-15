Как самому убрать трещину на лобовом стекле без дорогостоящего ремонта

1. Трещина на лобовом стекле

Покупка набора за 500 рублей все равно значительно выгоднее, чем замена лобового стекла.

2. Ответственный момент

Третий этап починки лобового стекла.

Вот что получается на данном этапе.

3. Используем смолу

С помощью шприца нужно убрать лишний воздух и создать вакуум.

4. Важный этап работы

Тут нужно проявить терпение.

5. Завершающая фаза исправления лобового стекла

Выполнять ремонт нужно под прямыми солнечными лучами.

6. Косметический ремонт

Теперь осталось только навести красоту.

7. Кипяток и ремонт кузова

С помощью вантуза можно с легкостью убрать вмятину самостоятельно. /Фото: i.ytimg.com