Ниши в кухнях, окошки в ванной и другие явления советских «хрущевок»

Сегодня советские дома не кажутся чем-то прекрасным и современным, однако в свое время архитекторы и строители вкладывали в них огромные усилия и можно сказать – душу. Ни один элемент дома не был придуман и реализован просто так, начиная от числа этажей и заканчивая цветом покраски подъезда.
1. Окно между ванной и кухней в хрущевках
Оно было для света и борьбы с туберкулезом.
Существует большое количество версий и теорий на этот счет. Самые рациональные гласят о том, что окно делалось для улучшения освещения. Днем через такое окно проникали солнечные лучи, а ночью одна лампа освещала сразу два помещения. Также окна могли делаться из-за масштабной борьбы с туберкулезом в те годы. Все потому, что палочка Коха погибает только при попадании на нее прямых солнечных лучей.
2. Цвет подъездов
Просто так удобно.
Почему подъезды в СССР красили в синий и зеленый цвет? На самом деле просто потому, что эти цвета вполне «нейтральны», помогали скрыть долгое время загрязнение и акты вандализма на стенах. При этом они не вызывают ненужных эмоций и не привлекают к себе лишнего внимания. Также, дело было в том, что во время хрущевского строительного бума было решено израсходовать запасы оставшейся с времен Второй мировой войны зеленой краски.
3. Покраска лестниц
Сделано специально для уборщиц.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в советских домах лестницы красились только по краям? Здесь все также очень просто. Делалось это специально для уборщиц. Выметать мусор с гладкой поверхности намного проще.
4. Ниши под окнами для хранения
Для хранения продуктов.
В ранних типовых застройках жилых домов в СССР можно было найти ниши под окнами на кухне. Делалось это с одной единственной целью, поясняют консультанты Novate.ru - предоставление дополнительного места для хранения продуктов питания и прочих запасов. Зимой такие ниши в хрущевках предназначались в качестве холодильников.
5. Двери, открывающиеся только внутрь
Вопрос пожарной безопасности.
В советских домах двери внутрь открывались не просто так. Общее пространство на лестничной клетке было достаточно маленьким, поэтому и было решено делать двери именно такими в целях безопасности на случай пожара. В частности, такое расположение дверей значительно упрощало работу пожарной бригады.
Бонус: почему в СССР строили в основном 9-этажки, а не 10-этажки
Все дело в длине лестниц пожарных машин.
Причин было две. Первая – безопасность. Вторая – экономия. Начнем со второй. Согласно ГОСТу, в 10-этажном доме должно было быть уже два лифта, а не один. Устанавливать дополнительный лифт ради одного единственного этажа – неразумно. Что касается первой причины, она была наиважнейшей. Длина штатной пожарной лестницы на машине спасателей составляла 28 метров. Это высота 9 этажа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии