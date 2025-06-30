Куда делся японский Panasonic: лучший производитель бюджетной аппаратуры

Не секрет, что уже в 80-х годах в СССР Panasonic был синонимом качественной и доступной японской электроники. Ведь в то время другие японские производители предлагали достаточно дорогую продукцию. Но Panasonic находил золотую середину. Устройства были не только хорошего качества, но и были доступны для граждан.
Основатель компании — Коносуке Мацусита
Но оказывается, что мало кто знал, что за этой успешной маркой скрывалась целая империя брендов — Matsushita, объединяющая под своим крылом другие компании. История Matsushita начинается ещё в далёком 1918 году. Коносуке Мацусита создал помещение, где производил различную технику. Оно было небольшим, а сотрудниками являлись родные и близкие. Они изготавливали различные детали для других компаний. Конечно же, со временем производство расширялось. Уже тогда компания предлагала купить гражданам электроприборы. Например, лампочки, розетки и выключатели.
Компания изготавливала даже лампочки и батарейки
Но вскоре в компании наступил важный поворот. Он был связан с ростом спроса на велосипедные фонари. Ведь качество продукции было на высоте. Продажи стремительно росли. Тогда срочно нужно было создать собственный бренд, который отличал бы продукцию фирмы от конкурентов. Так был создан бренд National. Это первая торговая марка Мацуситы. Конечно же, он все время развивал свое производство. Например, он добавил в ассортимент радиоприемники и электрические батареи.
Велосипедные фонари пользовались огромным спросом
Мацусита являлся крупнейшим производителем электроники в Японии. Во время войны он получал заказы от солдат. Оказывается, что компания производила суда и самолеты. Но по окончании войны компания столкнулась с серьезными проблемами. Руководство было отстранено от работы, а часть заводов конфискована. Мацусита, несмотря на все трудности, сумел убедить власть оставить его руководителем компании. Он пообещал заниматься производством мирной продукции.
Компания выпускала радиоприемники и аудиоаппаратуру
Следующие 5 лет были непростыми для Мацуситы. Он боролся за восстановление производства. Поэтому ему приходилось работать практически в одиночку. Но к счастью, было то, что его действительно спасло. С ним заключила договор компания из Нидерландов Philips. Ему дали новое оборудование. Благодаря этому он смог быстро выпустить радиодетали и радиоприемники. Поэтому ассортимент продукции стремительно расширялся.
Позже компания представила свои телевизоры
Вы удивитесь, но уже в 50-х годах компания представила телевизор. А в 60-х они произвели настоящий фурор и выпустили цветной экран. В свою очередь, Philips активно инвестировал деньги в японскую компанию. Дело в том, что они понимали, что у них возможность выйти на американский рынок с помощью дешевой, но качественной японской продукции. Но использовать бренд National в США было нельзя. Вы спросите: почему? Оказывается, все просто — там уже существовала компания с таким названием. Было принято решение создать марку Panasonic: "pan" — "все", а "sonic" — "звуковой". Сначала планировалось выпускать только аудиотехнику, но вскоре Panasonic стал брендом для другой продукции.
Требовалось укрепиться на рынке, именно поэтому появился бренд аудиотехники Technics. Под этой маркой были выпущены самая лучшая радиоаппаратура. А позже началась эра компакт-кассет Philips. Первые магнитофоны были внешне похожи на диктофоны. Конечно, они были несовершенны. Но с годами качество записи и воспроизведения существенно улучшилось, что привело к появлению портативных магнитол Panasonic. В 1989 году умер Коносуке Мацусита. Он продолжал активно работать на благо компании до последних дней.
Позже компания стала выпускать и другую технику
На самом деле, история Panasonic — это история успеха, основанного на смекалке, упорстве и стремлении к качеству. От небольшой семейной мастерской до мирового гиганта выросла компания Мацуситы. Но все же, чтобы удержать позиции на конкурентном рынке, Panasonic последовала общему тренду. Он перенес часть производства в Гонконг и Китай. А позже и вовсе внутри компании прошла реорганизация. Количество мероприятий по производству стало меньше.
Сегодня компания балансирует свою деятельность между различными составляющими. Они производят бытовую технику и аппаратуру, а также различные электронные компоненты. Вы удивитесь, но там делают даже оборудование для машин.
Конечно же, японский рынок по-прежнему играет ключевую роль. Он обеспечивает более половины торгового оборота. Однако доля рынка из Европы составляет не более 10%. Именно это и объясняет все более редкое появление продукции Panasonic на полках магазинов.
Бренд существует до сих пор
Несмотря на изменения и адаптацию к новым реалиям, Panasonic сохраняет свою позицию как глобальный лидер в области электроники. Бренд все ещё продолжает развиваться и предлагать инновационные решения для потребителей по всему миру.
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