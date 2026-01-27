С нами не соску...
Велосипед вместо такси и ещё 5 секретов стройности корейских женщин


Шесть секретов стройности кореянок. / Фото: fb.ru, redditmedia.com

Шесть секретов стройности кореянок. / Фото: fb.ru, redditmedia.com

 

Корейские женщины занимают почти последнее место в рейтинге по избыточной массе тела. Полных красавиц в стране очень мало. А все потому что они научились постоянно поддерживать идеальную форму тела, правда, это не всегда их истинное желание.
Тем не менее им удается сохранять фигуру как у моделей с обложки глянцевого журнала. И вот каких правил они придерживаются:

1. Жирное и сладкое один раз в неделю


Сладости можно один раз в неделю. / Фото: korshop.ru

Сладости можно один раз в неделю. / Фото: korshop.ru

 

Если верить статистике, то корейцы занимают лишь 183 место из 190 в рейтинге стран, жители которых страдают от ожирения. Полных граждан в стране всего 4.5% - это в 5 раз меньше, чем в России . В нашей стране процент полных людей составляет 23%. Рацион у корейских женщин не особо отличается, но есть свои особенности. Кореянки отдают предпочтение полезным продуктам. Они часто употребляют ферментированные овощи с отварным рисом или лапшой. Одним из самых популярных блюд, который проходит процесс ферментации, является кимчи. Оно состоит из ферментированной пекинской капусты, чеснока, имбиря и острого перца. Это блюдо даже считают национальным.

Также вместо капусты можно использовать другие овощи — редьку, редис или огурцы. У кореянок даже есть поговорка, что без кимчи они не наедаются. Однако самое важное в их рационе — это ограничение сладостей и жирного. У них есть правило: есть сладости можно, но только один раз в неделю. В «сладкий» день кореянки разрешают себе попробовать самые вкусные новинки десертов, к примеру, пирожное «Моти».
Один такой вредный прием пищи никак не отражается на фигуре.

2. Общепринятые стереотипы


Общество тоже влияет на женскую фигуру. / Фото: mk.ru

Общество тоже влияет на женскую фигуру. / Фото: mk.ru


 

А еще держать себя в идеальной форме кореянкам помогает общественные стереотипы. В их стране бодипозитив — совсем не в моде. Женщины постоянно следят за цифрами, которые показывают весы. И даже незначительное отклонение заставляет их устраивать разгрузочные дни. А вот девушки с лишним весом будут испытывают социальное давление, поэтому они стараются как можно скорее привести себя в форму. Примечательно, что женщины в Корее не любят посещать спортивные залы — они предпочитают заниматься дыхательной гимнастикой.

3. Стакан воды на ночь вместо еды


Поздний ужин - только вода. / Фото: haccpexpert.ru

Поздний ужин - только вода. / Фото: haccpexpert.ru

 

Еще одним секретом стройности женщин в Южной Корее является пропуск позднего ужина. Они могут съедать достаточное количество пищи в течение дня, но ближе к вечеру порция должна максимально сокращаться и поздний ужин должен состоять только из стакана воды.
К примеру, на завтрак они могут съесть сдобу с чаем, в обед рис с мясом и кимчи, а вот на ужин - легкий салатик. Поздний ужин только вода. Также они следят за количеством потребляемой жидкости. Она устанавливается исходя из массы тела, но как правило, не составляет не меньше 1.5 литра. Причем, напитки и чай в этот объем не входят.

4. Лишний вес — признак болезней


Лишний вес - признак болезни. / Фото: azbyka.ru

Лишний вес - признак болезни. / Фото: azbyka.ru


 

Еще одним секретом сохранения идеальной формы тела является зацикленность на собственном здоровье. Кореянкам с самого детства внушают, что патологическая масса тела - это признак болезни. В школах девочкам рассказывают о правильном питании, о заболеваниях и о том, что при появлении каких-либо изменениях в теле, сразу же нужно сообщить родителям и врачу. Фокусировка на здоровье помогает предотвратить гормональные и метаболические изменения.

5. Отказ от «молочки»


Молочные продукты в Корее не в тренде. / Фото: ixbt.com

Молочные продукты в Корее не в тренде. / Фото: ixbt.com

 

Удивительно, но кореянки считают молочные продукты источником набора лишнего веса. Они предполагают, что молочные бактерии вызывают брожение в пищеварительной системе, а значит, вызывают вздутие и нарушают работу ЖКТ. Кореянки даже отказались от сыра ради красоты тела.
Молочку в Корее заменяют альтернативными продуктами. Вместо коровьего молока они предпочитают употреблять соевое, кокосовое, овсяное или миндальное. Его добавляют в кофе или готовят завтраки. Из-за отказа от молочных продуктов, у многих кореянок пищеварительная система уже не может перерабатывать лактозу.

6. Велопрогулка вместо такси


Кореянки ежедневно катаются на велосипедах. / Фото: atsman.livejournal.com

Кореянки ежедневно катаются на велосипедах. / Фото: atsman.livejournal.com

 

Еще один секретом стройности являются ежедневные велопрогулки. Отсутствие тренировок в спортивном зале кореянки заменяют велосипедом. Для этого в стране оборудованы специальные прокаты и парковки, на которых можно даже накачать колеса. Велоспорт настолько популярен у кореянок, что они с удовольствием поедут на двухколесном вместо такси. Самым красивым и модным маршрутом считается оборудованная дорожка вдоль рек. С велодорожки открывается красивым вид, ради которого стоит ежедневно кататься на работу на велосипеде.

