6 ошибок в обустройстве ванной, которые делают ее неудобной

Учитывая тот факт, что ванная редко отличается большими габаритами, во время ремонта необходимо продумывать обстановку от А до Я.

Недостаточно положить качественную плитку и заказать дорогое освещение.

Также нужно правильно организовать хранение, продумать расположение мебели и учесть ряд других нюансов, о которых и пойдет речь в статье.

Ошибка 1: Банные принадлежности стоят на бортике ванны

Пузырьки и бутылочки нужно ставить на полку

Предметы первой необходимости, например, шампунь, бальзам, полотенце нужно держать под рукой, чтобы не приходилось потом за ними тянуться. Представьте ситуацию: вы решили принять ванну, залезли в воду, расслабились, а когда пришло время мыть голову вспомнили, что гель для душа стоит на стеллаже у противоположной стены. Приходится выходить из ванны, разбрызгивая воду по полу. А ведь есть еще шанс поскользнуться на образовавшейся луже.

Чтобы избежать этих неудобств, следует тщательно продумать систему хранения. Кому-то удобно держать банные принадлежности в тумбе под раковиной, доставая их по мере необходимости, а кто-то предпочитает вешать угловую полку на стену, чтобы в любой момент иметь доступ к средствам личной гигиены. Если вы предпочитаете второй вариант, подберите красивую полку (желательно на присосках, чтобы в любой момент можно было убрать или перевесить), а также продумайте цвет и материал баночек, куда перельете средства из заводской упаковки.

Оставлять шампуни, гели для душа в «родной» бутылочке нежелательно, так как пострадает визуальная составляющая интерьера.

Чего мы делать не советуем – так это заставлять бортики ванны всевозможными пузырьками и флаконами. Во-первых, вы постоянно будете их задевать, во-вторых, уборка станет максимально некомфортной, а в-третьих, в комнате образуется визуальный шум и ощущение хаоса не покинет даже после наведения порядка.

Ошибка 2: Мебель и сантехника расположены слишком близко

Между предметами в ванной должно быть достаточно места для маневров

Во время ремонта мало кто задумывается об эргономике, особенно, если хозяева занимаются оформление ванной самостоятельно. Главными целями является подобрать красивую плитку и разместить все необходимые предметы во что бы то ни стало. Именно это стремление и приводит к тому, что расставленной мебелью, сантехникой и прочими вещами, расположенными в комнате, просто неудобно пользоваться. В результате дверца стиральной машинки полностью не открываются, локти цепляются за полки, а колени упираются в тумбу, когда вы сидите на унитазе.

Чтобы не приходилось жалеть о каждой минуте, проведенной в ванной нужно соблюдать несколько важных расстояний. Однако сразу предупреждаем – будет сложно, и возможно придется отказаться от ванны в пользу душевой либо перенести стиральную машинку на кухню. Все зависит от площади комнаты.

Минимальное расстояние между сантехникой должно быть 75 см, чтобы вы могли без проблем подойти к тумбе или раковине, и при этом ничего не задеть. Такое же расстояние должно быть между оборудованием и стеной/дверью. Нельзя устанавливать унитаз вплотную к стене – расстояние должно быть не менее 40 см (если считать от середины унитаза). Умываясь над раковиной, человек наклоняется, а это значит, что перед сантехникой должно быть достаточно места для маневров. От края умывальника до стены или любого другого препятствия должно быть минимум 55 см.

Ошибка 3: Непродуманная высота

Душ не должен находиться слишком низко

Кажется, что совсем неважно, какая высота будет у раковины, бортика ванной или крана над умывальником. На самом деле, эти нюансы очень важны (если, конечно, вы не планируете биться головой о душевую стойку или сгибаться в три погибели, чтобы умыться).

Запомните следующие цифры: высота раковины должны составлять от 80 до 100 см – это показатель от края чаши до пола. Что касается высоты душевой стойки, то она должна быть не менее 195 см. Максимальный показатель составляет 2 метра – исключение можно сделать лишь в том случае, если в квартире живут очень высокие люди. Средняя высота бортика ванны от пола составляет примерно 60 см. Когда будете размещать кран, проследите, чтобы высота от бортика ванной была 15-20 см. В душевой кабине этот показатель можно увеличить до 80 см и двигаться вверх (если есть необходимость).

Ошибка 4: Недостаточно органайзеров и разделителей в ящиках

Нужно предусмотреть наличие органайзеров

Конечно, можно просто расставить все предметы на полочке, но это будет выглядеть неаккуратно. К тому же, подобное расположение предметов не добавит удобства – вам будет сложно быстро найти необходимый флакон. Намного практичнее будет приобрести специальные органайзеры и разделители в ящики, чтобы можно было распределить предметы личной гигиены на категории. Как говорится, у каждой вещи должно быть свое место – это основа не только эргономики, но также вашего комфорта, ведь принадлежности будут лежать не кучкой в одном ящике или на полке, а в предусмотренных для них отсеках.

Ошибка 5: Демонтировать полотенцесушитель

Полотенцесушитель также отапливает помещение

Несмотря на название прибора, его функцией является не только сушка полотенец. Он также отапливает ванную комнату, тем самым защищая ее от плесени. Поэтому убирать его категорически не рекомендуется. Максимум, что вы можете сделать – заменить его на новый и перенести. Монтировать полотенцесушитель можно на любой стене, кроме общей с соседями, так как за ней располагается жилая комната.

Лучше не покупать новый прибор, который по размеру будет больше старого, иначе у соседей труба станет холоднее и ЖЭК быстро определит «виновника торжества», заставив вернуть все в исходное состояние.

Обратите внимание: По закону, вы можете установить электрический полотенцесушитель вместо водяного. Он имеет несколько плюсов: выглядит эстетичнее, работает круглый год (в отличие от водяного, который перестает работать в период отключения горячей воды). Но есть и минус – цифра в платежке за свет увеличится.

Ошибка 6: Нет места для хранения хозяйственных принадлежностей

Швабру, ведро, тряпку нужно хранить в шкафу

Если в квартире нет кладовой или специально оборудованного на балконе шкафа, то швабры, тряпки, ведра, бытовая химия хранятся в ванной. Однако просто расставить их вдоль стены – не вариант. Так вы не только испортите интерьер, но и сможете забыть об удобстве – швабры имеют свойство падать в самое неподходящее время. И это мы еще не говорим о том, что хозяйственные принадлежности займут ценные квадратные метры в помещении и не оставят места для маневров.

Чтобы хранение не превратилось в настоящую пытку, поставьте в ванной узкий, но высокий шкаф – на верхних полках можно будет расставить средства бытовой химии, а внизу поставить швабру и ведра. Кстати, обратите внимание на складные модели – они займут совсем немного места.