5 вечерних аромаритуалов в жаркую погоду

Душная ночь в мегаполисе — отдельная проблема. Если открыть окно, то вместо прохлады в комнату вливаются гул проспекта, свет фар по потолку и нагретый за день воздух. Сон под кондиционером или вентилятором тоже не всем подходит.







В результате получаем ощущение разбитости на утро, снижение концентрации и работоспособности, стресс и как минимум синяки под глазами.

Якорение состояния

Топ вечерних аромаритуалов

Ритуал 1. Прохладный диффузор за десять минут до сна

Ритуал 2. Массаж стоп

Ритуал 3. Освежение запястий

Ритуал 4. Капля на подушку

Ритуал 5. Синергия «душный вечер»

Как обойтись без снотворных в большом городе и помочь себе с помощью натуральных средств, нам рассказала ольфакто- и ароматерапевт, основательница института ароматерапии Анна Мария Аре Буайе.В ольфактотетарепии (метод воздействия эфирных масел на психоэмоциональное состояние) есть понятие «якорь»: когда определенное ощущение раз за разом совпадает с определенным состоянием, мозг связывает их в пару, и потом одного сигнала хватает, чтобы поднять нужное состояние целиком. Запах для такой связки подходит лучше всего. Обоняние — чувство с почти прямой дорогой в лимбическую систему, древнюю область мозга, которая заведует эмоциями и памятью, поэтому аромат цепляется к состоянию быстрее и держится прочнее других сигналов.«Запах добирается до эмоциональных центров мозга раньше, чем мы успеваем его осознать. Если каждый вечер вдыхать один и тот же аромат в одной и той же спокойной обстановке, мозг начинает читать его как команду: день закончен, пора замедляться», — объясняет Анна Мария.Здесь и вступают в дело ритуалы. Повторяющиеся действия — теплый душ, приглушенный свет, капля масла на запястья — превращаются в устойчивый якорь. Чем стабильнее повторение, тем надежнее срабатывает связка, и со временем сам запах включает сонное состояние почти без усилий.Эфирные масла работают сразу на двух уровнях. Аромат становится якорем, а действующие молекулы поддерживают его физиологически. Лаванда узколистная, например, повышает уровень нейромедиаторов спокойствия и сна — ГАМК и серотонина — и снижает кортизол, гормон стресса.«Аромат и химия здесь усиливают друг друга. Поэтому главное в этой истории — постоянство: выберите запах, который вам приятен, и возвращайтесь к нему каждый вечер», — добавляет эксперт.Главная героиня вечерних смесей — римская ромашка, эталонное масло клинической ароматерапии при бессоннице. Греки называли ее «земляным яблоком» за характерный мягкий аромат. Анна Мария предлагает пять ритуалов, которые помогают телу остыть и перейти в режим ночи.За день стены отдают накопленное тепло, и тяжелый горячий воздух мешает уснуть.«Сначала проветрите спальню, а затем, за десять минут до того, как лечь, включите диффузор с римской ромашкой или мандарином. Распыляйте блоками по тридцать минут — этого хватает, чтобы воздух наполнился ароматом, а комната осталась свежей. Мандарин добавит легкости и хорошего настроения, ромашка мягко уведет в дремоту», — рекомендует эксперт.Лишнее тепло чаще всего уходит через стопы, поэтому ноги так хочется высвободить из-под одеяла в духоту. Используйте это. Смешайте 1 каплю римской ромашки с 9 каплями растительного масла абрикосовых косточек и спокойными движениями вмассируйте смесь в подошвы и солнечное сплетение перед сном. Легкий абрикосовый носитель не оставляет жирной пленки и подходит для жаркого вечера.«Ритуал разрешен уже с трех месяцев, так что подойдет и уставшим за день детям», — советует Анна Мария.Запястья — тонкая кожа над крупными сосудами, и прохлада здесь чувствуется мгновенно. Ополосните их прохладной водой, промокните, нанесите 1 каплю лаванды узколистной и медленно, глубоко вдохните прямо с кожи несколько раз. По словам нашего эксперта, прохлада воды снимет ощущение жара, а лаванда настроит на сон. Соблюдайте меру — нужна именно одна капля, в щедрых дозах это нежное масло бодрит вместо того, чтобы успокаивать.«Самый простой жест с вечера. Нанесите 1 каплю римской ромашки на уголок наволочки — туда, где щека ее не коснется. Всю ночь рядом будет теплый яблочный шлейф, и засыпание станет привычным сигналом для психики: день окончен», — советует Анна Мария.В темный стеклянный флакон добавьте:● 10 капель римской ромашки,● 5 капель лаванды узколистной или петитгрейна — на ваш вкус,● 5 капель майорана,● 180 капель (около 9 мл) растительного масла абрикосовых косточек.«Перед сном нанесите 3-4 капли смеси массирующими движениями вдоль позвоночника, на солнечное сплетение или подошвы. Смесь разрешена с трех месяцев. Беременным удобнее нанести каплю на внутреннюю сторону запястий и просто подышать. А если хочется усилить эффект, добавьте к ритуалу каплю римской ромашки на подушку», — рекомендует специалист.Жара забирает много сил, и вечер в большом городе стоит встречать бережно: короткие сеансы диффузии, проветренная комната, легкий носитель и спокойные, медленные движения.