Какие удобрения надо подготовить уже сейчас

После зимы почва часто уставшая, уплотненная, с нарушенным балансом веществ, и если в этот момент не задать ей правильный вектор, дальше придется спасать километрами нервов и экстренными мерами.
Гораздо проще один раз грамотно подготовить землю — и потом наблюдать, как все растет без лишней суеты. Садовод со стажем Павел Пахомов рассказал, какие удобрения и препараты нужны практически повсеместно и почему.
Азот: запуск ростаАзот — это первое, что приходит в голову, и не зря: именно он отвечает за активный рост зелени, плотные листья и общий вид растений. Весной он особенно нужен газону, салатам, укропу, молодой рассаде — всему, что должно быстро тронуться в рост.
«Но с азотом легко переборщить: вместо крепких растений получается рыхлая, водянистая зелень, которая плохо переносит холод и почти не дает урожая. Поэтому лучше вносить его дозированно — например, в виде мочевины или аммиачной селитры, и обязательно сочетать с другими элементами», — подчеркивает эксперт.
Фосфор: необходим для корнейОн отвечает за развитие корневой системы. Чем лучше корни, тем устойчивее растение — к засухе, перепадам температуры и пересадкам. Его имеет смысл вносить при посадке рассады, деревьев и кустарников, а также при перекопке грядок. Суперфосфат или костная мука работают медленно, но дают тот необходимый витаминный заряд почве, без которого никакой рост ваших посадок не будет стабильным.
Калий: вкус, плотность и выносливостьЕсли азот необходим, чтобы нарастить массу, то калий обязателен, чтобы довести урожай до ума. «Он влияет на качество плодов: делает их более сладкими, плотными, устойчивыми к хранению.
Органика: база, без которой все остальное не работаетИзготовление и внесение на грядки компоста (их еще называют перегной и биогумус) — развлечение не для обладателей утонченного нюха, но это не просто удобрения, а способ быстро сделать почву куда более питательной. Компост — отличный и проверенный веками метод улучшить структуру, сделать землю рыхлой, удерживать влагу. Органика работает мягко и при этом усиливает действие минеральных удобрений, эффект от нее не мгновенный, но очень позитивный — и именно на нем держится хороший урожай.
Микроэлементы: тонкая настройкаМагний, железо, бор, цинк — нужны в малых дозах, но без них растения могут начать страдать и сохнуть: листья желтеют, рост замедляется, завязи опадают. Их не вносят на всякий случай, а используют как точечную коррекцию — по состоянию растений или по анализу почвы. Чаще всего это внекорневые подкормки, которые быстро дают результат и помогают выровнять ситуацию.
Проще всего брать готовые комплексные удобрения — например, «Фертика Люкс» (бывшая Кемира), «Кристалон», «Акварин», «Плантафол» или Bona Forte: это смеси с уже сбалансированными азотом, фосфором, калием и набором микроэлементов (железо, бор, цинк и др.), которые закрывают базовые потребности растений без лишних упражнений с математикой и хорошо усваиваются за счет водорастворимой формы.
