Актеры и знаменитые музыканты, которых они играли

Фильмы про известных певцов и музыкантов - отдельный киножанр, в котором к актеру предъявляются очень высокие требования. Ведь для успеха здесь нужна не только система Станиславского, но и внешнее сходство с реальным человеком. И далеко не всегда такие работы удаются актерам на все сто. Хотя есть очень достойные примеры!
2. Хоакин Феникс - Джонни Кэш ("Переступить черту", 2005) Источник: img.buzzfeed.com 3. André 3000 (Андре Бенджамин) - Джими Хендрикс ("Джими: Всё на моей стороне", 2013) Источник: img.buzzfeed.com 4. Анджела Бассетт - Тина Тернер ("На что способна любовь", 1993) Источник: img.buzzfeed.com 5. Дженнифер Лопес - Селена ("Селена", 1997) Источник: img.buzzfeed.com 6. Кейт Бланшетт - Боб Дилан ("Меня там нет", 2007) Источник: img.buzzfeed.com 7. Рами Малек - Фредди Меркьюри ("Богемская рапсодия", 2018) Источник: img.buzzfeed.com 8. Джейми Фокс - Рэй Чарльз ("Рэй", 2004) Источник: img.buzzfeed.com 9. Lil Mama - Лиза "Лефт Ай" Лопес (CrazySexyCool: история группы TLC, 2013) Источник: img.buzzfeed.com 10. Вэл Килмер - Джим Моррисон ("Двери", 1991) Источник: img.buzzfeed.com 11. Сисси Спейсек - Лоретта Линн ("Дочь шахтера", 1980) Источник: img.buzzfeed.com 12. Дженнифер Хадсон - Арета Франклин ("Уважение, премьера состоится в октябре 2020 года) Источник: img.buzzfeed.com 13. О'Ши Джексон мл. - Ice Cube ("Голос улиц", 2015) Источник: img.buzzfeed.com 14. Бейонсе - Этта Джеймс ("Кадиллак Рекордс", 2008) Источник: img.buzzfeed.com 15.Куин Латифа - Бесси Смит ("Бесси", 2015) Источник: img.buzzfeed.com 17. Тэрон Эджертон - Элтон Джон ("Рокетмен", 2019)
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии