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4 совета, которые помогут опознать поддельный коньяк еще в магазине


4 совета, которые помогут опознать поддельный коньяк еще в магазине

К сожалению, поддельное спиртное попадается и в наши дни. Безусловно, в нынешнее время контрафакт на прилавках магазинов встречается не так часто, как это было в какие-нибудь «лихие 90-е». Но все-таки никто не хочет натолкнуться на некачественную продукцию. Тем более, когда речь идет о хмельных напитках. Напомним, что буквально недавно страну ужаснули трагические известия о десятках граждан, отравившихся поддельных пивным напитком. Без помощи лаборатории опознать контрафакт на 100% не получится. Однако, есть несколько важных моментов, которые при случае должны вызвать у покупателя настороженность.

1. Качество акцизной марки


Проверяйте марку. |Фото: stranabolgariya.ru.

Проверяйте марку. |Фото: stranabolgariya.ru.

 

Первое, на что нужно обращать внимание при покупке спиртного, – это состояние и качество акцизной марки. Данная этикетка должна быть приклеена к бутылке идеально ровно. По сторонам не должно быть следов клея. Цифры, буквы и штрихкод на акционной марке должны быть насыщенных цветов и хорошо читаться. Под разными углами марка должна незначительно менять цвет, правда, последнее касается только наклеек нового образца. Впрочем, как раз такие и будут на бутылка популярного и хорошо покупаемого спиртного.

2. Проверяйте цвет



Проверяйте цвет. |Фото: nvkz-tub.ru.

Проверяйте цвет. |Фото: nvkz-tub.ru.

 

Обязательно проверяйте содержимое бутылки коньяка. Нет, речь не идет о том, чтобы вскрывать тару прямо в магазине, пробовать на вкус или нюхать. Речь идет о проверке цвета. Подавляющее большинство коньяков имеет хорошо узнаваемые цвета: медный иногда с шоколадным оттенком, светло-золотистый или янтарный. Обязательно взболтайте бутылку. Если содержимое неоднородно или в нем присутствуют какие-либо «хлопья», то у вас в руках совершенно точно подделка. Также коньяк должен быть немного густым. После взбалтывания на стенках бутылки должны оставаться подтеки «слезы».

3. Проверяйте бутылку


Бутылка должна быть качественной. |Фото: kartinkin.net.

Бутылка должна быть качественной. |Фото: kartinkin.net.

 

Хороший коньяк – не дешевый напиток. А потому и бутылка у него чаще всего сделана по принципу «дорого-богато». Чаще всех популярные коньяки имеют сложную рифленую бутылку. Например, у коньяков «Hennessy» на таре будет выступать стеклянный логотип – рука рыцаря с алебардой. Также коньячные бутылки очень четкие. У них отсутствует какая-либо асимметрия, швы, стеклянные подтеки и т.п.

4. Проверяйте цену


Коньяк дешевым не бывает. ¦Фото: tonkosti.ru.

Коньяк дешевым не бывает. ¦Фото: tonkosti.ru.

 

Всегда покупайте коньяк только в фирменных проверенных алкомаркетах. Шансы нарваться на контрафакт в таких не превышают 2-3%. И, конечно же, всегда смотрите на цену. Стоимость напитка никогда не должна быть ниже его минимальной розничной цены. Вообще следует относиться с большим подозрением к любым скидкам и акциям на рынке хмельной продукции.

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4 совета, которые помогут опознать поддельный коньяк еще в магазине

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4 совета, которые помогут опознать поддельный коньяк еще в магазинеПодписаться на мой Instagram
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