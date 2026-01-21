10 лучших скандинавских триллеров и детективов, которые увлекают с первой страницы

Многие книголюбы точно знают, что скандинавские триллеры – это неизменно захватывающее чтение, в котором обязательно присутствуют довольно мрачная атмосфера и весьма харизматичный главный герой. При этом скандинавские авторы умеют удивлять неожиданными поворотами сюжета и глубоким изучением психологических особенностей центральных персонажей.
Ю. Несбё, «Нож»
Ю. Несбё, «Нож». / Фото: www.fb2knigi.ru
Этот автор является признанным мастером жанра, а его двенадцатая книга о расследованиях полицейского Харри Холе связана не только с преступлениями, но, в первую очередь, с борьбой Холе с собственными демонами. Полюбившийся многим читателям персонаж вдруг предстанет в новом ракурсе и заставит задуматься о тайнах души и непредсказуемости поворотов судьбы.
Ларс Кеплер, «Охота на кроликов»
Ларс Кеплер, «Охота на кроликов». / Фото: www.eksmo.ru
Нелюдимому комиссару полиции есть что скрывать в собственном прошлом, и для нового расследования Йону Линну даже освобождают из заключения, где он отбывал наказание за своё предыдущее расследование. Кажется, сюжет нового детектива автора туго закручивается уже в самом начале произведения, но напряжение не отпускает до самой последней страницы. Расследование приведёт Линна в прошлое и познакомит с истоками преступления, корни которого скрываются в той школе, где воспитывались представители современной элиты.
Эрик Аксл Сунд, «Девочка-ворона»
Эрик Аксл Сунд, «Девочка-ворона». / Фото: www.livelib.ru
Жестокая и очень мрачная история превосходит в своей жуткости многие скандинавские триллеры.знакомящей читателей с чёрными глубинами души и страшными преступлениями, которые предстоит раскрыть комиссару полиции. Но психотерапевт сыграет в расследовании далеко не последнюю роль. Дебютное произведение двух авторов, Йеркера Эрикссона и Хокана Аксландера Сундквиста, скрывающихся за псевдонимом, получилось поистине ошеломляющим.
Сорен Свейструп, «Каштановый человечек»
Сорен Свейструп, «Каштановый человечек». / Фото: www.egocreo.ru
Датские полицейские ведут расследование череды леденящих душу преступлений, а визитной карточкой неизвестного маньяка становится Каштановый человечек, присутствующий в тех местах, где совершено очередное убийство. При этом на каждой игрушке сохранены отпечатки пальцев совсем маленькой девочки, с момента гибели которой уже прошёл целый год. Её мама - известный в стране политик, а преступник, кажется, давно отбывает наказание за содеянное.
Никлас Натт-о-Дага, «1793. История одного убийства»
Никлас Натт-о-Дага, «1793. История одного убийства». / Фото: www.irecommend.ru
Атмосферный детектив, леденящие душу события которого разворачиваются в далёком прошлом, увлекает с первых страниц. Два детектива разгадывают самые страшные загадки и пытаются докопаться до причин преступлений, происходящих в мрачном и тёмном Стокгольме. Иногда кажется, будто сам город и является лучшим другом и укрывателем преступников. Удастся ли сыщикам перехитрить не только живых преступников, но и средоточие грязи и порока?
Николя Бёгле, «Крик»
Николя Бёгле, «Крик». / Фото: www.tgraph.io
Инспектора полиции Сару Герингер отличают привлекательная внешность, несокрушимая сила воли и стальной характер. По сравнению с ней многие мужчины могут показаться слабыми. Для этой удивительной женщины расследование страшных тайн является приоритетом в жизни, поэтому она методично и хладнокровно разматывает клубок событий, в результате которых загадочный пациент психологической клиники внезапно скончался от страха.
Камилла Лэкберг, «Ведьма»
Камилла Лэкберг, «Ведьма». / Фото: www.book24.ru
Какая вообще может быть связь между событиями прошлого, происходившими три века назад, и убийством четырёхлетней девочки? А потом ещё одним, произошедшим спустя тридцать лет после первого? Именно с этим и предстоит разобраться полицейскому детективу и его супруге-писательнице, взявшимися распутать странное дело.
Маттиас Эдвардссон, «Почти нормальная семья»
Маттиас Эдвардссон, «Почти нормальная семья». / Фото: www.yandex.net
Может ли быть семья идеальной, а отношения между родителями и детьми нормальными? Когда читатель знакомится с новым произведением Маттиаса Эдвардссона, он начинает очень сильно в этом сомневаться. Ведь именно в семье, как оказалось, скрываются корни жестокого убийства, совершенного девочкой из идеальной, как казалось, семьи.
Стефан Анхем, «Девятая могила»
Стефан Анхем, «Девятая могила». / Фото: www.yandex.net
Как может быть связано исчезновение премьер-министра скандинавской страны с убийством, жертвой которого стала супруга представителя шоу-бизнеса? Дотошному детективу предстоит не только найти связь между двумя преступлениями, но и справиться с теми препонами, которые кто-то специально выстраивает на его пути к развязке.
Арне Даль, «Безлюдные земли»
Арне Даль, «Безлюдные земли». / Фото: www.userapi.com
Удивительно, как тесен мир. Как могли оказаться связаны инспектор полиции и страшный преступник, держащий в страхе родителей 15-летних школьниц. Девочек с завидной регулярностью похищает маньяк, и кто окажется жертвой в следующий раз, совершенно непонятно. Как выясняется, сам инспектор, расследующий это дело, знаком с тем, чьи действия не поддаются логическому объяснению.
