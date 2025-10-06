Зачем в Швейцарии на стенах зданий установлены маленькие лестницы

Все, кто хоть раз бывал в Швейцарии, наверняка обращали внимание на странные лесенки на фасадах жилых зданий. На пожарные выходы они никак не похожи, т.к. вес взрослого человека не выдержат. Так зачем же они понадобились?
Искренняя любовь и забота к кошкам заставляет швейцарцев пристраивать лестницы к фасадам жилых домов. | Фото: © Brigitte Schuster.
Во многих странах люди очень любят кошек, более того, в некоторых из них они считаются священными объектами почитания. Однако в Швейцарии любовь к этим пушистым созданиям видна даже на улицах населенных пунктов, особенно она заметна в Берне – столице страны. И увидеть ее может каждый, стоит только повнимательней рассмотреть фасад любого жилого здания, даже если это будет многоэтажка.
Где живут любители кошек, можно узнать по лестнице на фасаде дома.
Первым признаком того, в какой из квартир дома живут любители кошек, станет лестница, заканчивающаяся у окна или на перилах балкона. При этом, если дом высокий или владельцы обитают на последнем этаже, лестница будет иметь несколько поворотов и даже площадок для отдыха, расположенных вплотную к балконам и окнам соседей. Но никто из них даже не пожалуется и не выскажет недовольство подобным хождениям, а как раз совсем наоборот – главное, чтобы котику было хорошо.
Зигзагообразные лестницы облегчают подъем на верхние этажи. | Фото: posts.careerengine.us.
Казалось бы, в большинстве странах мира городские жители тяготеют к этим животным, но никому и в голову не приходит сотворить лестницу или настоящий скалодром для своего питомца. Как правило, усатые шалунишки любым доступным способом сами себя развлекают в квартире, пока хозяева отсутствуют дома.
Пушистик может передохнуть у соседа на балконе или перед его окном. | Фото: © Brigitte Schuster.
За многие годы таких внедрений в экстерьер зданий появились фирмы, специализирующиеся на изготовлении лестниц и даже специальных форточек. Как оказалось, в Швейцарии на окнах не предусмотрена установка даже обычных форточек, поэтому владельцам приходится заказывать специальные окна и лаз, а затем внедрять их в нужном месте. И делается это лишь для того, чтобы кошки сами могли выйти и отправиться на променаж или вернуться домой на обед.
Если рядом с домом стоит дерево, то котейке придется быть акробатом. | Фото: © Brigitte Schuster.
Благодаря заботливому хозяину кошки даже с верхних этажей могут выходить на прогулку, когда вздумается. | Фото: posts.careerengine.us.
Глядя на такие дополнения, у многих возникает вопрос: «А как кошка узнает, что этот лаз именно для нее и он приведет на улицу или домой? Если верить специалистам, изучающим поведение животных, кошки не понимают, что это приспособление сделано ради них, но они очень любознательные животные и при изучении окружающей обстановки или местности всегда найдут кратчайший и удобный путь. Особенно если окажется сама на улице, тогда она тщательно исследует все примыкающие предметы или деревья и обязательно вернется домой. При этом в следующий раз уже не будет блуждать в поисках спасительной лестницы или водосточной трубы.
Изысканные формы лестниц становятся украшением фасадов.
Встречаются и совсем простенькие модели, но кошки рады и этому.
Изысканные, а порой и вычурные формы лестниц становятся оригинальным дополнением и даже украшением здания. Но в большинстве случаев их гармонично связывают с элементами декора самого здания, и они практически растворяются в общем дизайне сооружения. Хотя встречаются и более бюджетные варианты в виде деревянных перекладин. Но как бы там ни было, каждый хозяин старается обеспечить свободу передвижения своему питомцу, тем самым стимулируя его познавать мир и быть всегда в хорошей физической форме.
Винтовая лестница вокруг водосточной трубы тоже подойдет. | Фото: © Brigitte Schuster.
Примечательно: Столь необычную, как для городских домов особенность заметила писательница и фотограф Бриджит Шустер (Brigitte Schuster). Она настолько увлекалась сбором фотографий новомодного архитектурного внедрения присущего только Швейцарии, что планирует издать книгу Swiss Cat Ladders («Швейцарские кошачьи лестницы»).
Простенько, но свою функцию выполняют сполна.
«Я начала делать фотографии лестниц для котов в Берне и в итоге решила поделиться ими, издав книгу. Моя цель — привлечь внимание к этой архитектурной детали, ведь кошачья лестница – это объект, который постоянно меняется. Появляются новые и исчезают старые. Это своеобразный микс изменений и непрерывности, который характеризует культуру столицы Швейцарии. Это особое культурное наследие, которое непременно будет сохранено для будущих поколений», – говорит по этому поводу сама писательница.
