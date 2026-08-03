Почему нельзя искупаться в самом чистом море на планете

Почему нельзя купаться в самом чистом море планеты? /Фото: hightech.fm.
Планета Земля полнится удивительными чудесами. Одним из таких по праву считается море Уэдделла. Вода в нём настолько чистая, что по своей прозрачности фактически сопоставима с дистиллированной водой! Вот только искупаться в тамошних водах у человека получится едва ли.
Как бы сказать… /Фото: grida.no.
О том, что на Южном полюсе планеты может находиться ещё один континент, люди догадывались и в XVIII веке. Однако, долгое время подтвердить или опровергнуть эту информацию не удавалось: слишком опасной и невыгодной казалась экспедиция в крайне суровые неизведанные воды. В 1819 году в Российской империи была организована первая русская экспедиция в Антарктиду. Два исследовательских шлюпа отправились к южному полюсу планеты под руководством капитанов Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 28 января 1920 года с наблюдательно поста донеслось заветное – «Земля!». Теория существования шестого континента подтвердилась. Русская экспедиция обогнула Антарктиду с одной стороны, сходила к Австралии и Новой Зеландии, затем к Таисии, а после направилась домой, обогнув Антарктиду ещё раз, но с другой стороны.
В море очень холодно. /Фото: swanhellenic.com.
Так было положено начало исследованию красивого и сурового края. Русская экспедиция сделала немало любопытных открытий, однако побывать в водах самого чистого моря на планете не смогла. Просто не повезло – дважды экспедиция прошла рядом, но так и не оказалась в красивейших водах Земли.
Открыли море в 1823 году. /Фото: wildfoottravel.com.
Первые океанографические исследования моря Уэдделла начались лишь в XX веке. В период с 1902 по 1915 в эти воды состоялось три похода: один немецкий и два британский. К слову, именно поход 1915 года закончила гибелью судна «Эндьюранс». Тот факт, что первые попытки исследования моря Уэдделла носили скорее ограниченный успех, только подогревал любопытство ученых и мореплавателей. Всерьёз взяться за суровые воды смогли только после Второй мировой войны. Возможным это стало во многом благодаря качественному скачку в развитии ледокольного флота. С середины 1950-х исследование всей Антарктики вышло на новый виток. На материке стали расти как грибы исследовательские базы и посты. Это позволило вплотную подойти и к проблеме моря Уэдделла. Наиболее знаковой оказалась экспедиция 1986 года: немецкое судно «Полярштерн» помимо других опытов, впервые провело здесь замеры прозрачности.
Температура воды здесь ниже нуля. /Фото: foxnews.com.
Для этого немецкие учёные использовали специальный прибор известный как диск Секки. Штука эта достаточно простая, но полезная. По сути, это диск, поделённый на четыре сектора, которые крестообразным образом покрашены в черный и белый цвет. Сея штуковина используется для изучения прозрачности воды. Диск опускается в воду до тех пор, пока не исчезает из виду полностью. Когда же Секки становится недостижим для глаза наблюдателя, производится замер глубины. Таким образом выяснилось, что в море Уэддела диск Секки исчезает приблизительно на глубине 79 метров. Для сравнения, усреднённая прозрачность мирового океана – 15-30 метров. Лишь в самых чистых озёрах планеты этот показатель может достигать 40-50 метров. А прозрачности дистиллированной воды достигает значения около 80 метров. В этом отношении можно сказать, что море Уэддела – состоит из дистиллированной воды! Хотя, конечно, в действительности это не так. Просто она там очень-очень чистая.
Море во многом изолировано. /Фото: adventure-life.com.
Но что же породило это чудо природы? На самом деле всё достаточно просто. Чистота «Уэддела» обусловлена с одной стороны его географическим положением – воды моря в значительной степени изолированы от течений. С другой стороны, чистота обеспечивается крайне суровым климатом. Средняя температура воды здесь находится в районе от -1 до -2 градусов по Цельсию. Почему она не замерзает при температуре ниже нуля? Ну, де-факто она всё-таки замерзает. Ведь льды в море Уэддела образуется регулярно. Всё-таки из-за них целый «Эндьюранс» погиб! Но да, в одну большую глыбу льда море не превращается. А виной всему конечно же соль, содержащаяся в воде. При этом каким-то экстремально солёным море отнюдь не является – 33-34.5% - в целом средний уровень по мировому океану.
Живности очень немного. /Фото: m.fishki.net.
Наконец, ещё одна причина чистоты моря Уэддела – это скудость местной флоры и фауны. Нет, жизнь в этих суровых водах есть. Причём местам встречаются весьма экзотические виды полярных рыб, приспособившиеся жить при сверхнизких температурах. Есть здесь и планктон, и скудная растительность, и всякие головоногие с ракообразными. Живут здесь даже тюлени. А вот кому в местные воды лучше не соваться (во всяком случае без специального снаряжения), так это человеку. Виной тому минусовая температура воды. При своих нормальных 36 градусах человек в водах Уэддела смертельно остынет за считанные минуты (а может и раньше). Просто напомним, что минимально допустимая температура воды для человека – 18 градусов. При этом в этом случае в воде не рекомендуется оставаться более 15-20 минут.
источник
Свежие комментарии