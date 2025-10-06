10 ужасных фактов о том, как мы разрушаем планету при помощи «невинных» вещей

Люди не самым лучшим образом влияют на планету. Различные виды растений и животных исчезают в тысячи раз быстрей, чем должны были бы. Свыше 20 000 видов сегодня балансируют на грани полного исчезновения, и учёные стараются выяснить, как мы можем их спасти.



Хуже всего, что даже, казалось бы, совсем безвредные действия людей лишь приближают катастрофу.

1. Использование одноразовых палочек для еды

2. Приём противозачаточных таблеток и других гормональных препаратов

3. Приём антидепрессантов

4. Использование одноразовых соломинок для напитков

5. Потребление лягушачьего мяса

6. Применение антибактериального мыла

7. Содержание кошек в квартирах

8. Разведение рыбы и морепродуктов на фермах

9. Потребление продуктов, содержащих сою

10. Пищевые отходы