Идеальный порядок в холодильнике - это реальность!

Чистый холодильник не только обеспечивает хорошее настроение хозяйки, но и напрямую влияет на сохранность и качество продуктов, которые в нём находятся. Как привести холодильник в порядок, избавиться от неприятного запаха и правильно распределить продукты?



Сегодня я делюсь простыми, но весьма полезными советами.

1. Даже если холодильник оснащён функцией саморазморозки, раз в месяц его стоит отключать от электропитания, вытаскивать все продукты и протирать от загрязнений. Это также позволяет провести небольшую ревизию, определить, какие продукты уже стоит выкинуть.2. Рекомендуется следить за чистотой холодильника ежедневно, чтобы в нём не появлялись неприятные запахи. Избежать таковых можно, если упаковывать продукты в специальную пищевую плёнку, полиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры. Также нужно следить, чтобы на полочки не проливалось молоко или другие жидкости, а испорченные продукты своевременно вынимались из холодильника.3. Приступая к мытью холодильника, стоит вынуть все съёмные детали и очистить их под проточной водой с использованием моющих средств. Внутреннюю часть холодильника выполоскать сложнее, поэтому для того, чтобы хорошо почистить его, рекомендуется использовать тёплый содовый раствор (один к двум). Сода хорошо справляется с загрязнениями, не портит поверхность, устраняет запах, легко смывается и не оставляет следов.4. После финишного ополаскивания внутренней части холодильника, необходимо протереть его чистой мягкой тканью, которая не оставляет ворсинки. Идеально в подойдёт микрофибра.После этого холодильник должен проветриваться около получаса. Только после этого можно ставить в него продукты и включать электропитание.5. Если после мытья в холодильнике остался неприятный запах, то нужно протереть его водой с уксусом. Это также продезинфицирует поверхность. Если запах не уйдёт и после этого, то потребуется намочить кусок ваты в уксусе и оставить на 2 часа в углу холодильника.6. Ароматы также хорошо впитывает пищевая сода. Её рекомендуется насыпать в небольшую рюмку или открытую солонку и поставить в один из углов холодильника. Чтобы этот метод работал, менять соду нужно раз в 2-3 месяца.7. Рис, чёрный хлеб и половинки яблок – отличные регуляторы ароматов. Причём, если яблоки нужно помещать на несколько дней, чтобы они собрали запахи, то чёрному хлебу для этого достаточно лишь 10-ти часов. Чтобы результат был эффективным, куски хлеба или яблок нужно разложить на каждой полке.8. Интересно, что обычные куриные яйца чувствительны к посторонним запахам и через свою скорлупу могут впитывать их, как губка. При этом яйца ещё выделяют углекислый газ, поэтому их лучше прятать в специальные контейнеры с крышкой.9. Колбаса и сосиски обладают очень сильным ароматом, но при этом прятать их в полиэтиленовые пакеты ни в коем случае нельзя. Хранить такие продукты желательно, обернув в пищевую плёнку или положив в пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой.10. Несколько слов о правильной расстановке продуктов в холодильнике. На самом верху стоит хранить мясо, полуфабрикаты и приготовленные блюда. Средняя полка для молочных продуктов. Ниже можно хранить овощи и фрукты. В дверцу стоит распределить молоко, растительные масла, яйца и соки. Рядом нельзя класть мясо и молочные продукты, также рыба не выносит соседства с овощами.