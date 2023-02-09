Замысловатые рисунки животных тушью и пером, которые призваны защитить природу

Талантливый австралийский художник рисует невероятные картины дикой природы. На этих замысловатых иллюстрациях различные животные, которые проживают в определённом регионе. Сложные рисунки, выполненные с помощью пера и туши призваны подчеркнуть всю невероятную красоту и магию природы, которая окружает человека. Всё то, что люди разучились ценить, но без чего не смогут выжить. Самые вдохновенные изображения животных, находящихся на грани исчезновения, далее в обзоре.
Художник дикой природы
Натан Ферлаццо - талантливый австралийский художник, который вывел искусство изображения животных на новый уровень.
Натан Ферлаццо (Nathan Ferlazzo) родился в Мельбурне, Австралия. Там он живёт и работает. Художник работал во многих дизайнерских студиях на родине в качестве графического дизайнера.
Натана с детства увлекали книги о животных и природе.
Натана с детства увлекала природа. Он с упоением читал книги Киплинга. Самыми любимыми героями мальчика были Багира и Маугли. Позже Ферлаццо увлёкся деятельностью приматолога Джейн Гудолл. Он заинтересовался её работами на тему охраны окружающей среды.
Носорог. Африка. / Фото: mariniferlazzo.com.au
Осьминог и исчезающие виды морских животных. / Фото: mariniferlazzo.com.au
С юных лет Натана волновала проблема загрязнения воздуха и воды, неразумного обращения с богатейшими природными ресурсами, коими обладает планета Земля. Токсические отходы и истребление животных, уничтожение экосистемы — это стало источником вдохновения для молодого художника. Он стал создавать сложные рисунки, где замысловато изображал животных, характерных для каждого региона.
Белый медведь. Арктика. / Фото: mariniferlazzo.com.au
Натан хотел не только продемонстрировать всю необъятную красоту окружающего мира. Больше всего он стремился привлечь внимание людей к исчезающим редким видам животных. Его потрясающие иллюстрации восхищали и вдохновляли зрителей.
Морская черепаха Хоксбилл. / Фото: mariniferlazzo.com.au
Семейный бизнес
Со временем хобби художника стало занимать в его жизни значительное место. Однажды Натану пришла в голову идея создать на этой базе семейную деловую организацию. Ферлаццо не только всегда стремился находиться в творческом поиске, он старался расширять свои знания о природе, науке.
Ягуар. Южная Америка. / Фото: mariniferlazzo.com.au
Самого Натана вдохновляли такие люди как Дэвид Аттенборо. Это знаменитый натуралист и телеведущий, который был пионером в области создания документальных фильмов о природе. Он снял множество передач о жизни на Земле.
Красный кенгуру. Австралия. / Фото: mariniferlazzo.com.au
Натан Ферлаццо создаёт свои волшебные иллюстрации, чтобы вдохновить человечество заботиться о своём доме, которым является планета Земля. Он стремится донести до каждого простую мысль о том, что нужно разумно использовать ресурсы и уважать природные законы. У художника много работ на различные темы. Например, одной из них является серия картин в защиту Большого Барьерного рифа Австралии.
Серия работ в поддержку защиты Большого Барьерного рифа Австралии.
Доля прибыли от каждой проданной копии передаётся в пользу «Наследия Большого Барьерного рифа».
На сайте mariniferlazzo.com.au, художник реализует множество различных сувениров со своими иллюстрациями. Это журналы, книги, посуда, открытки, наклейки, футболки и бутылки для напитков. Часть прибыли передается природоохранительным организациям, с которыми сотрудничает художник. Это такие организации, как World Animal Protection, Australian Wildlife Conservancy и Painted Dog Conservation.
Риф Манта. / Фото: mariniferlazzo.com.au
Земля - это наш дом и онт нуждается в бережном к себе отношении.
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