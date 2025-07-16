1. Вы страдаете от "слепоты невнимания"
Что называют "слепотой невнимания"? Идея состоит в том, что мы часто слепы к тому, что происходит у нас буквально "под носом", если мы ориентированы на какую-то другую задачу. В данном случае, человек в костюме гориллы проходит через группу игроков, останавливается и уходит. Участники, занятые подсчетом пасов, зачастую просто не замечают гориллу. Более того, те, кто знают о появлении гориллы, становятся еще более невнимательными и пропускают другие изменения (как например, изменение цвета занавесок, уход одной девушки).
2. Вы можете запомнить только 3-4 элемента одновременно
Существует правило "магического числа 7 плюс минус 2", согласно которому человек не может хранить больше 5-9 блоков информации одновременно. Большая часть информации в кратковременной памяти хранится 20-30 секунд, после чего мы ее быстро забываем, только если не повторяем снова и снова. Хотя большинство людей может удержать в памяти около 7 цифр на короткий период, практически всем нам сложно удержать в уме 10 цифр. Последние исследования показывают, что мы способны хранить еще меньше: около 3-4 блоков информации одновременно.
3. Мы плохо воспринимаем сочетание красного и синего цвета
Хотя эти цвета используются во многих национальных флагах, красный и синий цвет тяжело воспринимаются нашим зрением, когда они находятся рядом друг с другом. Это происходит из-за эффекта, называемого "хромостереопсис", который приводит к тому, что некоторые цвета "выступают", а другие удаляются. Это вызывает раздражение и усталость глаз. Сильнее всего этот эффект проявляется при сочетании красного и синего, а также красного и зеленого цветов.
4. Вы видите вещи иначе, чем их воспринимаете
Согласно исследованию Кембриджского университета, "нежавно в каокм подякре рпасолоежны бкувы в слвое. Смаое ваонже, это чотбы пеарвя и понесдяля бкува блыи на свиох метсах". Даже если остальные буквы будут перемешаны, вы сможете прочесть предложение. Это происходит потому, что человеческий мозг не читает каждую букву, а слово в целом. Он постоянно обрабатывает информацию, которую получает от органов чувств и то, как вы воспринимаете информацию (слова), как правило, отличается от того, что вы видите (спутанные буквы).
5. Вы способны удерживать пристальное внимание около 10 минут
Даже если вы находитесь на собрании, вас интересует тема, и человек интересно излагает предмет, то максимум внимания, которое вы способны поддерживать, это 7-10 минут. После этого ваше внимание начнет слабеть и вам нужно сделать перерыв, чтобы дальше удерживать свой интерес.
6. Способность откладывать удовольствие появляется с детства
Ваша способность откладывать немедленное удовлетворение своих желаний возникает еще в раннем детстве. Люди, которые с ранних лет могли откладывать удовольствие, лучше учились в школе, и лучше справлялись со стрессом и разочарованием.
7. Мы предаемся мечтам 30 процентов времени
Любите витать в облаках? Согласно психологам, мы все любим предаваться мечтам, по меньшей мере, 30 процентов времени. Некоторые из нас еще больше, но это не всегда плохо. Исследователи утверждают, что люди, которые любят помечтать, как правило, более изобретательны и лучше решают различные проблемы.
8. Привычка формируется в течение 66 дней
Ученые, изучающие, как долго те или иные действия превращаются в привычку, выяснили, что нам в среднем для этого нужно около 66 дней. Чем сложнее поведение, которые мы хотим приобрести, тем дольше времени нам нужно. Так, тем, кто хотел обрести привычку делать физические упражнения, чаще всего требовалось в 1,5 раза больше времени, чтобы она стала автоматической, чем тем, кто вырабатывал привычку есть на обед фрукты. Даже если вы пропустите день иди два, это не повлияет на время обретения привычки, но слишком много пропущенных дней подряд может замедлить процесс.
9. Вы переоцениваете вашу реакцию на будущие события
Мы не очень хорошо предсказываем будущее. Если быть точнее, мы переоцениваем нашу реакцию на будущие события, будь то приятные или негативные. Исследования показали, что люди считают, что положительные события, такие как замужество или крупный выигрыш, сделают их намного счастливее, чем это происходило на самом деле. Аналогично, мы считаем, что негативные события, такие как потеря работы или несчастный случай, вызовут у нас гораздо большую подавленность, чем в реальности.
10. Вы вините другого человека, а не ситуацию (и ситуацию, а не себя)
Вспомните, когда вы ждали другого человека, который опаздывал на встречу. Скорее всего, вы объясняли его задержку безответственностью и несобранностью. В этой же ситуации свое опоздание вы списывали на внешние обстоятельства (пробки на дорогах). В психологии это называется "фундаментальная ошибка атрибуции" – то есть склонность винить поведение других людей внутренними особенностями личности, а свое поведение - внешними факторами ("у меня не было выбора", "мне не повезло"). К сожалению, даже осознавая нашу склонность делать несправедливые суждения, мы все равно продолжаем совершать эту фундаментальную ошибку.
11. Количество друзей, которое у вас может быть, ограничено
Даже если вы можете похвастаться несколькими тысячами друзей в социальных сетях, на самом деле их у вас намного меньше. Психологи и антропологи выявили "число Данбара" – то есть максимальное число близких связей, которое может иметь человек, и оно составляет от 50 до 150.
