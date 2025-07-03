Потрясающие инфраструктурные объекты, признанные архитектурными шедеврами

1. Мост Бастай (Германия)

Мост Бастай – рукотворная достопримечательность Саксонской Швейцарии. | Фото: awesomeplacestovisit.com.

Пешеходный мост Бастай обеспечивает потрясающими видами на Эльбу и живописные очертания горного массива (Германия). | Фото: awesomeplacestovisit.com.

2. Древнеримский акведук в Сеговии (Испания)

Монументальный акведук украшает горизонт города и окрестностей, начиная с I века нашей эры (Aqueduct of Segovia, Испания).| Фото: worldwidewriter.co.uk.

Акведук, занимающий видное место в городском ландшафте Сеговии, был внесен в список Всемирного наследия в 1985 году (Испания). | Фото: amusingplanet.com.

3. Экодуки по всему миру

Появление диких животных на скоростных трассах является опасным препятствием для всех видов транспорта и всех участников движения . | Фото: com-business.ru.

Экодук на автомобильной трассе, проходящей в Национальном парке Банф обеспечил животных естественной тропой (Канада).

Экодук на шоссе Лонгкамп демонстрирует новый взгляд на скоростные трассы в природных зонах (Германия). | Фото: comedy.com.

Экодуки в Бельгии и Нидерландах органично вписались в живописное окружение, став спасительной соломинкой для животных и автомобилистов.

Формы и размеры экодуков адаптируются под конкретных животных, чьи миграционные тропы были нарушены во время прокладки шоссе (туннель в парке Банф , экодук на острове Рождества).

4. Развязка на шоссе (Interchance)

Уникальная инфраструктура и облегчает трафик, и является дополнительным украшением города (Токийское шоссе Interchance, Япония). | Фото: roadtraffic-technology.com.

Тот случай, когда объект инфраструктуры не уступает в замысловатых узорах самой матушке природы.

Даже скоростная автострада может стать эффектным дополнением к горизонту ярких мегаполисов.

5. «Рыбные лестницы» в Литве

«Рыбные лестницы» помогают лососю завершить естественный миграционный путь. | Фото: theconstructor.org.

«Рыбные лестницы» предусматривают искусственные и естественные барьеры с интересными плотинами, шлюзами и водопадами.

Оригинальные структуры «рыбных лестниц» привлекают внимание своими скульптурными формами.

6. Мост Пхумипон в Бангкоке (Таиланд)

Мост Рамы IX — крупнейший в мире автомобильный вантовый мост через реку Чаопхрая, соединивший районы Яннава и Ратбурана Бангкока (Таиланд). | Фото: bkk-tour.ru.

Мост Пхумипон, разработанный известным немецким инженером Гельмутом Хомбергом, стал культовым архитектурным достоянием всего Таиланда. | Фото: pikabu.ru.

7. Структуры метрополитена

Дизайн станций метро, вдохновленный природным началом подземной каменистой структуры (станции метро Кунстрагорден и Родхусет в Стокгольме, Швеция).

В Советском Союзе вестибюли станций метро старались превратить в роскошные дворцы (станция метро Автово, Санкт-Петербург).

Фантастические интерьеры некоторых станций метро способны переместить в космические дали (станция Сент Геллерт тер в Будапеште и станция метро Толедо в Неаполе).

Наземная инфраструктура метрополитена поражает своими техническими и архитектурными достижениями (надземная линия метро в парке Калькутты и часть Пекинского метро).

Футуристический полет фантазии архитекторов при проектировании вестибюлей станций метро способствует эстетическому разнообразию городской среды.