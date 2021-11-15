Тарелки с жуками и змеями, или уникальная керамика мастера, который закончил жизнь в Бастилии

Бернар Палисси (1510 - 1590)

Многолетние поиски

«Яшмовая эмаль»

«Крапчатая» глазурь

«Сельские глины»

Работа в Париже

Памятник Бернару Палисси в Севре