На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

10 лучших скандинавских триллеров и детективов, которые увлекают с первой страницы



Многие книголюбы точно знают, что скандинавские триллеры – это неизменно захватывающее чтение, в котором обязательно присутствуют довольно мрачная атмосфера и весьма харизматичный главный герой. При этом скандинавские авторы умеют удивлять неожиданными поворотами сюжета и глубоким изучением психологических особенностей центральных персонажей.
С произведениями этого жанра непременно нужно познакомиться лично.

Ю. Несбё, «Нож»


Ю. Несбё, «Нож». / Фото: www.fb2knigi.ru

Ю. Несбё, «Нож». / Фото: www.fb2knigi.ru

 

Этот автор является признанным мастером жанра, а его двенадцатая книга о расследованиях полицейского Харри Холе связана не только с преступлениями, но, в первую очередь, с борьбой Холе с собственными демонами. Полюбившийся многим читателям персонаж вдруг предстанет в новом ракурсе и заставит задуматься о тайнах души и непредсказуемости поворотов судьбы.

Ларс Кеплер, «Охота на кроликов»


Ларс Кеплер, «Охота на кроликов». / Фото: www.eksmo.ru

Ларс Кеплер, «Охота на кроликов». / Фото: www.eksmo.ru

 

Нелюдимому комиссару полиции есть что скрывать в собственном прошлом, и для нового расследования Йону Линну даже освобождают из заключения, где он отбывал наказание за своё предыдущее расследование. Кажется, сюжет нового детектива автора туго закручивается уже в самом начале произведения, но напряжение не отпускает до самой последней страницы. Расследование приведёт Линна в прошлое и познакомит с истоками преступления, корни которого скрываются в той школе, где воспитывались представители современной элиты.

Эрик Аксл Сунд, «Девочка-ворона»


Эрик Аксл Сунд, «Девочка-ворона». / Фото: www.livelib.ru

Эрик Аксл Сунд, «Девочка-ворона». / Фото: www.livelib.ru

 

Жестокая и очень мрачная история превосходит в своей жуткости многие скандинавские триллеры.
Первая часть трилогии «Слабость Виктории Бергман» не зря стала сенсацией, знакомящей читателей с чёрными глубинами души и страшными преступлениями, которые предстоит раскрыть комиссару полиции. Но психотерапевт сыграет в расследовании далеко не последнюю роль. Дебютное произведение двух авторов, Йеркера Эрикссона и Хокана Аксландера Сундквиста, скрывающихся за псевдонимом, получилось поистине ошеломляющим.

Сорен Свейструп, «Каштановый человечек»


Сорен Свейструп, «Каштановый человечек». / Фото: www.egocreo.ru

Сорен Свейструп, «Каштановый человечек». / Фото: www.egocreo.ru

 

Датские полицейские ведут расследование череды леденящих душу преступлений, а визитной карточкой неизвестного маньяка становится Каштановый человечек, присутствующий в тех местах, где совершено очередное убийство. При этом на каждой игрушке сохранены отпечатки пальцев совсем маленькой девочки, с момента гибели которой уже прошёл целый год. Её мама - известный в стране политик, а преступник, кажется, давно отбывает наказание за содеянное.

Никлас Натт-о-Дага, «1793. История одного убийства»


Никлас Натт-о-Дага, «1793. История одного убийства». / Фото: www.irecommend.ru

Никлас Натт-о-Дага, «1793. История одного убийства». / Фото: www.irecommend.ru

 

Атмосферный детектив, леденящие душу события которого разворачиваются в далёком прошлом, увлекает с первых страниц. Два детектива разгадывают самые страшные загадки и пытаются докопаться до причин преступлений, происходящих в мрачном и тёмном Стокгольме. Иногда кажется, будто сам город и является лучшим другом и укрывателем преступников. Удастся ли сыщикам перехитрить не только живых преступников, но и средоточие грязи и порока?

Николя Бёгле, «Крик»


Николя Бёгле, «Крик». / Фото: www.tgraph.io

Николя Бёгле, «Крик». / Фото: www.tgraph.io

 

Инспектора полиции Сару Герингер отличают привлекательная внешность, несокрушимая сила воли и стальной характер. По сравнению с ней многие мужчины могут показаться слабыми. Для этой удивительной женщины расследование страшных тайн является приоритетом в жизни, поэтому она методично и хладнокровно разматывает клубок событий, в результате которых загадочный пациент психологической клиники внезапно скончался от страха.

Камилла Лэкберг, «Ведьма»


Камилла Лэкберг, «Ведьма». / Фото: www.book24.ru

Камилла Лэкберг, «Ведьма». / Фото: www.book24.ru

 

Какая вообще может быть связь между событиями прошлого, происходившими три века назад, и убийством четырёхлетней девочки? А потом ещё одним, произошедшим спустя тридцать лет после первого? Именно с этим и предстоит разобраться полицейскому детективу и его супруге-писательнице, взявшимися распутать странное дело.

Маттиас Эдвардссон, «Почти нормальная семья»


Маттиас Эдвардссон, «Почти нормальная семья». / Фото: www.yandex.net

Маттиас Эдвардссон, «Почти нормальная семья». / Фото: www.yandex.net

 

Может ли быть семья идеальной, а отношения между родителями и детьми нормальными? Когда читатель знакомится с новым произведением Маттиаса Эдвардссона, он начинает очень сильно в этом сомневаться. Ведь именно в семье, как оказалось, скрываются корни жестокого убийства, совершенного девочкой из идеальной, как казалось, семьи.

Стефан Анхем, «Девятая могила»


Стефан Анхем, «Девятая могила». / Фото: www.yandex.net

Стефан Анхем, «Девятая могила». / Фото: www.yandex.net

 

Как может быть связано исчезновение премьер-министра скандинавской страны с убийством, жертвой которого стала супруга представителя шоу-бизнеса? Дотошному детективу предстоит не только найти связь между двумя преступлениями, но и справиться с теми препонами, которые кто-то специально выстраивает на его пути к развязке.

Арне Даль, «Безлюдные земли»


Арне Даль, «Безлюдные земли». / Фото: www.userapi.com

Арне Даль, «Безлюдные земли». / Фото: www.userapi.com

 

Удивительно, как тесен мир. Как могли оказаться связаны инспектор полиции и страшный преступник, держащий в страхе родителей 15-летних школьниц. Девочек с завидной регулярностью похищает маньяк, и кто окажется жертвой в следующий раз, совершенно непонятно. Как выясняется, сам инспектор, расследующий это дело, знаком с тем, чьи действия не поддаются логическому объяснению.

Настоящим открытием для многомиллионной отечественной телеаудитории стали работы скандинавских мастеров. Они дарят потрясающие многосерийные проекты, которые погружают всех нас в необыкновенную атмосферу, присущую суровым реалиям северной части европейского континента.

 

