«У моего сына есть 40 братьев и сестер»: Жутковатая коллекция кукол молодой мамы

Коллекция кукол Виктории Эндрюс.
К моменту, когда Виктория родила своего первого сына, у нее уже было сорок детей. Дети эти ненастоящие, а так называемые «куклы-реборн», созданные в натуральную величину младенцев и с максимальной реалистичностью. Но Виктория шутит, что у ее сына есть теперь 40 братьев и сестер, а сама она — мать сорока одного ребенка.
Виктория в шутку называет себя мамой 41 ребенка.
Еще в 16 лет Виктории Эндрюс диагностировали синдром поликистоза яичников, который сильно уменьшает шансы женщины забеременеть из-за нерегулярного менструального цикла и гормонального дисбаланса. Решив для себя, что шансы родить своего ребенка у Виктории ничтожно малы, она сфокусировала свое внимание на куклах-реборн. Это куклы, изображающие младенцев в натуральную величину и с максимальным реализмом. Подобные куклы делаются обычно вручную и стоят немалых денег — в среднем, 1500 фунтов стерлингов, или почти 2000 долларов каждая. За десять лет Виктория купила более ста таких кукол.
Тобиас в окружении кукольных *братьев и сестер.*
Когда доктор сообщила 26-летней Виктории, что она беременна, сначала девушка даже не поверила этой новости. Виктория думала, что у нее просто не в порядке желудок. Она даже оплатила дополнительное обследование, чтобы удостовериться, что это не ошибка. «Мы с моим парнем на тот момент даже не предохранялись — в этом просто не было нужды», — говорит девушка. — «Я пробовала так много разных лекарств, и ничего из них не смогло помочь мне забеременеть.» Виктория считает, что причина повышения ее фертильности кроется в новых таблетках, которые прописал ей доктор. Эти таблетки должны были помочь ей снизить тестостерон и таким образом уменьшить появление волос на лице, что является частым симптомом при синдроме поликистоза яичников. «Я принимала эти таблетки, даже не подозревая, что они могут как-то повлиять на мою фертильность.»
Виктория заказала точную кукольную копию своего новорожденного сына.
Чтобы купить все необходимое для своего сына, Виктория продала большую часть своей коллекции кукол и оставила только 40, одна из которых была заказана и создана уже после родов. Речь идет о полной копии Тобиаса — именно так назвала Виктория своего ребенка. Ее подруга сделала полную копию Тобиаса, каким тот был в первые дни после рождения — даже вес куклы полностью совпадает с весом новорожденного сына Виктории. «Схожесть просто невероятная, — рассказывает девушка, — я назвала куклу тоже Тобиасом. Тоби нравится смотреть на своего кукольного братика.»
Два Тобиаса.
Виктория признается, что с появлением Тобиаса у нее совсем не осталось времени для своих кукол. «В сообществе любительниц кукол есть такие, кто воспринимает кукол очень серьезно. Они их кормят, купают и переодевают в пижамы перед сном. Я своих чаще всего просто держу на полке. Иногда, еще до появления Тоби, я могла взять одну из них, приголубить, покачать. Это на самом деле очень успокаивает.»
Новорожденный Тобиас.
«Но сейчас мне все это не нужно. У меня нет времени. С тех пор, как появился Тоби, я не брала кукол ни разу.»
Кукольного Тобиаса Виктория одела в ту же одежду, которую носил ее сын.
Виктория продолжает сейчас жить со своими родителями и признается, что в будущем, если все сложится хорошо, хотела бы завести еще детей — «Может, четверо. Но пока у меня их 41, мне хватает,» — смеется Виктория.
Маленький Тобиас в окружении кукол.
Виктория не ожидала, что сможет забеременеть.
Сейчас Виктория с сыном живет у своих родителей, и в будущем надеется обзавестись еще детьми - настоящими и кукольными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии