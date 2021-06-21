9 способов сделать так, чтобы парфюм не выветривался через пару часов после нанесения

Если вам кажется, что аромат парфюма выветривается через час после его нанесения, не торопитесь ругать сами духи – возможно, их плохая стойкость объясняется не низким качеством, а тем, что вы неправильно ими пользуетесь. 7 лайфхаков, которые помогут вам благоухать целый день.
Сократить расход духов и сделать аромат более стойким мечтает, наверное, каждая девушка. Особенно остро данная проблема встает перед поклонницами элитной парфюмерии, которые не могут себе позволить каждый месяц покупать в магазине новый флакон Chanel. Чтобы любимые аромат радовал, как можно дольше, соблюдайте несколько простых правил.
Правило 1: Наносите аромат сразу после выхода из душа
Влажная и распаренная кожа лучше впитывает аромат. / Фото: takprosto.cc
Отличная привычка – наносить парфюм сразу после водных процедур. Аромат лучше всего впитывается в кожу в тот момент, когда она влажная и распаренная. Поэтому не забывайте после выхода из ванны или душа наносить на шею и запястья несколько капель любимых духов. Так вы точно будете уверены, что они продержаться на коже до вечера, и вам не придется в течение дня «обновлять» аромат.
Правило 2: Увлажняйте кожу
Парфюм держится лучше на увлажненной кремом коже
Оказывается, парфюм не может долго удержаться на сухой коже. Поэтому перед нанесением духов, ее обязательно нужно увлажнять. Это можно сделать при помощи кремов и лосьонов. Лучше всего подбирать экземпляры с таким же запахом, как и ваш парфюм, либо вовсе без него. Увлажненная кожа гораздо лучше будет удерживать аромат – в среднем, его стойкость увеличится в два-три раза, что не может не радовать.
Правило 3: Используйте вазелин
Жирная основа вазелина помогает духам дольше держаться. / Фото: nyamkin.ru
Вазелин является настоящей палочкой-выручалочкой любой девушки. Он защищает кожу при окрашивании волос, помогает скорректировать макияж, удлиняет ресницы. Но самое главное достоинство вазелина заключается в том, что умеет прекрасно удерживать запахи. Его жирная основа помогает заключить аромат в своеобразную ловушку и не дает ему выветриться. Все, что вам нужно – это нанести небольшое количество вазелина на шею, запястья и за уши и попшикать духами на эти места. Вот увидите, великолепный шлейф любимого парфюма будет тянуться за вами на протяжении всего дня!
Правило 4: Не растирайте парфюм
Парфюм нельзя растирать на коже. / Фото: Youtube.com
Поднимите руку, кто пытается втереть духи в кожу после их нанесения. Думаем, таких девушек много, ведь это самая распространенная ошибка при использовании парфюма. Увы, так вы не продлеваете стойкость аромата, а, наоборот, помогаете ему быстрее выветриться.
Совет: Духи следует наносить следующим образом – отведите их на расстояние 25-30 сантиметров от кожи, а затем распыляйте при помощи нескольких нажатий. Самое главное – дать аромату самостоятельно осесть на выбранных участках тела, иначе не его стойкость можно будет не рассчитывать.
Правило 5: Правильно выбирайте места
Парфюм нужно наносить на запястье. / Фото: Verywellmind.com
Не зря специалисты рекомендуют наносить парфюм за ушами, на запястья и у основания горла. Дело в том, в этих местах температура тела выше из-за расположения кровеносных сосудов. А подобные условия являются идеальными для удержания аромата. Также можно пшикать духами на виски и локтевые сгибы. Главное – не переборщить, чтобы ваши духи не витали по всему офису.
Правило 6: Не забывайте про волосы
Пшикать духи на волосы нужно на расстоянии. / Фото: mylitta.ru
Существует мнение, что спирт, содержащийся в парфюме, может сильно повредить волосам, так как он сушит пряди. Однако данное утверждение преувеличено. Шевелюра страдает, если вы не используете маски, не увлажняете кончики, постоянно сушите локоны горячим воздухом или изо дня в день выпрямляете их утюжком. По сравнению с этими губительными для волос действиями, капля спирта в духах – сущая мелочь. К тому же, если вы будете правильно наносить парфюм, а именно – распылять его на расстоянии вытянутой руки и проходить через ароматное «облако», то вред для шевелюры будет минимальным.
Правило 7: Выбирайте стойкие ароматы
Духи Coco Chanel Mademoiselle являются очень стойкими. / Фото: pinterest.ru
Можно придерживаться всех вышеупомянутых правил, однако если ваш парфюм сам по себе не стойкий, вряд ли это поможет. Поэтому обязательно уточняйте в магазине, сколько по времени может продержаться тот или иной аромат. Сразу возьмите на заметку, что морские, цветочные и ряд фруктовых нот выветриваются гораздо быстрее, чем, например, древесные, мускусные и шипровые.
Правило 8: Храните духи в правильном месте
Духи можно хранить в коробке. / Фото: ninel.by
Парфюм ни в коем случае нельзя хранить в теплых и влажных помещениях, например, в ванной комнате. Лучше всего сразу после использования класть его в заводскую коробку, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, и ставить на полку шкафчика в спальне либо коридоре. Главное, чтобы мебель была расположена подальше от батарей.
Правило 9: Найдите компаньонов для парфюма
Парфюм лучше держится, если предварительно нанести на тело крем. / Фото: Spravki1.ru
Духи не любят одиночества и гораздо лучше работают в команде. Если у вас есть схожие с ними по аромату лосьон, парфюмированный гель для душа или пудра, то вам крупно повезло. Увы, парфюм не может полностью раскрыть свой запах, если вы используете его отдельно от средств по уходу за кожей. А вот если применять все вместе, то вы сможете убить сразу нескольких зайцев – кожа будет не только чистой после геля, мягкой и нежной после лосьона, но и станет благоухать весь день, благодаря духам.
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