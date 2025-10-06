10 ужасных фактов о том, как мы разрушаем планету при помощи «невинных» вещей

Люди не самым лучшим образом влияют на планету. Различные виды растений и животных исчезают в тысячи раз быстрей, чем должны были бы. Свыше 20 000 видов сегодня балансируют на грани полного исчезновения, и учёные стараются выяснить, как мы можем их спасти.
Хуже всего, что даже, казалось бы, совсем безвредные действия людей лишь приближают катастрофу.
1. Использование одноразовых палочек для еды
Больше всего их производят в Китае — свыше 80 млрд в год! Подавляющее большинство этих палочек используется и выбрасывается на территории Поднебесной. Такого огромного количества хватило бы, чтобы покрыть пекинскую площадь Тяньаньмэнь непроницаемым слоем 360 раз!
К сожалению, для изготовления 80 миллиардов палочек китайцы ежегодно вырубают 20 миллионов деревьев, причём не всех подряд. Подходят только деревья старше 20 лет. Поразительно, но третья по площади страна мира в ближайшем будущем может остаться вообще без лесов из-за каких-то там палочек для еды!
2. Приём противозачаточных таблеток и других гормональных препаратов
Сточные воды сильно влияют на пресноводные экосистемы: даже остаточное количество эстрогена, попавшего в окружающую среду, может уничтожить десятки видов. Для справки: эстроген — активный ингредиент противозачаточных таблеток, также используемый в гормональной терапии.
В 2001 году эстроген в небольших количествах был введён в пресноводное озеро исследовательского центра в городе Онтарио (Канада). Эффект проявился практически мгновенно. Мужские особи рыбы начали продуцировать яичные белки, а потом — производить яйца.
3. Приём антидепрессантов
Учёные из Йоркского университета скормили дождевых червей, пивших сточные воды с содержанием антидепрессантов 3–5%, скворцам, а затем полгода вели наблюдения.
У птиц начали проявляться такие же побочные эффекты воздействия антидепрессантов, как и у людей. Они стали намного меньше есть, утратили интерес к особям противоположного пола. А это — двойной удар: недостаточное питание делает птиц слабее, и высока вероятность того, что они не смогут пережить зиму, а ослабление либидо уменьшает число гнездящихся. Не по этой ли причине численность скворцов в Соединённых Штатах за последние 30 лет уменьшилась на 50 миллионов особей?
4. Использование одноразовых соломинок для напитков
По данным природоохранной организации Ocean Conservancy, соломинки входят в число 10 самых распространённых типов мусора в мировом океане.
Оставаясь на поверхности воды, соломинки переносятся ветром и течениями на огромные расстояния. Они сделаны из полипропиленового пластика — неразлагающегося и нерастворяющегося материала. Так что миллиарды выброшенных соломинок остаются в мировом океане навсегда. Предполагается, что морские обитатели ежегодно заглатывают от 10 до 25 тонн пластика. Каждый год гибнет свыше миллиона птиц, наевшихся пластмассы.
5. Потребление лягушачьего мяса
Лягушачье мясо уже давно стало популярным и за пределами Франции. Больше всего лягушек в мире импортируют Япония и США — свыше 5 млн особей в год.
Специалисты утверждают, что многие отгруженные из Южной Америки лягушки заражены хитридиевым грибком. К счастью, для людей он безвреден. Грибок, распространяющийся посредством живых продуктов питания, не только распространяется, но и гибридизируется в другие виды. На данный момент известно о более чем 10 штаммах хитридиевого грибка.
Учёные из Университета Мичигана смогли проследить за их взаимодействием и появлением новых, всё более смертоносных разновидностей и утверждают, что устойчивость грибка грозит заражением всей планете.
6. Применение антибактериального мыла
В 2013 году было проведено исследование, в ходе которого специалисты пытались выяснить, что происходит со всевозможными антибактериальными веществами после того, как они попадают в канализацию.
Чаще всего в современной бытовой химии используются триклокарбан и триклозан. Большая часть этих веществ удаляется из стоков очистными сооружениями, но кое-что всё-таки остаётся.
Центр контроля заболеваний обнаружил следы химических веществ, применяемых при производстве антибактериального мыла, в 76% процентах образцов мочи американцев старше пяти лет.
Другие исследования показали, что триклозан присутствует в организмах многих животных — крыс, земноводных и т. д. Он оказывает сильное влияние на работу щитовидной железы. При накоплении в организме молодых особей триклозан провоцирует ускоренное половое созревание, ведёт к бесплодию, ожирению и раку.
7. Содержание кошек в квартирах
Более 75% наполнителей для кошачьих туалетов от разных производителей изготавливаются из так называемой бентонитовой глины — вещества с прекрасными впитывающими свойствами, при разбухании увеличивающегося в размерах в 12–14 раз.
Бентонитовую глину добывают в открытых карьерах. И это плохо как для окружающей среды, так и для человека. Добыча глины всё больше разрушает поверхность почвы.
Существуют десятки альтернативных наполнителей для кошачьих туалетов, получаемых из переработанного мусора, бумаги, растительных материалов и других веществ. К сожалению, процесс их получения — более затратный…
8. Разведение рыбы и морепродуктов на фермах
Разведение креветок приводит к сильной деградации прибрежных районов, исчезновению водно-болотных угодий, повышению солёности земель и воды.
При разведении лосося в воде значительно повышается концентрация рыбного помёта. В естественных условиях сия проблема неактуальна, но когда много рыбы выращивается на небольшой замкнутой площади, экосистема водоёма сильно страдает.
Отходы опускаются на дно, где вступают в реакцию с лекарствами и реагентами, используемыми для очистки рыболовецких сетей. Такая среда благоприятна для размножения морских вшей. Чтобы их уничтожить, приходится, в свою очередь, пользоваться другими химическими веществами. В итоге водная живность, обитающая в прилегающих районах, массово вымирает.
9. Потребление продуктов, содержащих сою
Последние исследования показали, что выращивание сои оказывает разрушительное воздействие на природу. Соевые бобы давно используются для создания заменителей молока, колбасных изделий и многих других продуктов. Кроме этого, их применяют в производстве мыла и свечей.
Но не только люди едят сою. Свыше 80% урожая этого растения уходит на кормление скота. Понятно, что спрос огромен, поэтому для её выращивания нужно всё больше свободного места. Не стоит забывать о том, что используемые для этой цели территории вырубаются, а потом удобряются пестицидами, наносящими огромный вред природным экосистемам.
10. Пищевые отходы
На 28% сельскохозяйственных земель выращиваются продукты, которым суждено быть выброшенными. Стоит ли говорить, сколько видов животных и растений, лишившихся привычной среды обитания в ходе расчистки этих территорий человеком, сегодня находятся на гране исчезновения?
Кроме того, из-за пищевых отходов в атмосферу Земли ежегодно попадает 3,3 миллиарда тонн парниковых газов.
Большая часть отходов образуется при обработке продуктов, но и процент бытовых отходов также очень высок. Например, люди часто выбрасывают неиспорченные фрукты и овощи просто потому, что они помяты или имеют некрасивый вид. Также продукты с незаконченным сроком годности часто оказываются на помойке, когда их хозяева покупают более свежие.
Непросто осознать, что, даже просто пользуясь антибактериальным мылом или покупая фруктовые соки, мы наносим огромный вред окружающей среде. Приведённые выше факты в лишний раз доказывают, насколько хрупка экосистема, в которой мы живём. И даже невинные, на первый взгляд, действия людей могут стать причиной исчезновения тысяч видов живых организмов.
