Сибиряк создаёт реалистичные скульптуры животных из кедровой стружки

Никогда не перестанут удивлять человечество безграничными возможностями и высоким полетом фантазии творческие люди. Так, уникальный сибирский мастер Сергей Бобков изобрел оригинальную технику создания трехмерных скульптур птиц и животных из обычной древесной стружки. Запатентованная методика позволяет народному умельцу творить в буквальном смысле чудеса - его скульптурные композиции настолько достоверны и реалистичны, что приводят в восторг даже искушенного зрителя.
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
С 2005 года талантливый учитель труда провинциальной сельской школы из сибирского поселка Кожаны Красноярского края Сергей Бобков, разработал оригинальную авторскую технологию создания трехмерных скульптур из кедровой стружки и прославился не только в стране, а и за ее пределами.
А все началось с эксперимента, когда мастер попытался создать из отходов древесного производства птицу. После удачного дебюта, Сергей увлекся этой техникой всерьез и, подтвердив ее патентом, добился потрясающих результатов.
Процесс создания трехмерных скульптур из кедровых стружек.
Каждый новый проект мастер начинает с того, что досконально изучает специальную литературу об анатомическом строении объекта и экспериментирует с подбором нужного материала. А именно подбирает породу дерева и тональность, наиболее подходящую для оперения или ворса, создаваемой скульптуры. Затем он изготавливает каркас из деревянных деталей, который стопроцентно отвечает анатомическому строению тела, при этом конечно же учитывается и реальный размер, и вес. И лишь потом художник буквально одевает миллиметр за миллиметром свою скульптуру в оперения или шерстку из древесной стружки, также учитывая реальное строение перьев или ворсинок, их количество или же другие специфические особенности.
Процесс создания трехмерных скульптур из кедровых стружек.
Сам же Сергей Бобков так рассказывает о подготовительном периоде: «Допустим, надо сделать глухаря. Сначала досконально, до всех мелочей изучаешь образ по фотографиям, по фильмам, по видео. Слава богу, сейчас информации всякой море. А потом уже, когда сам вжился, сам практически становишься глухарём, тогда уже начинаешь работать над тельцем».
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
Обычная сухая стружка имеет хрупкую структуру, но специфика снятия ее с дерева по технологии Бобкова также имеет свои особенности: небольшие брусья перед строганием он обязательно замачивает в воде на несколько дней, чтобы детали не крошились и не растрескивались. Использует в своей работе мастер в основном стружку кедра сибирского, но в качестве деталей добавляет и буковую, и ивовую.
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
Правильно снятая с брусьев стружка, очень пластична, фактурна, хорошо поддается обработке, ей легко придать нужную форму и объем. К тому же она долговечна и разнообразна в оттенках, что позволяет получить наиболее точное воспроизведение меха животных и оперения птиц.
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
И нужно отметить, что творение таких скульптур очень длительный и трудоемкий процесс. Художник, проводя в своей мастерской по 12-14 часов, тратит на их создание от полугода до нескольких лет. Потому как каждая деталь — ворсинка, перо, шерсть — делается, подгоняется и крепится вручную.
Манул из кедровой стружки - потрясающее зрелище и результат почти пятилетнего труда.
Одна из последних работ мастера - копия дикого манула, на создание которого ушло больше миллиона деталей и четыре года и семь месяцев кропотливого ежедневного труда. Из них более трех лет Сергей Бобков только "одевал" кота, подбирая и прикрепляя в отдельности каждую ворсинку. По истине титанический талантливый труд мастера.
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
А вот на создание этих трех сурков мастер Бобков потратил полтора года и 210 000 небольших брусков кедра.
Многие желающие, кто мало-мальски имеет отношение к творчеству, приезжали к Сергею Бобкову перенимать опыт и постигать уникальную методику в его мастер-классах, Не скупится умелец, и щедро делится секретами своего мастерства. «Но пока так никто и не взялся повторить мой опыт», – с сожалением говорит Бобков.
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
А на вопросы журналистов, чем он занимался до того, как изобрел свою уникальную методику, скульптор отвечает, что однажды, пытаясь подсчитать все виды своей деятельности, сбился на 50-ти."Мы и мебель делали, и городки строили, и театральной техникой занимались, и витражами, и костюмами. Я понял, почему такая необычная технология ко мне пришла. Эта техника требует синтеза знаний. Если только двумя-тремя ремеслами владеешь, ее просто не потянуть".
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
И что любопытно, творения свои Сергей Бобков не продает никому и ни за какие деньги! А предлагали, и при том - немалые. Он предпочитает сохранить полную коллекцию шедевров у себя в мастерской в надежде на то, что когда-нибудь заинтересуются его рукотворным чудом крупные музеи.
Трехмерные скульптуры из кедровых стружек от Сергея Бобкова.
А на продажу художник делает небольшие сувениры. На жизнь хватает.
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