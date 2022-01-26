Дефицит в СССР: Как жили советские люди в конце 1980-х

Дефицит товаров в СССР в 80-90-х годах.
В середине 1980-х в жизнь советских людей появились такие слова, как "перестройка" и "гласность", а вместе с ними появилось и слово "дефицит". И совсем быстро дефицит стал тотальным, причём буквально на все товары. В магазинах покупателей встречали пустые полки и грустные продавщицы. О том, какими были те годы в жизни жизни советских людей, - в этом фотообзоре.
1. Пустые полки мясного отдела
Пустые полки мясного отдела продуктового магазина, фото сделано в восьмидесятые годы. Хорошее мясо либо вообще не завозилось в магазины, либо раздавалось по завышенной цене по знакомству - часто с черного хода магазина.
2. Дефицитный товар
Фрукты и хорошие овощи тоже были дефицитом, в Минске в отделах овощи и фрукты продавали одни местные кисло-сладкие яблоки, а из овощей были немытая морковка, свекла, капуста и лук.
3. Вещи отечественного производства
В восьмидесятые годы народ не слишком охотно покупал вещи отечественного производства из-за их внешнего вида.
4. Дефицитом были хорошие носки и женские колготки
Из белья - дефицитом были хорошие носки и женские колготки. Дырявые носки никогда не выбрасывали.
5. Шерстяные спортивные костюмы
Где-то были дефицитными даже обычные советские синие шерстяные спортивные костюмы.
6. Талоны на товары
Талоны на товары первой необходимости, выдаваемые в 1990-м году в Нерюнгри.
7. Огромные очереди за алкоголем
Огромные очереди выстраивались за алкоголем — это массово началось после объявление Горбачевым антиалкогольной компании. Примерно тогда же у пролетариев вошла в моду привычка пить Тройной одеколон и парфюмерные изделия - нормального алкоголя было просто не купить.
8. Талоны и товарные книжки
Поскольку цена товара в денежном эквиваленте уже не могла регулировать спрос на те или иные товары естественным путем, правительство стало вводить различные дополнительные меры — стали появляться талоны и товарные книжки.
10. Всего несколько товаров советской промышленности на весь магазин
В наиболее острые периоды товарного дефицита промтоварный отдел магазинчика где-нибудь на периферии мог выглядеть примерно так — на полках лежало несколько товаров советской промышленности вроде вышедших из моды шляп и какого-нибудь одинокого плаща 60-го размера.
11. Рекомендация педиатра
Помимо талонов, существовали и другие, менее формальные способы регуляции продажи дефицитных товаров.
12. Дефицитные сигареты
Дядечка в очках набрал несколько десятков пачек дефицитных сигарет.
13. Типичная картина тех времен
Типичная картина тех времен - очередь стоит за чем-то дефицитным, судя по коробкам — это торты, выставленные в продажу перед праздником.
14. Престижная профессия
Очень престижной во времена дефицита была профессия продавца.
15. Пустые полки
Пустые прилавки одного из магазинов.
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