12. Вы не можете не обращать внимание на еду, на секс и на опасность
Замечали ли вы, что люди всегда останавливаются, чтобы посмотреть на сцены несчастных случаев. На самом деле, мы не можем не обращать внимания на ситуацию опасности. У каждого человека есть древнейшая структура мозга, которая отвечает за выживание и спрашивает: "Могу я это съесть? Можно ли заняться с этим сексом? Может ли это меня убить?". Еда, секс и опасность – это все о чем он заботится. Ведь без еды человек умрет, без секса род не продолжится, а если человек умрет, два первых пункта не будут иметь смысла.
13. Вы знаете, как делать вещи, которые никогда раньше не делали
Представьте, что вы никогда не видели iPad, но вам его дали и предложили почитать на нем книги. Еще до того, как вы включите iPad и начнете им пользоваться, в вашей голове уже будет модель того, как читать с его помощью книги. У вас будут предположения того, как будет выглядеть книга на экране, какими функциями вы сможете пользоваться, и как вы это будете делать. Другими словами у вас есть "мысленная модель" чтения книги с планшета, даже если вы никогда этого не делали. Ваша мысленная модель будет отличаться от модели, которая есть у человека, читавшего раньше электронные книги и того, кто вообще не знает, что такое iPad. Наши мысленные модели основываются на неполных фактах, прошлом опыте и даже интуитивном представлении.
14. Вам хочется больше выбора, чем вы сможете осилить
Если вы зайдете в любой супермаркет, вы увидите огромный ассортимент продуктов, и все потому, что людям нужен большой выбор. В одном исследовании, проводимом в супермаркете, исследователи представили участникам 6 видов джема, а затем 24 вида джемов. И хотя люди чаще останавливались у прилавка с 24 видами джема, они в 6 раз чаще покупали джем на прилавке с 6-ю видами джема. Это объясняется просто: несмотря на тот факт, что нам кажется, будто мы хотим больше, наш мозг может справиться только с ограниченным количеством элементов одновременно.
15. Вы счастливее, когда чем-то заняты
Представьте, что вы находитесь в аэропорту и вам нужно забрать багаж. При этом вам нужно около 12 минут, чтобы добраться до зоны получения багажа. Когда вы подходите к ленте выдачи багажа, вы сразу забираете свой чемодан. Насколько нетерпеливым вы себя чувствуете? Теперь попробуйте представить аналогичную ситуацию, но только вы добираетесь до ленты выдачи за 2 минуты и ждете свой багаж 10 минут. Хотя в обеих ситуациях получение багажа заняло у вас 12 минут, во втором случае вы наверняка были более нетерпеливы и несчастны. Если у человека нет причин быть активным, он решает ничего не делать. И хотя это помогает нам сохранять энергию, безделье заставляет нас чувствовать себя нетерпеливыми и несчастными.
16. Большинство решений вы принимаете подсознательно
Хотя нам нравится думать, что все наши решения тщательно контролируются и продуманы, исследования говорят о том, что повседневные решения на самом деле являются подсознательными, и у этого есть причина. Каждую секунду наш мозг атакует больше 11 миллионов индивидуальных единиц данных, и так как мы не можем все это тщательно проверить, наше подсознание нам помогает принимать решение.
17. Вы переделываете свои воспоминания
Мы воспринимаем наши воспоминания, как небольшие "фильмы", которые мы проигрываем в нашей голове и считаем, что они хранятся так же, как видео в нашем компьютере. Однако это не так. Каждый раз, когда вы мысленно возвращаетесь к какому-то событию, вы его изменяете, так как нервные пути каждый раз иначе активизируются. На это могут влиять и более поздние события, и желание восполнить пробелы в памяти. Так вы, например, не помните, кто еще был на встрече родственников, но так как ваша тетя обычно присутствовала, вы можете со временем включить ее в ваше воспоминание.
18. Вы не можете выполнять сразу несколько дел одновременн
Если вы думаете, что хорошо можете выполнять сразу несколько дел одновременно, вы ошибаетесь. Ученые доказали, что мы не можем делать сразу 2-3 дела сразу. Конечно, мы можем идти и в то же время разговаривать со своим другом, но наш мозг фокусируется только на одной приоритетной функции в конкретный момент времени. Это говорит о том, что мы не можем думать о двух разных вещах одновременно.
19. Ваши самые яркие воспоминания ошибочны
Воспоминания волнительных и драматических событий называют в психологии "воспоминания- вспышки", и они, как оказалось, полны ошибок. Известными примерами этого феномена являются события связанные с 11 сентября. Психологи попросили участников подробно описать, что они делали, где они были и другие детали, связанные с этим событием, сразу после теракта и через 3 года. Выяснилось, что 90 процентов более поздних описаний отличались от первоначальных. Многие люди могут в деталях описать, где и что они делали в тот момент, когда услышали новости. Проблема состоит лишь в том, что эти детали неверны, так как сильные эмоции, связанные с памятью, искажают воспоминания.
20. Ваш мозг также активен во сне, как во время бодрствования
Когда вы спите и видите сны, ваш мозг перерабатывает и объединяет опыт всего дня, создает ассоциации из полученной информации, решает что запомнить, а что забыть. Наверняка вы часто слышали совет "хорошо выспаться" перед экзаменом или важным событием. Если вы хотите запомнить то, что выучили, лучше всего ложится спать после того, как вы выучили материал и до того, как вам нужно это запомнить.
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