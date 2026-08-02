Идеи высоких грядок

Для многих садоводов работа на участке неразрывно связана с болями в спине, ведь для того чтобы ухаживать за посадками приходится все время наклоняться. Отличным выходом из этой ситуации станут приподнятые грядки, которые кроме того выступят в качестве оригинального элемента ландшафтного дизайна.



Грядки такой формы впервые появились в Африке в районах с плохой почвой, где посадки в землю невозможны.

Они позволили населению выращивать овощи и ароматную зелень. Пространство в центре грядки обычно используется как компостная куча, благодаря чему посадки постоянно подпитываются питательными веществами.Приподнятые грядки легко сделать своими руками, уход за ними очень прост. Это новшество, без сомнения, должно быть в каждом саду.