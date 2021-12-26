Чудесные тигрята своими руками

Наверняка, у многих Новый год ассоциируется в первую очередь с елкой, да, конечно, не с простой, а с нарядной. Самое же традиционное елочное украшение — игрушки, в первую очередь шары.

И даже если у вас уже есть целая коробка елочных игрушек, каждый год хочется добавить к украшениям чего-нибудь новенького, особенно учитывая то, что символы года меняются. Для 2022 года, например, можно сделать вот такие шарики, в которых каждый узнает символ этого года — тигра. Такие игрушки также могут стать отличным подарком. В том же, чтобы сделать их своими руками, нет ничего сложного.





Вам потребуются:



шар-основа;



атласная лента подходящего цвета;



фетр;

заготовки для брылей, носа и глаз;



клей;



веревочка или лента для подвеса; декор по желанию;



инструменты



Основу для игрушки можно брать любую, в нашем случае это готовый пенопластовый шарик. Если вы выбрали такую заготовку, то перед началом оклейки его можно подпилить сверху и снизу. Сделать это можно при помощи пилочки для ногтей.

Определившись с основой, приступаем к оклейке, для этого будем использовать тонкую атласную ленту оранжевого цвета. Просто оплетаем ею шарик, фиксируя ленту при помощи клея в верхней и нижней точках шара. Кстати этот этап можно пропустить и просто покрасить шарик-заготовку в оранжевый цвет.

Далее размещаем на мордочке брыли. Для них можно использовать как готовые шарики, так и самодельные, например, бубоны из белой пряжи. Готовые шарики с блестящей леской хороши в данном случае тем, что леска похожа на усы.То же касается и глаз с носом: можно взять уже готовые для игрушек, а можно использовать самодельные. Также мордочку можно и просто нарисовать акриловыми красками.Далее делаем ушки. Для этого из черного и белого фетра вырезаем кружочки подходящего диаметра. 2 черных кружка склеиваем друг с другом — так ушки будут более плотными. Затем обрезаем круглые заготовки до нужного размера и приклеиваем их на полагающееся ушкам место.Конечно, не забываем про тигриные полоски и бровки — их вырезаем из фетра черного цвета. При желании добавляем чубчик или другую прическу, также вырезанную из фетра.Вот и все, осталось только приклеить петлю-подвес и милый шар-тигренок готов!А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такие елочные шары в виде тигрят своими руками.