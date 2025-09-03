5 вертолётов-гигантов, которые своими размерами дадут фору вместительному джету

Авиация уже не одно десятилетие представляет нам летательные аппараты самых разных габаритов - от мала до велика. Впрочем, когда речь идёт о настоящих гигантах воздушного транспорта, зачастую мы вспоминаем именно самолёты: огромные грузовые лайнеры или пассажирские джеты с высокой вместимостью. Вот только и винтокрылые машины порой поражают воображение не меньше.
1. B-12
Один из первых гигантов с винтами в истории. /Фото: rg.ru
Этот советский тяжёлый вертолёт, созданный Конструкторским бюро им. М.Л. Миля, появился летом 1967 года. Его можно назвать не просто гигантом, но и также рекордсменом: по данным редакции Novate.ru, на его счету восемь мировых рекордов, большинство из которых всё ещё не побиты, и в ближайшем будущем это вряд ли произойдёт. Масса В-12 составляла 105 тонн, а предельная скорость - 260 км/час, грузоподъёмность - 44,2 тонны, максимальная высота - 2250 метров. Машина была заказана СССР, для осуществления транспортировки тактических ракет. Правда, в серию она так и не пошла, но в истории этот вертолёт-гигант однозначно остался.
2. Ми-26
Ещё один отечественный вертолёт-рекордсмен. /Фото: popmech.ru
Ещё один советский гигант, который создавался параллельно с разработкой В-12 тем же Конструкторским бюро Миля. Только на этот раз речь шла о модернизации уже существующего транспортного вертолёта Ми-6. К слову, после завершения проектирования с самого начала эксплуатации он также устанавливал мировые рекорды, которых в итоге накопилось аж 14.
3. Sikorsky CH-53E Super Stallion
Самый большой вертолёт Америки. /Фото: wikiрedia.org
В США практика создания сверхтяжёлых вертолётов куда менее развита. На сегодняшний день самой тяжёлой из построенных ими моделей является Sikorsky CH-53E Super Stallion. Его масса - около 33 тонн, а грузоподъёмность в отсеке - 14 тонн. Кроме того, есть возможность перевозки на внешней подвеске грузов массой до 16,5 тонн. В этом году вертолёт отметил свой пятидесятилетний юбилей, а разрабатывали его по заказу Корпуса морской пехоты США, чтобы они могли пополнить свой авиапарк более вместительным и грузоподъемным транспортом, чем тот, которым они располагали. Правда, долгие проволочки и откладывания испытаний привели к тому, что на вооружение он поступил аж в 1981 году, но это не мешает ему и сегодня удерживать звание самого большого вертолёта Америки.
4. Boeing CH-47 Chinook
Самый массовый вертолёт-гигант. /Фото: edrmagazine.eu
Самый массовый транспортный вертолётом США также является одним из тех, кто может носить звание винтокрылого гиганта. Boeing CH-47 Chinook начали разрабатывать в далёком 1956 году. Вес машины составляет 24,5 тонны, а грузоподъёмность - чуть более 12,2 тонн, предельная скорость - 285 км\час, максимальная высоты 3100 метров. Будучи поставленным на вооружение 1962 году, он успел принять участие в войне во Вьетнаме, где продемонстрировал свою универсальность. Более того, тот факт, что почти половину вертолётов тогда потеряли, не остановило военных в стремлении получить как можно больше этих машин. Они производятся и сегодня, претерпев ряд модернизаций, а эксплуатирую его помимо самих США, ещё около двух десятков стран.
5. AgustaWestland AW101
Самый известный тяжелый вертолет Европы. /Фото: wikiрedia.org
В Европе ситуация с тяжёлыми транспортными вертолётами ещё сложнее — их вообще практически не выпускают. Единственный известный аппарат подобного типа - итало-британский AgustaWestland AW101, который разработали в период с 1981 по 1987 годы. Правда, масса бюрократических проволочек и проблемы с финансированием отодвинуло начало серийного производство аж на 2000 год. Вес вертолёта составляет 15,6 тонны, максимальный груз, который он может унести - 10,4 тонны, из который до 5,4 тонны на внешней подвеске, а 5 тонн - в грузовом отсеке. Несмотря на то, что в сравнении с отечественными и американскими моделями, он не так велик, но его слава как одной из самых надёжных машин делает AgustaWestland AW101 очень популярным у заказчиков. Самое поразительное, что именно его выбирают президенты США, что сильно расстраивает конструкторов последних.
