Замысловатые рисунки животных тушью и пером, которые призваны защитить природу

Художник дикой природы

Натан Ферлаццо - талантливый австралийский художник, который вывел искусство изображения животных на новый уровень.

Натана с детства увлекали книги о животных и природе.

Носорог. Африка. / Фото: mariniferlazzo.com.au

Осьминог и исчезающие виды морских животных. / Фото: mariniferlazzo.com.au

Белый медведь. Арктика. / Фото: mariniferlazzo.com.au

Морская черепаха Хоксбилл. / Фото: mariniferlazzo.com.au

Семейный бизнес

Ягуар. Южная Америка. / Фото: mariniferlazzo.com.au

Красный кенгуру. Австралия. / Фото: mariniferlazzo.com.au

Серия работ в поддержку защиты Большого Барьерного рифа Австралии.

Доля прибыли от каждой проданной копии передаётся в пользу «Наследия Большого Барьерного рифа».

Риф Манта. / Фото: mariniferlazzo.com.au

Земля - это наш дом и онт нуждается в бережном к себе отношении.