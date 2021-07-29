Простые хитрости, которые могут отлично выручить в повседневных ситуациях

Ежегодно сотни дизайнеров придумывают тысячи приспособлений, которые должны облегчить нам жизнь. Это и всевозможные кухонные гаджеты, и бытовые девайсы. Но, как показывает практика, без смекалки все равно никуда.

Всегда найдутся ситуации, которые потребуют нестандартного решения. В сегодняшнем обзоре мы собрали 19 простых хитростей, которые могут прекрасно выручить в повседневных ситуациях.

1. Универсальные батарейки

Универсальные батарейки для пульта.

Маленькие батарейки можно адаптировать под нужный размер с помощью фольги. Просто скрутите ее и «продлите» батарейку со стороны знака плюс.

2. Ножки клавиатуры

Ножки из биндера.

Ушки биндера можно использовать в качестве ножек клавиатуры. Печатать на приподнятой клавиатуре гораздо удобней, чем на горизонтально стоящей. К тому же в таком положении кисти рук устают намного меньше.

3. Ароматизатор обуви

Средство от неприятного запаха.

Избавиться от неприятного запаха обуви помогут обычные чайные пакетики. Просто положите их вечером в ботинки. За ночь пакетики впитают все неприятные запахи и обувь обретет вновь обретет свежий приятный запах.

4. Идеальная яичница

Яичница в луковых кольцах.

Используйте крупное колечко лука, чтобы приготовить идеально круглую яичницу.

5. Охлаждение ноутбука

Для этого выложите на сковородку несколько колечек лука и разбейте в них яйца. Блюдо получится аккуратным и аппетитным, а белок не расползется по сковородке.

Подставка для ноутбука.

Картонный лоток для яиц можно использовать в качестве подставки для ноутбука. Такая хитрость обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит возможность перегрева.

6. Зажим

Зажим для тюбиков.

Используйте канцелярский биндер в качестве зажима для тюбиков с зубной пастой или косметическими средствами. Благодаря такой хитрости вы сможете использовать любимое средство до последней капли и несколько отсрочить покупку новой косметики.

7. Маркер для скотча

Маркировка конца скотча.

Чтобы не тратить уйму времени и не ломать ногти в поисках конца скотча или липкой ленты, после использования, клейте на его край скрепку.

8. Усилитель для телефона

Усилитель звука для телефона.

Увеличить возможности динамика смартфона можно с помощью простой самодельной колонки, для изготовления которой понадобится только картонная втулка и пара одноразовых стаканов.

9. Узкая парковка

Парковка на узкой стоянке.

Заезжать на узкую парковку, где машины ставят параллельно друг другу, лучше задом. Таким образом вы сможете поставить автомобиль ровно, не зацепив соседние транспортные средства.

10. Полировка фар

Полировка фар зубной пастой.

Зубная паста - прекрасная альтернатива дорогостоящим средствам для полировки фар. С помощью мягкой ткани нанесите и равномерно распределите обычную зубную пасту по поверхности фар, оставьте на несколько минут, а после смойте водой и вытрите насухо.

11. Защита от выкипания

Ложка для защиты от выкипания.

Опытные хозяйки знают, что если поперек кастрюли положить обычную деревянную ложку, жидкость не выкипит, а печка останется чистой.

12. Мгновенное охлаждение

Охлаждения напитков в бутылках.

Быстро охладить напитки в стеклянных бутылках поможет ткань или салфетки. Просто намочите имеющийся материал, оберните бутылку и поставьте в холодильник. Такая хитрость позволит охладить напиток гораздо быстрее.

13. Держатель для мелочей

Автомобильный держатель для мелочей.

Обычная резинка для денег поможет зафиксировать любые мелочи на решетке вентилятора в автомобиле.

14. Средство от царапин

Избавится от царапин на телефоне.

Убрать мелкие царапины с экрана телефона поможет самая дешевая зубная паста. Втирающими движениями нанесите небольшое количество пасты на поврежденный участок, а после вытрите обычной хлопковой тканью.

15. Подставка для телефона

Самодельная подставка для телефона.

Из обычной крышки можно смастерить практичную подставку, которая позволит удобно зафиксировать смартфон для просмотра фильмов или сериалов.

16. Хранение крышек

Фиксация крышек на дверце шкафчика.

Хранить крышки от кастрюль и сковородок на дверце шкафчика - очень удобно и эргономично. Для этого, просто прикрепите к внешней части дверцы несколько хозяйственных крючков.

17. Динамики для ноутбука

Усилитель из стаканов.

Одноразовый пивной стакан, разрезанный пополам, поможет улучшить звучание динамиков тихого ноутбука.

18. Альтернативный штопор

Штопор из самореза и вилки.

Если вам необходимо срочно открыть бутылку вина, а под рукой нет штопора, на помощь придет вилка. Алгоритм действий предельно прост: вкручиваем саморез в пробку и выдергиваем его с помощью обычной металлической вилки.

Видео-бонус:

19. Магнитный держатель

Магнит на молотке.

Усовершенствовать любой ручной инструмент поможет небольшой магнит, приклеенный к рукоятке. Такая хитрость позволит удобно закрепить на рукоятке инструмента мелкие металлические детали.

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