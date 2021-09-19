Как быстро приготовить невредные чипсы дома, которые можно давать без опаски детям

Чипсы, которые можно найти на прилавках магазинов, точно не являются хоть сколь-нибудь хорошей едой. Они содержат огромное количество добавок сомнительного характера и абсолютно не нужных (с точки зрения пищевой ценности) усилителей вкуса. Все это, однако, не останавливает большинство людей от их приобретения и употребления. Куда лучше будет потратить 10 минут и сделать чипсы у себя дома на кухне.
Чистим картошку. /Фото: fb.ru.
Приготовить самодельные чипсы на кухне можно всего за 10 минут. Для того, чтобы создать одну хорошую порцию понадобится три почищенные картошки, подходящие специи (выбираем по своему вкусу), а также оливковое масло. Сама процедура готовки не является хоть сколь-нибудь сложной в вопросе реализации. Подготовив к использованию все ингредиенты берем подходящую тарелку и застилаем ее пергаментом, после чего смазываем маслом.
Режем тонкими ломтиками. /Фото: ru.toluna.com.
Теперь берем по одной картофелины и нарезаем их тонкими ломтиками при помощи ножа. Можно также использовать кухонный комбайн. Им получается намного лучше. Суть момента в том, что ломтики картошки следует делать как можно более тонкими. Дело в том, что чем тоньше будет каждый ломтик, тем быстрее будут готовиться чипсы.
Выкладываем на тарелку. /Фото: kozepsuli.hu.
Нарезанный картофель выкладываем на приготовленную до этого тарелку. Укладывать ломтики в несколько слоев нельзя. Более того, настоятельно рекомендуется рассредоточить подальше друг от друга. Когда это будет сделано – посыпаем картошку специями и солью. Остался всего один единственный штрих.
Отправляем в СВЧ. /Фото: sovkusom.ru.
Ставим блюдо с приправленными ломтиками в микроволновую печь. Для достижения состояния готовности потребуется всего 6-7 минут. Если же получилось сделать ломтики картошки действительно тонкими, то рекомендуется сначала поставить таймер на 3 минуты, затем проверить степень готовности, после чего поставить еще на несколько минут (если в этом будет необходимость).
Вот и все! Приятного аппетита.
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