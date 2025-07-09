С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Сталин-гений!Шутки Иосифа Сталина
  • Ингерман Ланская
    какая культура пития в совдепии? массовый алкоголизм и стремление нажираться до свинячьего состояния - вот савейская ...Культура распития...
  • Ингерман Ланская
    "берёзовый " сок совдепии не имел никакого отношения к берёзамВ поисках натурал...

Архитектура и дизайн студенческого центра в Индонезии

Архитектура и дизайн студенческого центра в Индонезии Студия дизайна LUWIST спроектировала студенческий центр Plumeria House в Бандунге, Индонезия. Здание площадью 628 квадратных метров состоит из множества случайных функций, каждая из которых выражена отдельным объёмом с уникальными пространственными характеристиками. Эти объёмы поднимаются, пересекаются, выходят за рамки фасада, образуя общественный ландшафт без коридоров.
Здание как эпицентр студенческой жизни хорошо вписывается в окружение и имеет функциональную ясность. Проект включает трёхэтажную столовую с мансардной частью, отведённой под коворкинг.


Архитектура и дизайн студенческого центра в ИндонезииАрхитектура и дизайн студенческого центра в Индонезии Архитектура и дизайн студенческого центра в ИндонезииАрхитектура и дизайн студенческого центра в ИндонезииАрхитектура и дизайн студенческого центра в ИндонезииАрхитектура и дизайн студенческого центра в Индонезии Архитектура и дизайн студенческого центра в ИндонезииАрхитектура и дизайн студенческого центра в ИндонезииАрхитектура и дизайн студенческого центра в Индонезии


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!



Ссылка на первоисточник
наверх