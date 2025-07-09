Студия дизайна LUWIST спроектировала студенческий центр Plumeria House в Бандунге, Индонезия. Здание площадью 628 квадратных метров состоит из множества случайных функций, каждая из которых выражена отдельным объёмом с уникальными пространственными характеристиками. Эти объёмы поднимаются, пересекаются, выходят за рамки фасада, образуя общественный ландшафт без коридоров.
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Архитектура и дизайн студенческого центра в Индонезии
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