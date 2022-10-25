Самые необычные древние блюда

Начиная от древних императоров и заканчивая современными американскими фастфуд-ресторанами, наслаждение едой всегда было неотъемлемой частью нашей жизни. Наши предки, несмотря на все свои проблемы, всегда находили время, чтобы превратить обычные продукты в шедевры кулинарного искусства.
Вот десять очень интересных древних блюд, и в их числе есть одно, которое может вас убить, если вы один из тех редко встречающихся людей, в чьём организме не хватает определённого фермента.
10. Суп макко
Если в этом списке и есть блюдо, способное привлечь внимание Ганнибала Лектера, то это макко – древнее римское блюдо, которое готовят из измельчённых бобов. Первоначально оно появилось на острове Сицилия, но после присоединения острова к Римской империи блюдо широко распространилось по всей стране. Получившие известность как одни из лучших поваров, сицилийцы в далёком прошлом приучили к бобам всех жителей империи, хотя точная дата, когда мокко был представлен на суд общественности, неизвестна.
Что касается приготовления, то бобы варили с произвольным количеством трав и специй. К смеси добавляли оливковое масло и употребляли её в виде супа. Остатки можно было слить и оставить, чтобы они затвердели, а затем употребить в качестве закуски. (Иногда, перед тем как мокко повторно употребляли в пищу, его нарезали, посыпали мукой и обжаривали.) Хотя в сегодняшней Сицилии мало кто готовит мокко, в местных ресторанах его преподносят как крестьянскую пищу, пытаясь играть на нашей ностальгии по древним временам.
Однако бобы могут вызывать болезни и даже смерть у тех людей, у которых отсутствует фермент глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. Организм без этого фермента не может справиться с теми токсинами, которые содержатся в бобах, поэтому его эритроциты разрушаются этими токсинами. Это редкое наследственное заболевание чаще всего встречается у жителей Средиземноморского региона.
9. Моретум
Появившийся в Древнем Риме моретум был блюдом из сыра, которое римские крестьяне намазывали на кусочки хлеба. Великий поэт Вергилий, наиболее известный своей поэмой «Энеида», создал сборник стихов под названием «Приложение Вергилия». (Древние источники полагали, что Вергилий был автором большинства из них, но более вероятно, что он просто собрал написанное другими.)
В одном из стихотворений говорится о пищевых продуктах, и это стихотворение носит название «Моретум». В стихотворении описывается крестьянин, который для создания блюда собирал ингредиенты со своей земли (чеснок, травы и масло), а затем готовил его, всё время разговаривая и напевая со своим рабом.
Одним из самых распространённых был рецепт, включающий кедровые орехи, и это блюдо было очень похоже на современный соус песто. Что касается названия, то оно происходит от итальянского слова mortaio – ступка, в которой перемалывались все ингредиенты.
8. Шрикханд
Получившее своё название от санскритского слова ksheer (молоко) и персидского слова qand (сладкое), это блюдо является десертом, сделанным из ферментированного молока. Место его происхождения точно не установлено, но традиционно считается, что оно появилось в древней Западной Индии.
Рассказывают, что путешествующие пастухи подвешивали в тряпичном мешке либо творог, либо йогурт, давая ему стечь в течение ночи. Позднее в него стали добавлять различные ингредиенты, включая сахар, специи и орехи.
В современной Индии шрикханд чаще всего встречается на Севере, где его подают как блюдо для завтрака. На юге сохранили традицию подавать его в качестве десерта. Что касается процесса его создания, то молоко нагревают, а затем охлаждают до комнатной температуры, вводя культуру для создания твёрдого творога. Полученный творог отжимают, чтобы удалить сыворотку, а затем смешивают с дополнительными ингредиентами.
7. Тамале
Это традиционное мезоамериканское блюдо начали готовить, по меньшей мере, в 1500 г. до н.э. Некоторые свидетельства фактически указывают на то, что оно существовало и раньше – в 8000 г. до н.э.
Само слово происходит от слова «тамалии», что на языке науатль обозначало «обёрнутая пища», правильная форма в единственном числе – тамаль. Традиция утверждает, что майя делали лепёшки из кукурузной муки, в которые завёртывали начинку, начиная от рыбы и заканчивая фасолью и яйцами. Ацтекские тамалии были весьма похожи на блюдо майя, некоторые их описания даны Бернардино де Саагуна, испанским священником, который описал свои впечатления о Новом Свете вскоре после завоевания ацтеков. (У ацтеков существовали также и «десертные» тамалии, которые наполняли фруктами или мёдом.)
Тамалии, особенно те, которые были сделаны из зёрен амаранта, имели также и религиозное значение, они использовались в качестве жертвоприношения различным богам. В результате католическая церковь запретила тамалии и амарант. За приготовление тамалий грозило наказание вплоть до смертной казни.
Что касается обёртывания тамалий, то чаще всего лепёшку из кукурузной муки обёртывали кукурузными листьями и готовили на пару, однако в тропических районах чаще встречаются листья бананов.
6. «Чёрный суп»
Это наиболее часто оскорбляемое в истории блюдо принадлежит спартанцам древней Греции. «Чёрный суп» был традиционным супом или бульоном, подаваемым солдатам в армии. Озабоченные исключительно войной, они ели только для поддержания сил, хотя некоторые говорят, что спартанцы получали от него удовольствие. «Чёрный суп» готовился из свиной крови, уксуса и отварной свиньи, и он когда-то был широко известен.
