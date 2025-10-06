Зачем в Швейцарии на стенах зданий установлены маленькие лестницы

Искренняя любовь и забота к кошкам заставляет швейцарцев пристраивать лестницы к фасадам жилых домов . | Фото: © Brigitte Schuster.

Котейка всегда найдет дорогу на улицу и домой. | Фото: lishbuna.blogspot.com.

Где живут любители кошек, можно узнать по лестнице на фасаде дома.

Зигзагообразные лестницы облегчают подъем на верхние этажи. | Фото: posts.careerengine.us.

Пушистик может передохнуть у соседа на балконе или перед его окном. | Фото: © Brigitte Schuster.

Если рядом с домом стоит дерево, то котейке придется быть акробатом. | Фото: © Brigitte Schuster.

Благодаря заботливому хозяину кошки даже с верхних этажей могут выходить на прогулку, когда вздумается. | Фото: posts.careerengine.us.

Изысканные формы лестниц становятся украшением фасадов.

Встречаются и совсем простенькие модели, но кошки рады и этому.

Винтовая лестница вокруг водосточной трубы тоже подойдет. | Фото: © Brigitte Schuster.

Простенько, но свою функцию выполняют сполна.