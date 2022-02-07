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Полезные способы использования пищевых отходов

Полезные способы использования пищевых отходов

В мире ежегодно отправляется на свалку треть всех производимых для потребления людей продуктов питания. Такова статистика ФАО. Эта проблема влечёт за собой и растрату ресурсов – земли, воды, энергии рабочей силы и финансов, стимулирует выброс парниковых газов и глобальное изменение климата.

Учёные уверены, если каждый обратит внимание на эту проблему, то и решить её в мировом масштабе станет гораздо проще.

Полезные способы использования пищевых отходов

1. Кофейная гуща

Кофейную гущу можно добавлять в бальзам для волос, чтобы придать им шелковистости. Чаша с кофейной гущей избавит холодильник от неприятного запаха.

Кофейную гущу можно добавлять в бальзам для волос, чтобы придать им шелковистости. Чаша с кофейной гущей избавит холодильник от неприятного запаха.

2. Корни салата и сельдерея

Если поставить корешки в воду из них вырастет новое растение.

Если поставить корешки в воду из них вырастет новое растение.

3. Проросший картофель

Можно прорастить картофель из клубней с глазками. Для этого клубни нужно посадить в землю или просто поставить в воду.

Можно прорастить картофель из клубней с глазками. Для этого клубни нужно посадить в землю или просто поставить в воду.

4. Кожура цитрусовых

Кожуру цитрусовых можно добавлять в коктейли, а также использовать против насекомых и для того, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Кожуру цитрусовых можно добавлять в коктейли, а также использовать против насекомых и для того, чтобы избавиться от неприятного запаха.

5. Картонные коробки

Коробки из-под молока или сока можно превратить в скворечник, цветочный горшок или копилку.

Коробки из-под молока или сока можно превратить в скворечник, цветочный горшок или копилку.

6. Шелуха от лука и чеснока

Ароматная луковая и чесночная шелуха очень питательна, ее можно использовать для приготовления бульона.

Ароматная луковая и чесночная шелуха очень питательна, ее можно использовать для приготовления бульона.

7. Арбузные корки

Арбузные корки можно солить в банке, можно приготовить из них варенье или протирать ими лицо.

Арбузные корки можно солить в банке, можно приготовить из них варенье или протирать ими лицо.

8. Листья сельдерея

Это растение можно добавлять в супы, рагу, коктейли или даже использовать в качестве гарнира.

Это растение можно добавлять в супы, рагу, коктейли или даже использовать в качестве гарнира.

9. Банановая кожура

Банановые шкурки можно использовать в качестве удобрения, можно протирать ими кожу, чтобы уменьшить зуд. Внутренней стороной шкурок можно натирать серебро или даже чистить обувь.

Банановые шкурки можно использовать в качестве удобрения, можно протирать ими кожу, чтобы уменьшить зуд. Внутренней стороной шкурок можно натирать серебро или даже чистить обувь.

10. Стебли и листья брокколи

Листья и стебли брокколи можно добавлять в салаты.

Листья и стебли брокколи можно добавлять в салаты.

11. Стебли лука

Если маленькие луковые корешки поставить в воду из них вырастет новый лук.

Если маленькие луковые корешки поставить в воду из них вырастет новый лук.

12. Обертка от масла

На обертке обычно остается большое количество масла, его можно использовать для смазывания форм для выпечки.

На обертке обычно остается большое количество масла, его можно использовать для смазывания форм для выпечки.

13. Винные пробки

Винные пробки можно использовать для выращивания суккулентных растений, сделать из них подставку, коврик или брерок.

Винные пробки можно использовать для выращивания суккулентных растений, сделать из них подставку, коврик или брерок.

14. Стебли кормовой капусты

Эти стебли очень богаты клетчаткой, их маринуют и добавляют в овощные коктейли.

Эти стебли очень богаты клетчаткой, их маринуют и добавляют в овощные коктейли.

15. Яблочные шкурки

Свежие яблочные очистки помогут очистить алюминиевые кастрюли, их прикладывают к глазам, чтоб уменьшить темные круги под глазами. Из высушенных шкурок можно приготовить ароматный осенний чай.

Свежие яблочные очистки помогут очистить алюминиевые кастрюли, их прикладывают к глазам, чтоб уменьшить темные круги под глазами. Из высушенных шкурок можно приготовить ароматный осенний чай.

16. Миндальная крошка

Высушенную миндальную крошку можно смолоть в порошок и использовать при выпечке.

Высушенную миндальную крошку можно смолоть в порошок и использовать при выпечке.

17. Листья ананаса

Если верхушку ананаса посадить в землю можно вырастить настоящий ананас.

Если верхушку ананаса посадить в землю можно вырастить настоящий ананас.

18. Фильтры от кофеварки

Сухие фильтры можно использовать, как мутирующие салфетки или, как кальку для выпекания кексов.

Сухие фильтры можно использовать, как мутирующие салфетки или, как кальку для выпекания кексов.

19. Яичная скорлупа

Яичную скорлупу нужно измельчить и смешать её с землей для комнатных растений, чтобы обогатить землю кальцием.

Яичную скорлупу нужно измельчить и смешать её с землей для комнатных растений, чтобы обогатить землю кальцием.

20. Сетки от овощей и фруктов

Их можно использовать в качестве подарочной упаковки, в качестве мешка для детских игрушек или самодельной бельевой корзины.

Их можно использовать в качестве подарочной упаковки, в качестве мешка для детских игрушек или самодельной бельевой корзины.

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