Любопытные факты о юродивых на Руси и в других культурах

В старинной поговорке о том, что «на Руси юродивых любят» святых безумцев постепенно заменили на «дураков». Однако это в корне неверно. Феномен юродства, распространенный в древности в нашей стране, нес важную социальную и духовную функцию. Интересно, что кроме России и Византии примеров подобного рода в истории немного, однако в разных культурах встречались порой эпатирующие маргиналы, которые пытались привлечь внимание к общественным или религиозным нормам, публично нарушая их.

Слово «юродство» происходит от старославянского «дурак, безумец». Однако смысл «юродства Христа ради» заключается в осознанном отказе от собственных добродетелей и нарушении законов человеческого мира. Это считается очень тяжелым служением. Целью такого мнимого безумия является обличение мирских заблуждений. Если говорить именно о целях и средствах и не искать глубинных различий, то примеры подобного поведения можно найти в истории, начиная с древнейших времен. Например, законодатель Солон, один из «семи мудрецов» Древней Греции, еще за шесть веков до рождения Христа, сумел, прикинувшись душевнобольным, разрешить сложную ситуацию, связанную с завоеванием острова Саломин: «После многих поражений афиняне установили смертную казнь для того, кто внесет закон о завоевании этого острова. Солон, боясь, что молчание его повредит государству, а выступление погубит его самого, притворился внезапно впавшим в безумие и решился, под предлогом невменяемости, не только говорить о том, что было запрещено, но и действовать. В растерзанном виде, какой имеют обычно лишившиеся ума, он побежал туда, где бывало много народа. Когда сбежалась толпа, он, чтобы лучше скрыть своё намерение, начал говорить стихами, что было в то время необычно, и подстрекать народ к нарушению запрета.Он до такой степени увлек всех, что тотчас же было постановлено начать войну, и после победы над врагами остров Саламин перешел во владение афинян.» (Юстин «Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа»») Многие пророки Ветхого Завета Библии вели себя подобно юродивым: ходили босыми и нагими, ели то, к чему обычно человеку даже неприятно притрагиваться, и даже спали с блудницами. Чего только не сделаешь, чтобы привлечь внимание обывателей к наболевшим проблемам! Надо сказать, что чаще всего подобное эпатирование было очень действенным средством и приносило свои плоды. События, описанные в Новом Завете, и подавно можно считать безумным изменением устоявшихся канонов и законов: «Мы не знаем юродства в самые первые времена христианства, тогда само христианство воспринималось миром как юродство. Когда апостол Павел призывал своих обвинителей к вере в воскресение Христово, они ему говорили: безумствуешь ты Павел.» - считает Игумен Дамаскин (Орловский), член Синодальной комиссии по канонизации святых. Затем, когда христианство уже стало нормой и превратилось в государственную религию, новые юродивые начали обличать общество и обвинять его в отступничестве от Христа. По мнению историков, первые подвижники, которых можно с полным правом назвать юродивыми, появились только в VI веке. Юродивые – это «люди дела». Они появляются тогда, когда слова уже бессильны и пользу обществу могут принести лишь необычные поступки, выбивающие людей из «территории комфорта», если говорить современным языком. Блаженный Симеон ( VI век) прикидывался хромым, подставлял спешащим мимо горожанам подножки и валил их на землю; святой Василий Блаженный ( XVI век) бросался камнями в чудотворную икону и спорил с грозным царем; Прокопий Устюжский ( XIII век) под видом нищего калеки спал на куче мусора и ходил по Устюгу в рубище, несмотря на то, что был богатым купцом. Платой за подобное, на первый взгляд, асоциальное поведение были не только холод, голод и лишения. Часто люди, не понимая причин их действий, подвергали юродивых поношению, а то и хуже. Василия Блаженного, например, за раскиданные по земле на ярмарке калачи народ сначала побил, а уж потом выяснилось, что плут-торговец подмешивал в муку мел. За сломанную икону, творившую чудеса, ему, вероятно, досталось бы и того хуже, если бы из-под святых ликов не показался нижний слой краски – иконописец, якобы, намалевал там дьявола, чтобы подшутить над православными. Кстати, этот пример является одним из первых упоминаний адописных икон, в существовании которых ученые до сих пор не уверены.Интересно, что больше всего таких необычных святых было именно в нашей стране - в Русской православной церкви почитают 36 юродивых. Объяснения этому находят в нашем менталитете и темпераменте. Русский человек – правдолюбец, и в то же время очень жалостлив. Святых безумцев у нас почитали и редко обижали. Иностранные путешественники в XVI-XVII веках писали о том, что в Москве тех времен юродивый мог обличать любого человека вне зависимости от его социального статуса, и обличаемый принимал смиренно любое поношение. Сам Иван Грозный относился к ним с благоговением: так, когда Миколка Свят обругал царя и предрек ему смерть от молнии, царь просил молиться, чтобы Господь избавил его от такой участи. А в честь Блаженного Василия даже построили храм, красотой и величием которого до сих пор восхищается весь мир. В западной Европе такой тип близости к богу был не очень распространен. Однако отдельные примеры из жития святых тоже рассказывают о достаточно эпатажных поступках. Франциск Ассизский, основатель ордена Францисканцев, живший в XII веке, однажды «вошел в кафедральный собор с веревкой на шее, голый, в одной набедренной повязке, и велел тащить себя на глазах у всех к тому камню, у которого обычно ставили преступников, подлежащих наказанию. Он уверял, что является человеком плотских страстей и обжорой, что его все должны презирать...» Впрочем, заканчивая это описание, автор добавлял, что «смирение подобного рода должно быть предметом более восхищения, нежели подражания».На Востоке сходным образом с христианскими юродивыми вели себя исламские мистики - суфии-маламати (то есть «достойные поношения»). Кастильский путешественник Перо Тафур в XV веке рассказывал о таких святых безумцах в Египте, «которые бреют головы... и выглядят как сумасшедшие. Говорят, что они делают это из святости... Некоторые носят рога, другие вымазываются в меду и перьях, с третьих свешиваются светильники... Мавры выказывают им большое почтение». В XII веке в Центральной Азии расцвела секта пашупата. Ее адепты вели себя тоже очень похожим образом. Вот, например, какие наставления даются в одном из трактатов пашупата: «Мудрец должен искать бесчестья, надо навлекать его на себя. Пусть о нем говорят: «Он изгой, он безумец, он лунатик, он дурак». Пусть он имеет вид безумца, будет похож на нищего, пусть его тело будет покрыто калом, пусть у него будут не остриженные борода, ногти и волосы, пусть он не заботится о теле...»Исследователи считают, что практически каждое общество рано или поздно порождало элементы, разрушающие правила, установленные им самим. Клоуны и шуты – фигуры, известные почти во всех культурах. Где-то их почитают, где-то соплеменники глумятся над ними большую часть времени, но на время религиозных церемоний эти персонажи вдруг превращаются в могущественных жрецов. Преподобный Антоний в ранние века христианства говорил: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: „Ты безумствуешь“, — потому что он не подобен им». Феномен русского юродства в XV - XVII веках связывают с проблемами общества того времени, с необходимостью «пересмотра» внутренних ценностей. Сегодняшнее, часто только внешнее воцерковление нашего народа, которое порой приносит больше вопросов, чем ответов, как считают некоторые исследователи, тоже в скором времени потребует новых святых безумцев, которые смогут обличать проблемы и в обществе, и в самом институте церкви.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: