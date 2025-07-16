Какое сокровище было вывезено Советским Союзом из Германии и какие страны требуют его вернуть себе

После окончания Великой Отечественной войны на Германию были наложены репарации. Выплачивать их немцы будут с 1945 по 1953 год. Конечно, никакая компенсация не могла восстановить даже половины ущерба, нанесенного Советскому Союзу и его населению. В валютном эквиваленте СССР пострадал на 128 млрд долларов (доллар тогда был намного «крепче»).
Трофеи были разными. |Фото: drivenn.ru.
Ширпотреб, спецтехника (камеры, фотоаппараты и т.п) и инструменты, гигиенические принадлежности и часы, отрез ткани, набор консервов, да зарплата за год – вот, пожалуй, и весь список трофеев, на которые могло рассчитывать большинство солдат и офицеров. Отличившиеся могли получить велосипед. Немногие могли рассчитывать на мотоцикл. Автомобили полагались только высшему командирскому составу. Все эти приобретения меркли на фоне того, что за 4 года войны большинство советских граждан потеряло. Так называемые «трофеи» были отнюдь не наградой, а «поддержкой штанов» на первое время. Многие лишились просто всего. Вся европейская часть страны лежала в руинах.
Самое ценное - для экономики. |Фото: lughistory.ru.
Впереди дембелей ждали 10 лет сложнейшей работы по восстановлению народного хозяйства, а для некоторых война в мае 1945 года не кончилась: НКВД будет добивать остатки нацистских и националистических формований как минимум до 1949 года, а кому-то еще предстоит «поездка» на Дальний Восток и бой с Квантунской армией фашистской Японии.общенародной и предназначалась для восстановления советской экономики: немецкие технологии, автомобили, грузовики, станки, речные и морские суда. Было в этом списке и еще кое-что. Нечто, не имеющее настоящей цены, как и человеческая жизни – история.
Предметы из клада Приама. |Фото: tunnel.ru.
Конечно же, речь в данном случае идет о культурных ценностях. В годы войны Третий рейх на территории Советского Союза «ни в чем себе не отказывал». Германия не только угоняла советских граждан в рабство и разграбляла ресурсы оккупированной территории. Вывозились, в том числе и культурные ценности. Поэтому, когда Германия была разгромлена, антигитлеровская коалиция сочла себя в праве пополнить собственные музеи немецкими экспонатами. Ценности вывозил как Союз, так и другие страны, в первую очередь – Соединенные Штаты Америки. Одним из ценнейших экспонатов, покинувших землю тевтонов, был так называемый «Клад Приама» или «золото Трои».
На выставке в Пушкинском музее. |Фото: wikimedia.org.
На самом деле коллекция из 259 предметов никакого отношения ни к легендарной Трое, ни к легендарному троянскому царю из легенды не имела. Клад был найден в 1873 году немецким археологом Генрихом Шлиманом. Свое название сокровища получили благодаря тому, что были найдены при раскопках Трои. Правда, дальнейшее изучение показало, что сокровища примерно на 1 тысячу лет старше тех событий, что могли происходить вокруг реальной Трои. Датируется клад 2 400-2 300 годами до н.э. Первоначальная находка состояла более, чем из 10 тысяч «предметов», правда, подавляющая их часть – это разнообразные бусины, в том числе золотые. Крупных и цельных предметов – 259. Среди наиболее примечательных вещей: серьги, ожерелья, две золотые диадемы, здоровенная чаша, золотая лента, браслеты, линзы из горного хрусталя, оружие, посуда и т.д.
Всего 259 предметов. ¦Фото: wikimedia.org.
В 1945 году клад Приама находился в Берлине. Немецкий профессор-археолог Вильгельм Унферцагт отвечал за сохранность и эвакуацию ценностей столичных музеев. Однако, когда Германия капитулировала Унферцагт сдал клад Приама и многие другие ценности советским войскам, опасаясь того, что музейные экспонаты могут быть разграблены. В последствии музейные экспонаты, включая клад, найденный Шлиманом, были доставлены в Советский Союз и помещены в хранилища. В 1958 году уже в бытность Никиты Хрущева СССР вернул примерно 3/4 вывезенных из Германии культурных ценностей. Однако, клада Приама в их числе не оказалось. Вплоть до 1991 года местонахождение троянской коллекции было неизвестно. Клад Шлимана пылился в «спецхране». В 1990-е годы сокровище впервые выставили на показ в Музее Пушкина. По сей день клад Приама находится в России. Германия, как несложно догадаться – требует вернуть. Впрочем, не она одна. Также на ценнейшие экспонаты претендует Турция, которая заявляет свои права на основании двух вещей. Во-первых, клад был найден на ее территории. Во-вторых, в свое время Генрих Шлиман вывез находку с территории Османской империи контрабандой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии