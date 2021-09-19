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Как быстро приготовить невредные чипсы дома, которые можно давать без опаски детям


Как быстро приготовить невредные чипсы дома, которые можно давать без опаски детям

Чипсы, которые можно найти на прилавках магазинов, точно не являются хоть сколь-нибудь хорошей едой. Они содержат огромное количество добавок сомнительного характера и абсолютно не нужных (с точки зрения пищевой ценности) усилителей вкуса. Все это, однако, не останавливает большинство людей от их приобретения и употребления. Куда лучше будет потратить 10 минут и сделать чипсы у себя дома на кухне.

Чистим картошку. /Фото: fb.ru.

Чистим картошку. /Фото: fb.ru.

 

Приготовить самодельные чипсы на кухне можно всего за 10 минут. Для того, чтобы создать одну хорошую порцию понадобится три почищенные картошки, подходящие специи (выбираем по своему вкусу), а также оливковое масло. Сама процедура готовки не является хоть сколь-нибудь сложной в вопросе реализации. Подготовив к использованию все ингредиенты берем подходящую тарелку и застилаем ее пергаментом, после чего смазываем маслом.
Режем тонкими ломтиками. /Фото: ru.toluna.com.

Режем тонкими ломтиками. /Фото: ru.toluna.com.

 

Теперь берем по одной картофелины и нарезаем их тонкими ломтиками при помощи ножа. Можно также использовать кухонный комбайн. Им получается намного лучше. Суть момента в том, что ломтики картошки следует делать как можно более тонкими. Дело в том, что чем тоньше будет каждый ломтик, тем быстрее будут готовиться чипсы.

Выкладываем на тарелку. /Фото: kozepsuli.hu.

Выкладываем на тарелку. /Фото: kozepsuli.hu.

 

Нарезанный картофель выкладываем на приготовленную до этого тарелку. Укладывать ломтики в несколько слоев нельзя. Более того, настоятельно рекомендуется рассредоточить подальше друг от друга. Когда это будет сделано – посыпаем картошку специями и солью. Остался всего один единственный штрих.
Отправляем в СВЧ. /Фото: sovkusom.ru.

Отправляем в СВЧ. /Фото: sovkusom.ru.

 

Ставим блюдо с приправленными ломтиками в микроволновую печь. Для достижения состояния готовности потребуется всего 6-7 минут. Если же получилось сделать ломтики картошки действительно тонкими, то рекомендуется сначала поставить таймер на 3 минуты, затем проверить степень готовности, после чего поставить еще на несколько минут (если в этом будет необходимость).

Вот и все! Приятного аппетита.

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Как быстро приготовить невредные чипсы дома, которые можно давать без опаски детям

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Как быстро приготовить невредные чипсы дома, которые можно давать без опаски детямПодписаться на мой Instagram
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