По слухам, один итальянец, который его впервые попробовал, сказал, что если «чёрный суп» был единственной пищей спартанцев, то он понимает, почему они так охотно рисковали своими жизнями. Другая история рассказывает о короле Понтусе, который захотел попробовать суп. Он нанял для приготовления супа повара-спартанца, но с первой же ложки король почувствовал отвращение к супу. Реакция шеф-повара заключалась в том, что он посоветовал королю сначала искупаться в реке спартанцев – подразумевая, что для того, чтобы понравился суп, нужно было быть спартанцем.
К сожалению, или, возможно, к счастью, конкретного рецепта супа не сохранилось. (Тем не менее, различные супы из крови по-прежнему готовятся по всему миру.)
5. Аквакотта
Аквакотта – это ещё одно крестьянское блюдо, обязанное своим происхождением западной прибрежной Италии, области, под названием Маремма. Дословно название супа переводится как «приготовленная вода», и это блюдо является относительно простым. Фермеры и другие рабочие часто собирали все дикие травы и овощи, которые они могли найти. Затем в суп добавляли зачерствевший хлеб из грубой муки, чтобы немного его размягчить и сделать съедобным.
Более благополучные любители аквакотта добавляли в суп при варке сырое яйцо. Есть много легенд о происхождении этого блюда, некоторые из них имеют поразительное сходство с легендой о приготовлении супа из камня. По одной из многих версий, бедный человек убедил других добавить ингредиенты в свой горшок, в котором изначально были только вода и камень. В конце концов, получился замечательный суп, который все дружно съели.
4. Тарида
Тарида (или тарид) – это арабский суп, который начали готовить ещё во времена Мухаммеда. Это блюдо, созданное так называемыми «хассанидами», сочетает в себе тушёное мясо с бульоном и хлебными крошками. В традиционную тариду хлеб крошился вручную.
Хотя хассаниды были арабами, они оставались христианами, пока их царство не было окончательно завоёвано. Тем не менее, привлекательность тариды презрела все границы, становясь всё более популярной и среди арабов-мусульман.
Мухаммед сравнил это блюдо со своей любимой женой Айшей, сказав, что тарида также превосходит все остальные блюда, как Айша превосходит всех остальных женщин. В немалой степени благодаря его любви тарида стала одним из немногих традиционных арабских блюд, которые распространились по всему миру. Его варианты можно найти от Марокко до Китая.
Каждая новая культура добавила свой собственный уникальный вкус, и сегодня есть сотни версий приготовления тариды. (В мавританской Испании для его приготовления использовались баклажаны.)
3. Сыр Канталь
Его начали производить ещё во времена галлов, и это один из самых старых сыров в истории Франции. Местные жители обычно его относят к группе полутвёрдых сыров, и именно так его описал автор знаменитой «Истории франков» епископ Григорий Турский. По его словам, в ходе исполнения древнего языческого религиозного обряда в горное озеро бросали различные пожертвования, и одним из пожертвований был сыр.
Римский автор Плиний Старший также писал о сыре в первом веке нашей эры. По словам Плиния, среди многих гор римских сыров лучшим был сыр, доставленный из Нима, города на юге Франции.
Оставаясь относительно неизменным в течение столетий, сыр канталь приобрёл особую известность во времена правления во Франции Людовика XIV. В настоящее время сыр канталь продают гораздо более молодым, чем раньше, и часто намного менее солёным.
2. Пападзулес
Появившийся ещё в доколумбовую эпоху, пападзулес – это традиционное блюдо жителей полуострова Юкатан. Майя готовили его из лепёшек, предпочтительно кукурузных, смоченных в соусе из семян тыквы. (Хотя допускались и другие соусы.) В лепёшку заворачивали сваренные вкрутую яйца и пропитывали её томатным соусом.
Сегодня пападзулес поливают соусом или тыквенным маслом по всей поверхности. Ведётся много споров о том, могли ли майя делать точно такое же блюдо при отсутствии современных технологий. (Вероятно, они могли производить и использовать другие виды масел.) Что касается названия, то история гласит, что оно означало «пища для господ», и пападзулес кормили испанских конкистадоров, столкнувшихся с майя. (Другие источники говорят, что название происходит от слов «еда» и «любовь» на языке майя.)
1. Хариса
Не путайте это традиционное армянское блюдо с тунисским горячим соусом под похожим названием. Это ритуальное блюдо, популярное как во время религиозных праздников, так и в прочие дни, представляет собой густую кашу, сделанную из пшеницы с мясом курицы или ягнёнка.
Во время постов, когда требуется отказ от мяса, вместо него используют травы. Харису довольно трудно приготовить, поскольку её готовят на медленном огне, и она требует постоянного помешивания в течение длительного времени. Однако блюдо популярно в армянской культуре, частично оно этим обязано своему древнему происхождению.
Согласно легенде, блюдо получило своё название от Святого Георгия, покровителя Армении. Во время приготовления баранины, когда стало ясно, что еды на всех не хватит, Святой Георгий добавил в котёл пшеницу. Когда он заметил, что пшеница начинает слипаться, он крикнул: «Харех!» («Перемешайте!»)
В течение долгого времени хариса была традиционной едой, раздаваемой беднякам в армянских церквях.
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