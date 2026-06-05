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5 вечерних аромаритуалов в жаркую погоду

Душная ночь в мегаполисе — отдельная проблема. Если открыть окно, то вместо прохлады в комнату вливаются гул проспекта, свет фар по потолку и нагретый за день воздух. Сон под кондиционером или вентилятором тоже не всем подходит.

5 вечерних аромаритуалов в жаркую погоду

В результате получаем ощущение разбитости на утро, снижение концентрации и работоспособности, стресс и как минимум синяки под глазами.

Как обойтись без снотворных в большом городе и помочь себе с помощью натуральных средств, нам рассказала ольфакто- и ароматерапевт, основательница института ароматерапии Анна Мария Аре Буайе.

Якорение состояния

В ольфактотетарепии (метод воздействия эфирных масел на психоэмоциональное состояние) есть понятие «якорь»: когда определенное ощущение раз за разом совпадает с определенным состоянием, мозг связывает их в пару, и потом одного сигнала хватает, чтобы поднять нужное состояние целиком. Запах для такой связки подходит лучше всего. Обоняние — чувство с почти прямой дорогой в лимбическую систему, древнюю область мозга, которая заведует эмоциями и памятью, поэтому аромат цепляется к состоянию быстрее и держится прочнее других сигналов.

«Запах добирается до эмоциональных центров мозга раньше, чем мы успеваем его осознать. Если каждый вечер вдыхать один и тот же аромат в одной и той же спокойной обстановке, мозг начинает читать его как команду: день закончен, пора замедляться», — объясняет Анна Мария.

Здесь и вступают в дело ритуалы. Повторяющиеся действия — теплый душ, приглушенный свет, капля масла на запястья — превращаются в устойчивый якорь. Чем стабильнее повторение, тем надежнее срабатывает связка, и со временем сам запах включает сонное состояние почти без усилий.


5 вечерних аромаритуалов в жаркую погоду

Эфирные масла работают сразу на двух уровнях. Аромат становится якорем, а действующие молекулы поддерживают его физиологически. Лаванда узколистная, например, повышает уровень нейромедиаторов спокойствия и сна — ГАМК и серотонина — и снижает кортизол, гормон стресса.

«Аромат и химия здесь усиливают друг друга. Поэтому главное в этой истории — постоянство: выберите запах, который вам приятен, и возвращайтесь к нему каждый вечер», — добавляет эксперт.

Топ вечерних аромаритуалов

Главная героиня вечерних смесей — римская ромашка, эталонное масло клинической ароматерапии при бессоннице. Греки называли ее «земляным яблоком» за характерный мягкий аромат. Анна Мария предлагает пять ритуалов, которые помогают телу остыть и перейти в режим ночи.

Ритуал 1. Прохладный диффузор за десять минут до сна

За день стены отдают накопленное тепло, и тяжелый горячий воздух мешает уснуть.
«Сначала проветрите спальню, а затем, за десять минут до того, как лечь, включите диффузор с римской ромашкой или мандарином. Распыляйте блоками по тридцать минут — этого хватает, чтобы воздух наполнился ароматом, а комната осталась свежей. Мандарин добавит легкости и хорошего настроения, ромашка мягко уведет в дремоту», — рекомендует эксперт.

Ритуал 2. Массаж стоп

Лишнее тепло чаще всего уходит через стопы, поэтому ноги так хочется высвободить из-под одеяла в духоту. Используйте это. Смешайте 1 каплю римской ромашки с 9 каплями растительного масла абрикосовых косточек и спокойными движениями вмассируйте смесь в подошвы и солнечное сплетение перед сном. Легкий абрикосовый носитель не оставляет жирной пленки и подходит для жаркого вечера.
«Ритуал разрешен уже с трех месяцев, так что подойдет и уставшим за день детям», — советует Анна Мария.

5 вечерних аромаритуалов в жаркую погоду

Ритуал 3. Освежение запястий

Запястья — тонкая кожа над крупными сосудами, и прохлада здесь чувствуется мгновенно. Ополосните их прохладной водой, промокните, нанесите 1 каплю лаванды узколистной и медленно, глубоко вдохните прямо с кожи несколько раз. По словам нашего эксперта, прохлада воды снимет ощущение жара, а лаванда настроит на сон. Соблюдайте меру — нужна именно одна капля, в щедрых дозах это нежное масло бодрит вместо того, чтобы успокаивать.

Ритуал 4. Капля на подушку

«Самый простой жест с вечера. Нанесите 1 каплю римской ромашки на уголок наволочки — туда, где щека ее не коснется. Всю ночь рядом будет теплый яблочный шлейф, и засыпание станет привычным сигналом для психики: день окончен», — советует Анна Мария.

Ритуал 5. Синергия «душный вечер»

В темный стеклянный флакон добавьте:
● 10 капель римской ромашки,
● 5 капель лаванды узколистной или петитгрейна — на ваш вкус,
● 5 капель майорана,
● 180 капель (около 9 мл) растительного масла абрикосовых косточек.

«Перед сном нанесите 3-4 капли смеси массирующими движениями вдоль позвоночника, на солнечное сплетение или подошвы. Смесь разрешена с трех месяцев. Беременным удобнее нанести каплю на внутреннюю сторону запястий и просто подышать. А если хочется усилить эффект, добавьте к ритуалу каплю римской ромашки на подушку», — рекомендует специалист.
Жара забирает много сил, и вечер в большом городе стоит встречать бережно: короткие сеансы диффузии, проветренная комната, легкий носитель и спокойные, медленные движения.
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