С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  • Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

Падение в Большой Каньон из стратосферы

В 2013 году несколько друзей прикрепили камеру GoPro к метеозонду и отправили его в воздух. Зонд достиг высоты 30 км и лопнул. Упавшую камеру друзья так и не нашли. Спустя два года эта история неожиданно получила продолжение.

Изначально план Брайана Чена, организатора всего мероприятия, заключался в том, чтобы найти упавшую камеру с помощью телефона, прикрепленного к устройству.

Но, как выяснилось, карты зон сотовой связи, которыми пользовались друзья, оказались не совсем точными, и конструкция упала там, где просто не было сигнала.

Падение в Большой Каньон из стратосферы

В 2015 году туристка нашла обломки разбитой камеры, принесла их офис компании AT&T, и там обнаружили, что уцелевшая SIM-карта телефона принадлежит Брайану Чену. В результате, спустя два года после запуска он получил запись и материалы, сделанные камерой, и теперь видео взлета в стратосферу и падения с высоты 30 км может увидеть любой желающий.



©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
брайан чен
at & amp, компания
наверх