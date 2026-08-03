Почему нельзя искупаться в самом чистом море на планете



Как бы сказать… /Фото: grida.no. Как бы сказать… /Фото: grida.no.



В море очень холодно. /Фото: swanhellenic.com. В море очень холодно. /Фото: swanhellenic.com.



Открыли море в 1823 году. /Фото: wildfoottravel.com. Открыли море в 1823 году. /Фото: wildfoottravel.com.



Температура воды здесь ниже нуля. /Фото: foxnews.com. Температура воды здесь ниже нуля. /Фото: foxnews.com.



Море во многом изолировано. /Фото: adventure-life.com. Море во многом изолировано. /Фото: adventure-life.com.



Живности очень немного. /Фото: m.fishki.net. Живности очень немного. /Фото: m.fishki.net.

О том, что на Южном полюсе планеты может находиться ещё один континент, люди догадывались и в XVIII веке. Однако, долгое время подтвердить или опровергнуть эту информацию не удавалось: слишком опасной и невыгодной казалась экспедиция в крайне суровые неизведанные воды. В 1819 году в Российской империи была организована первая русская экспедиция в Антарктиду. Два исследовательских шлюпа отправились к южному полюсу планеты под руководством капитанов Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 28 января 1920 года с наблюдательно поста донеслось заветное – «Земля!». Теория существования шестого континента подтвердилась. Русская экспедиция обогнула Антарктиду с одной стороны, сходила к Австралии и Новой Зеландии, затем к Таисии, а после направилась домой, обогнув Антарктиду ещё раз, но с другой стороны.Так было положено начало исследованию красивого и сурового края. Русская экспедиция сделала немало любопытных открытий, однако побывать в водах самого чистого моря на планете не смогла. Просто не повезло – дважды экспедиция прошла рядом, но так и не оказалась в красивейших водах Земли.Открыто море Уэдделла будет спустя три года в 1823 и первоначально будет названо в честь английского короля Георга IV. Первооткрывателями этого удивительного места станут британские моряки на бриге «Джейн» под руководством капитана Джеймса Уэдделла. Необычайная чистота и прозрачность открытых вод произвела на британцев неизгладимое впечатление. О море много писали, однако к великому сожалению в XIX веке у человечества не оказалось адекватных средств для исследования экзотических вод. А потому море Уэдделла хранило свои секреты более 100 лет.Первые океанографические исследования моря Уэдделла начались лишь в XX веке. В период с 1902 по 1915 в эти воды состоялось три похода: один немецкий и два британский. К слову, именно поход 1915 года закончила гибелью судна «Эндьюранс». Тот факт, что первые попытки исследования моря Уэдделла носили скорее ограниченный успех, только подогревал любопытство ученых и мореплавателей. Всерьёз взяться за суровые воды смогли только после Второй мировой войны. Возможным это стало во многом благодаря качественному скачку в развитии ледокольного флота. С середины 1950-х исследование всей Антарктики вышло на новый виток. На материке стали расти как грибы исследовательские базы и посты. Это позволило вплотную подойти и к проблеме моря Уэдделла. Наиболее знаковой оказалась экспедиция 1986 года: немецкое судно «Полярштерн» помимо других опытов, впервые провело здесь замеры прозрачности.Для этого немецкие учёные использовали специальный прибор известный как диск Секки. Штука эта достаточно простая, но полезная. По сути, это диск, поделённый на четыре сектора, которые крестообразным образом покрашены в черный и белый цвет. Сея штуковина используется для изучения прозрачности воды. Диск опускается в воду до тех пор, пока не исчезает из виду полностью. Когда же Секки становится недостижим для глаза наблюдателя, производится замер глубины. Таким образом выяснилось, что в море Уэддела диск Секки исчезает приблизительно на глубине 79 метров. Для сравнения, усреднённая прозрачность мирового океана – 15-30 метров. Лишь в самых чистых озёрах планеты этот показатель может достигать 40-50 метров. А прозрачности дистиллированной воды достигает значения около 80 метров. В этом отношении можно сказать, что море Уэддела – состоит из дистиллированной воды! Хотя, конечно, в действительности это не так. Просто она там очень-очень чистая.Но что же породило это чудо природы? На самом деле всё достаточно просто. Чистота «Уэддела» обусловлена с одной стороны его географическим положением – воды моря в значительной степени изолированы от течений. С другой стороны, чистота обеспечивается крайне суровым климатом. Средняя температура воды здесь находится в районе от -1 до -2 градусов по Цельсию. Почему она не замерзает при температуре ниже нуля? Ну, де-факто она всё-таки замерзает. Ведь льды в море Уэддела образуется регулярно. Всё-таки из-за них целый «Эндьюранс» погиб! Но да, в одну большую глыбу льда море не превращается. А виной всему конечно же соль, содержащаяся в воде. При этом каким-то экстремально солёным море отнюдь не является – 33-34.5% - в целом средний уровень по мировому океану.Наконец, ещё одна причина чистоты моря Уэддела – это скудость местной флоры и фауны. Нет, жизнь в этих суровых водах есть. Причём местам встречаются весьма экзотические виды полярных рыб, приспособившиеся жить при сверхнизких температурах. Есть здесь и планктон, и скудная растительность, и всякие головоногие с ракообразными. Живут здесь даже тюлени. А вот кому в местные воды лучше не соваться (во всяком случае без специального снаряжения), так это человеку. Виной тому минусовая температура воды. При своих нормальных 36 градусах человек в водах Уэддела смертельно остынет за считанные минуты (а может и раньше). Просто напомним, что минимально допустимая температура воды для человека – 18 градусов. При этом в этом случае в воде не рекомендуется оставаться более 15-20 минут.