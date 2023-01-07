Клиническая смерть. Реальные истории людей, которые умерли, но вернулись обратно

Смерть – это всегда страшно, ведь это означает, что настал конец. Те, кто был любим и дорог ранее, безвозвратно уходят. Как известно, человеческое сердце перестает биться, и вместе с ним останавливаются все жизненно важные процессы в организме. Некоторые считают, что человеческая душа после смерти попадает в определенное радостное место, где она встречается с ранее ушедшими из жизни родственниками, другие же склонны верить, что души как таковой нет, и тело человека просто тлеет в земле. Хотя многие склонны полагать, что человеческая душа может попасть исключительно в рай, но есть же и другое место, о котором не особо любят говорить. Называется оно ад. В аду люди подвергаются пыткам. Они не могут найти счастья и спокойствия.
Но как насчет людей, которые видели другую сторону своими глазами? Эти люди существуют, и их больше, чем вы думаете. Клинически они были мертвы в течение разного времени, будь то несколько секунд или пять минут. Сегодня мы расскажем вам о людях, которые умерли, но вернулись к жизни вновь. Они видели другую сторону. Для некоторых она была блаженством, для других – ужасом.
1. Умиротворяющая тишина
Некоторые люди склонны испытывать невероятное умиротворение и спокойствие во время клинической смерти, другие испытывают самую худшую боль. Эта история о молодом человеке, которому случайно на производстве повредили бедренную артерию. Он помнит, что кровь лилась и никак не останавливалась, а, спустя некоторое время, наступила темнота. Но это темнота не пугала парня, а вместо этого принесла спокойствие и умиротворение, потому что рана перестала болеть, и все стало хорошо ровно до того момента, как он вернулся в реальность. Молодой человек испытал сумасшедшую боль, которая осталась с ним еще надолго, но ту темноту и спокойствие, которое царило в ней, он запомнил на всю жизнь.
2. Жизнь после смерти – это просто пустота
Черная пустота – это то, что вызывает у людей больше всего беспокойства. Многие считают, что загробная жизнь включает в себя счастье на небесах, и, конечно, это весьма радужное предположение. Но загробная жизнь может быть скучной. Что, если это абсолютное ничто? Именно о такой пустоте рассказывает нам один человек, которому было нанесено 32 колотых раны, после чего его бросили умирать. Это несомненно чудо, что он вообще выжил после такого. Однако, прежде чем продолжить свою жизнь, ему пришлось пережить три дня в колоссальной пустоте. Это был полнейший вакуум, в котором «плавало» его сознание. Там не было боли и страха, там было ничто. Именно так он описал свой опыт в коме.
3. Ад – это бесконечный зал зеркал
Ад можно представить в разных вариациях: пламя, пытки, бесцельные блуждания, котлы, демоны и так далее. Но человека, который умер на операционном столе, видение пришло совершенно иное. У этого человека была открытая операция на сердце, во время которой оно остановилось. Конечно же, врачи немедленно принялись реанимировать пациента, но пока реанимационные мероприятия продолжались, человек испытал нечто страшное. Уже позже он рассказал, что побывал в самом настоящем аду. Там не было никакого пламени, дьявола и пыток, однако там был огромный холл с зеркалами. Он пытался пройти через них и найти выход, но никак не находил его. Зеркала были бесконечными.
4. Ангел-хранитель
Аварии случаются, когда вы меньше всего этого ожидаете. Человек, о котором пойдет речь, попал в страшную аварию. Он разбился на мотоцикле и лежал на проезжей части, истекая кровью. Когда силы практически покинули его, он увидел, как к нему подошла женщина, одетая во все белое, опустилась на колени и начала его успокаивать. Женщина сказала, что все будет хорошо, и что ему не нужно бояться. В конце концов, мотоциклиста спасли медики. Когда он проснулся в больнице, он сразу же начал спрашивать об этой женщине, но бригада скорой помощи, которая приехала на место, говорила, что никакой женщины рядом с ним не было, а скорую помощь вызвали двое мужчин, остановившиеся возле места аварии.
5. Блуждание по полю
Если верить Библии, ад – это то место, где бушуют реки серы, горит вечным огнем земля, и кричат грешники. Некоторые люди, которые действительно были мертвы определенное время, утверждают, что посещали подобные места. Одна из таких людей – это Энджи Фенимор, которая утверждает, что побывала в своем собственном аду.
Фенимор говорит, что сначала она увидела, как ее жизнь пронеслась перед глазами. Затем она быстро переместилась на больше туманное поле, где было очень много людей. Один из них ей сказал: «Вы должно быть самоубийца», но Энджи ответила, что не хочет с ним разговаривать на эту тему. Она описала это огромное поле очень серым и тусклым. Оно было полно людей, которые говорят сами с собой и просто блуждают.
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