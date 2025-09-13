Падение в Большой Каньон из стратосферы

В 2013 году несколько друзей прикрепили камеру GoPro к метеозонду и отправили его в воздух. Зонд достиг высоты 30 км и лопнул. Упавшую камеру друзья так и не нашли. Спустя два года эта история неожиданно получила продолжение.



Изначально план Брайана Чена, организатора всего мероприятия, заключался в том, чтобы найти упавшую камеру с помощью телефона, прикрепленного к устройству.

Но, как выяснилось, карты зон сотовой связи, которыми пользовались друзья, оказались не совсем точными, и конструкция упала там, где просто не было сигнала.В 2015 году туристка нашла обломки разбитой камеры , принесла их офис компании AT&T, и там обнаружили, что уцелевшая SIM-карта телефона принадлежит Брайану Чену. В результате, спустя два года после запуска он получил запись и материалы, сделанные камерой, и теперь видео взлета в стратосферу и падения с высоты 30 км может увидеть любой желающий.