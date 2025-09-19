6 трендовых вещей, которые губили женственность и здоровье советских модниц

Современная мода больше ориентирована на комфорт, в то время как 30-50 лет назад во главе стояла красота и популярность. Если вещь объявлялась трендовой, девушки готовы были купить ее во что бы то ни стало, и даже если одежда оказывалась неудобной, приводила к аллергии и прочим проблемам, все равно носили.
Тренд 1: Свитер из люрекса
Свитер из люрекса мог вызвать аллергию
Девушки эпохи 90-х обожали все яркое, блестящее и праздничное, поэтому свитера из люрекса сразу полюбили всем сердцем. Для них эта вещь была и в пир, и в мир: в свитерах ходили на работу, на прогулку, на официальные мероприятия, в кино и в ресторан. Да, одежда позволяла девушкам блистать, в прямом смысле этого слова, однако платить за минуты славы приходилось своим здоровьем. Свитера чаще всего шились из синтетических материалов, что само по себе было неприятно для кожи, а в компании с металлическими нитями люрекса получалась замедленная аллергенная бомба.
Представляете, каково это – носить такую одежду весь день? Наверняка девушки еле сдерживались, чтобы не начать чесаться и не показаться странными окружающим. Сейчас, возможно, это кажется смешным, однако модницам 90-х было не до смеха. Как можно оставаться женственной и чувствовать себя комфортно, когда все тело покрывают аллергические пятна?
Тренд 2: Тонкие обтягивающие сапоги
Узкие сапоги нарушали кровоснабжение
Олицетворением моды 70-х были сапоги-чулки – обувь с мягкими голенищами длиной до колена на широком каблуке, которая натягивалась подобно чулкам и плотно облегала ноги.дорого стоили. Когда обувь стала более доступной, она начала разлетаться как горячие пирожки. И примерно в этот же момент модницы стали жаловаться на плохое самочувствие.
Дело в том, что «чулки» очень узкими, вследствие чего не пропускали воздух и нарушали кровоснабжение. От долгого ношения ноги немели и от этого страдала походка. В таких сапогах можно было разве что сидеть за столиком в ресторане, а вот каждый день ходить на работу – нет. Но, поскольку обувь была очень модной и выглядела эффектно, женщины предпочитали терпеть – для них гораздо важнее был образ, а не собственный комфорт.
Примерно такой же эффект был от лаковых сапог, которые в 70-х годах завезли в СССР из-за границы. Девушки, которые до этого ходили только в ботинках, мечтали обзавестись модной обувью, а потому по пять часов стояли в очередях в универмаг «Березка». Интересно, что страдали не только те модницы, которым не досталось заветной пары, но также те, кто ее купил.
Сапоги чересчур плотно обтягивали ногу, не давали воздуху циркулировать, провоцируя болевые ощущения. Присутствовал и еще один минус – тонкость. Обувь была рассчитана на европейскую зиму, а вот к нашим суровым условиям была не приспособлена. В результате модницы, которые пытались носить их в морозы, получали испорченные сапоги, так как лаковая кожа трескалась, а также обморожение пальцев на ногах.
Тренд 3: Лосины из лайкры
Советские модницы в ярких лосинах. / Фото: pinterest.com
В 90-х годах лосины из лайкры всевозможных расцветок были невероятно популярными. Доходило даже до того, что девушки использовали их для создания делового образа, хотя в то время царил строгий дресс-код, нашедший свое отражение в белых рубашках, юбках-карандаш, пиджаках и прямых брюках. Однако модниц не могли остановить никакие ограничения – они носили лосины в сочетании с верхом такого же кричащего кислотного оттенка, и чувствовали себя богинями.
К сожалению, женственными подобные образы точно не были. Да, обтягивающие лосины подчеркивали стройные ноги, однако выглядели слишком прямолинейно. Плюс лайкра, из которой изготавливалась вещь, была воздухонепроницаемой. Впрочем, практически вся одежда того периода была из синтетики, поэтому выбирать не приходилось. К тому же всем хотелось быть модными, а вот показаться отставшей от трендов считалось настоящим преступлением.
Тренд 4: Короткие юбки и платья
Мини всегда в моде. / Фото: nueve-dos.com
Короткие юбки и платья никогда не теряли своей актуальности, о чем ярко свидетельствует современная мода. Но в 90-е годы они переживали настоящий рассвет. Если сейчас девушки могут надеть как мини, так и миди или макси юбку, в зависимости от повода и настроения, то 30 лет назад вариант был только один – чем короче, тем лучше.
Модницы чувствовали себя настолько свободными от стереотипов, царящих в обществе, что не считали зазорными носить мини в любое время года. Причем о колготках никто не думал – девушки надевали короткие юбки на голые ноги даже когда температура опускалась ниже 5 градусов тепла. Как результат – переохлаждение и проблемы со здоровьем. Оправдывать такие поступки модой и желанием создать красивый, женственный образ, наверное, было глупо. «Гусиный» эффект на коже и трясущиеся ноги вряд ли выглядели эстетично.
Тренд 5: Болоньевый плащ
Болоньевый плащ не пропускал воздух. / Фото: fotostrana.ru
Одежда из этой ткани изначально производилась в итальянском городе Болонья (откуда и название), причем использовали ее в качестве рабочей. В повседневной жизни болоньевые вещи никто не надевал, но все изменилось после того, как в России появились плащи из этого материала. Практичные россияне сразу поняли, что данное изделие является очень удобным, устойчивым к негативным погодным условиям, вроде дождя и ветра, поэтому, недолго думая, возвели его в культ.
Увы, минусов у плащей было гораздо больше, чем плюсов: болонья не пропускала воздух, создавала парниковый эффект, сильно мялась и электризовалась. Да и от дождя защищала сомнительно – во время ливня вода просачивалась сквозь швы на раз-два. Еще один минус – бесформенность. Даже наличие пояса, который мог бы подчеркнуть талию, не спасало ситуацию – в плащах очень мало девушек выглядело действительно красиво и модно. Но за неимением альтернатив, людям приходилось носить то, что было доступно.
Тренд 6: Капроновые платья
В капроновых платьях было очень жарко. / Фото: yapokupayu.ru
Как только советские модницы узнали о существовании нежных, воздушных, летящих платьев из капроновой ткани, комфортные, но уже набившие оскомину изделия из крепдешина отправились на дальнюю полку шкафа. И их можно понять – в капроновых платьях девушки чувствовали себя настоящими принцессами из сказки, ведь образ получался хрупким, нежным, утонченным и невероятно женственным.
Но, в плане личного комфорта, все было не так радужно, ведь приходилось страдать от парникового эффекта. Капрон был намного хуже синтетики и напоминал полиэтиленовый мешок. Плюс материал сильно искрился и электризовался. Ради красоты девушки надевали такие платья даже в жару, а потом падали в обморок из-за перегрева.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии