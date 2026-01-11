С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

Чистый холодильник не только обеспечивает хорошее настроение хозяйки, но и напрямую влияет на сохранность и качество продуктов, которые в нём находятся. Как привести холодильник в порядок, избавиться от неприятного запаха и правильно распределить продукты?

Сегодня я делюсь простыми, но весьма полезными советами.



Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

1. Даже если холодильник оснащён функцией саморазморозки, раз в месяц его стоит отключать от электропитания, вытаскивать все продукты и протирать от загрязнений. Это также позволяет провести небольшую ревизию, определить, какие продукты уже стоит выкинуть.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

2. Рекомендуется следить за чистотой холодильника ежедневно, чтобы в нём не появлялись неприятные запахи. Избежать таковых можно, если упаковывать продукты в специальную пищевую плёнку, полиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры. Также нужно следить, чтобы на полочки не проливалось молоко или другие жидкости, а испорченные продукты своевременно вынимались из холодильника.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

3. Приступая к мытью холодильника, стоит вынуть все съёмные детали и очистить их под проточной водой с использованием моющих средств. Внутреннюю часть холодильника выполоскать сложнее, поэтому для того, чтобы хорошо почистить его, рекомендуется использовать тёплый содовый раствор (один к двум). Сода хорошо справляется с загрязнениями, не портит поверхность, устраняет запах, легко смывается и не оставляет следов.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

4. После финишного ополаскивания внутренней части холодильника, необходимо протереть его чистой мягкой тканью, которая не оставляет ворсинки. Идеально в подойдёт микрофибра.
После этого холодильник должен проветриваться около получаса. Только после этого можно ставить в него продукты и включать электропитание.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

5. Если после мытья в холодильнике остался неприятный запах, то нужно протереть его водой с уксусом. Это также продезинфицирует поверхность. Если запах не уйдёт и после этого, то потребуется намочить кусок ваты в уксусе и оставить на 2 часа в углу холодильника.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

6. Ароматы также хорошо впитывает пищевая сода. Её рекомендуется насыпать в небольшую рюмку или открытую солонку и поставить в один из углов холодильника. Чтобы этот метод работал, менять соду нужно раз в 2-3 месяца.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

7. Рис, чёрный хлеб и половинки яблок – отличные регуляторы ароматов. Причём, если яблоки нужно помещать на несколько дней, чтобы они собрали запахи, то чёрному хлебу для этого достаточно лишь 10-ти часов. Чтобы результат был эффективным, куски хлеба или яблок нужно разложить на каждой полке.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

8. Интересно, что обычные куриные яйца чувствительны к посторонним запахам и через свою скорлупу могут впитывать их, как губка. При этом яйца ещё выделяют углекислый газ, поэтому их лучше прятать в специальные контейнеры с крышкой.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

9. Колбаса и сосиски обладают очень сильным ароматом, но при этом прятать их в полиэтиленовые пакеты ни в коем случае нельзя. Хранить такие продукты желательно, обернув в пищевую плёнку или положив в пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

10. Несколько слов о правильной расстановке продуктов в холодильнике. На самом верху стоит хранить мясо, полуфабрикаты и приготовленные блюда. Средняя полка для молочных продуктов. Ниже можно хранить овощи и фрукты. В дверцу стоит распределить молоко, растительные масла, яйца и соки. Рядом нельзя класть мясо и молочные продукты, также рыба не выносит соседства с овощами.

Ссылка на первоисточник
наверх