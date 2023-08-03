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3 ингредиента и ваш дом будут сверкать чистотой

Стоимость средств для уборки растет каждый месяц, и для того чтобы поддерживать дом в чистоте, приходится тратить не малую сумму денег. Но, к счастью, есть простой способ сэкономить. Смешав всего три ингредиента, которые есть в каждом доме, можно получить универсальный чистящий спрей, который заменит много покупной бытовой химии.

3 ингредиента и ваш дом будут сверкать чистотой

Соедините 1 ч л зубной пасты и 3 ч л средства для мытья посуды.

3 ингредиента и ваш дом будут сверкать чистотой

В стакане горячей воды растворите 1 ч л соды. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте их до получения раствора с однородной консистенцией. Для удобства использования перелейте раствор в емкость с распылителем.

3 ингредиента и ваш дом будут сверкать чистотой

Универсальное чистящие средство идеально подойдет для уборки на кухне. Его можно использовать для того чтобы очистить плитку и краны в ванной комнате. Спрей прекрасно справится с загрязнениями на пластиковых окнах и подоконниках и даже поможет удалить пятна с одежды.

3 ингредиента и ваш дом будут сверкать чистотой
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