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Топ-10 продуктов, которые делают жизнь короче


Топ-10 продуктов, которые делают жизнь короче

Топ-10 продуктов, которые делают жизнь короче

Проблемы со здоровьем, усталость, апатия – причина может крыться в рационе, в том, что попадает на стол и в желудок. Во многом виноваты «новые» продукты. Выросла их калорийность, а вот польза наоборот – улетучилась.

1. Картофель фри и чипсы


Картофель фри

Картофель фри

 

Это адская смесь жира и углеводов, которые к тому же окутаны консервантами и красителями, нужно ведь придать продукту высокие потребительские свойства!

2. Газировка


Газировка

Газировка

 

Сладкие газированные напитки практически лишены натуральных ингредиентов, состоят из огромного количества сахара, разбавленного красителями, усилителями вкуса и ароматизаторами. Особенно пагубное воздействие на организм газировка оказывает в жару, к тому же она совершенно не уталяет жажду.

3. Снеки и шоколадные батончикиОрехи против батончиков


Орехи против батончиков

 

Между необработанными орехами кешью (грецким, кедровыми) и арахисом в кокосовом молоке (шоколадной глазури) отдать предпочтение нужно первому варианту. В батончиках не только много калорий, но и также много красителей, ароматизаторов и сахара.

4. Копчёности


Копчёности

Копчёности

 

Почти все любят колбасу. А сосиски вовсе стали заменять полноценный приём пищи. Такие продукты содержат много скрытых жиров, а в их составе около 80% генномодифицированной сои.

5. Майонез


Майонез

Майонез

 

Много ГМО продуктов, красителей и всякого рода улучшителей. А ещё здесь очень много калорий. С майонезом любое блюдо кажется вкуснее, но оно становится вместе с тем вреднее.

6. Китайская лапша


Китайская лапша

Китайская лапша

 

Биг Боны, роллтоны, дошираки и всё подобное – это лишь жалкое подобие настоящей лапши, которую в азиатских странах готовят из натуральных продуктов и заправляют натуральными специями и травами. По химизации состава такие продукты занимают первые места, а потому полностью нарушают обменные процессы в организме.

7. Соль


Соль

Соль

 

Незаметный вредитель проник везде. Она способствует скоплению в организме не только воды, но и токсинов, которые не хотят выводиться. Частично стоит заменить соль специями и травами, но только натуральными.

8. Алкогольные напитки


Алкогольные напитки

Алкогольные напитки

 

Они очень калорийные, тормозят обменные процессы в организме, препятствуют нормальному усвоению витаминных и минеральных веществ, поступающих с едой.

9. Выпечка


Выпечка

Выпечка

 

Выпечка – калорийный, а также совершенно бесполезный, хотя вкусный продукт. Она не несёт организму ничего поленого, в ней совершенно нет ничего полезного.

10. Сладкости


Сладкости

Сладкости

 

Мармелад, различные леденцы, сладкие конфеты, зефир невероятно калорийны, а также вредны для зубов. Если сильно захотелось сладенького, лучше съесть ложечку меда либо небольшой кусочек горького шоколада.

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Топ-10 продуктов, которые делают жизнь короче

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