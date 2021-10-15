Как самому убрать трещину на лобовом стекле без дорогостоящего ремонта

С помощью простого лайфхака починить лобовое стекло с трещиной может любой и без особых усилий. Такие маленькие неприятности на стекле могут возникать внезапно, например, когда маленький камешек отскакивает от дороги и портит целостность машины. От подобных случайностей не застрахован никто. Однако если все пустить на самотек, то небольшая трещина со временем может становиться все больше и больше, не говоря уже о том, что выглядит она очень некрасиво.
1. Трещина на лобовом стекле
Покупка набора за 500 рублей все равно значительно выгоднее, чем замена лобового стекла.
Конечно, большую трещину на лобовом стекле можно исправить только его заменой. Но вот маленький дефект, который по виду напоминает паутинку, вполне можно исправить самостоятельно. Для начала нужно очистить стекло с помощью тряпочки из микрофибры и спирта. Жидкость следует наливать на ткань, а не на само стекло. Для ремонта понадобится специальный набор, который можно купить в магазине автотоваров. Кнопкой-гвоздиком нужно аккуратно провести по сколу или трещине, чтобы убедиться, что там не осталось свободных кусочков стекла. При необходимости достать их.
Полезный совет от Novate.ru: Чтобы улучшить видимость, со стороны салона к лобовому стеклу лучше прикрепить кусочек картона или бумаги. Так трещина будет более заметна и исправлять ее будет намного легче.
2. Ответственный момент
Третий этап починки лобового стекла.
На следующем этапе нужно взять круг, снять с него защитную пленку и наклеить на лобовое стекло так, чтобы трещина оказалась внутри. Важно убедиться, что круг хорошо держится — для этого его нужно плотно придавить к стеклу. После этого снять вторую защитную часть, оставив только клейкую основу. Следующее действие — на этот круг аккуратно и правильно приклеить насадку, выступающей частью наружу.
Вот что получается на данном этапе.
3. Используем смолу
С помощью шприца нужно убрать лишний воздух и создать вакуум.
Теперь настало время использовать смолу, которая шла в комплекте для ремонта. Ножницами срезаем верхнюю часть флакончика, только самый краешек, чтобы содержимое можно было выдавливать. Вставляем «носик» тюбика в насадку и выдавливаем туда три четверти смолы. Потом меняем тюбик на шприц и вытягиваем воздух из насадки, таким образом создавая внутри вакуум. Не вынимая шприца, нужно оставить все как есть на 10 минут.
4. Важный этап работы
Тут нужно проявить терпение.
После того как прошло 10 минут, указанных в инструкции, нужно хорошенько и часто простучать по лобовому стеклу рядом с насадкой, чтобы все лишние пузырьки воздуха вышли. Со стороны салона можно наблюдать весь процесс выхода пузырьков. После этого следует придерживая у основания аккуратно достать шприц, а потом вставить его обратно и надавить на поршень до половины, чтобы создать давление воздухом. Такое действие позволяет загнать смолу в трещину. После этой операции оставляем все в неподвижном состоянии на 20 минут, чтобы смола застыла.
5. Завершающая фаза исправления лобового стекла
Выполнять ремонт нужно под прямыми солнечными лучами.
Теперь с помощью безопасной бритвы следует аккуратно отделить насадку с лобового стекла. Нужно проявить внимательность и заранее подготовить салфетку, чтобы сразу убрать остатки жидкой смолы. Взяв тюбик, нужно выдавить прямо на трещинку сверху каплю, а поверх нее поместить желтый квадрат. С помощью лезвия безопасной бритвы нужно избавиться от пузырьков воздуха под накладкой. Для этого хорошенько, но аккуратно надавливая, нужно провести лезвием по желтому квадрату. Оставляем смолу на 15 минут под прямыми солнечными лучами. Если солнце в этот день не светит или машина стоит в тени, то следует подождать не менее часа.
6. Косметический ремонт
Теперь осталось только навести красоту.
Поддев уголок желтого квадрата, снимаем его с лобового стекла. Под ним обнаружится застывшая смола. Чтобы убрать ее лишние остатки и сделать поверхность стекла ровной, нужно использовать все то же лезвие. С его помощью нужно аккуратно и медленно снять лишние неровности. Лезвие нужно прижимать как можно ближе к стеклу, но не царапая его. Таким образом соскабливается вся лишняя смола. Трещины больше нет! Вместо нее, если очень хорошо присматриваться, можно заметить маленькое пятнышко, которое немного отличается по цвету от основной части лобового стекла. Однако это можно считать мелочью по сравнению с тем, что трещина могла увеличиться в размерах и испортить видимость на дороге.
7. Кипяток и ремонт кузова
С помощью вантуза можно с легкостью убрать вмятину самостоятельно. /Фото: i.ytimg.com
Самостоятельно починить вмятину очень даже реально. Еще один впечатляющий лайфхак, который позволит выполнить ремонт без лишних затрат денег. Все, что для этого понадобится — это чайник с горячей водой и вантуз. Воду нужно вскипятить, а затем аккуратно полить кипятком вмятину и область вокруг нее. После этого нужно поместить вантуз на область рядом с вмятиной и осторожно потянуть на себя. Медленно и осторожно нужно повторять эти действия вокруг вмятины, постепенно продвигаясь ближе к основной деформации. После нескольких минут кропотливой работы вмятина полностью исчезнет, никто и не догадается, что раньше она там была.
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