Дефицит в СССР: Как жили советские люди в конце 1980-х

Дефицит товаров в СССР в 80-90-х годах.

1. Пустые полки мясного отдела

Пустые полки мясного отдела продуктового магазина, фото сделано в восьмидесятые годы. Хорошее мясо либо вообще не завозилось в магазины, либо раздавалось по завышенной цене по знакомству - часто с черного хода магазина .

2. Дефицитный товар

Фрукты и хорошие овощи тоже были дефицитом, в Минске в отделах овощи и фрукты продавали одни местные кисло- сладкие яблоки, а из овощей были немытая морковка, свекла, капуста и лук.

3. Вещи отечественного производства

В восьмидесятые годы народ не слишком охотно покупал вещи отечественного производства из-за их внешнего вида.

4. Дефицитом были хорошие носки и женские колготки

Из белья - дефицитом были хорошие носки и женские колготки. Дырявые носки никогда не выбрасывали.

5. Шерстяные спортивные костюмы

Где-то были дефицитными даже обычные советские синие шерстяные спортивные костюмы.

6. Талоны на товары

Талоны на товары первой необходимости, выдаваемые в 1990-м году в Нерюнгри.

7. Огромные очереди за алкоголем

Огромные очереди выстраивались за алкоголем — это массово началось после объявление Горбачевым антиалкогольной компании. Примерно тогда же у пролетариев вошла в моду привычка пить Тройной одеколон и парфюмерные изделия - нормального алкоголя было просто не купить.

8. Талоны и товарные книжки

Поскольку цена товара в денежном эквиваленте уже не могла регулировать спрос на те или иные товары естественным путем, правительство стало вводить различные дополнительные меры — стали появляться талоны и товарные книжки.

10. Всего несколько товаров советской промышленности на весь магазин

В наиболее острые периоды товарного дефицита промтоварный отдел магазинчика где-нибудь на периферии мог выглядеть примерно так — на полках лежало несколько товаров советской промышленности вроде вышедших из моды шляп и какого-нибудь одинокого плаща 60-го размера.

11. Рекомендация педиатра

Помимо талонов, существовали и другие, менее формальные способы регуляции продажи дефицитных товаров.

12. Дефицитные сигареты

Дядечка в очках набрал несколько десятков пачек дефицитных сигарет.

13. Типичная картина тех времен

Типичная картина тех времен - очередь стоит за чем-то дефицитным, судя по коробкам — это торты, выставленные в продажу перед праздником.

14. Престижная профессия

Очень престижной во времена дефицита была профессия продавца.

15. Пустые полки

Пустые прилавки одного из магазинов.