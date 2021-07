Интересные факты про Бразилию, крупнейшую страну в Южной Америке

Бразилия является страной, усеянной прекрасными пляжами и ещё более красивыми людьми. Она может похвастаться одними из самых изумительно красивых пейзажей, вкусных блюд и впечатляюще выглядящих (а также крепких) коктейлей.



Для любителей кофе Бразилия является тем, чем Италия является для любителей пиццы, так как эта страна является самым крупным экспортёром любимого утреннего напитка почти каждого человека. Однако помимо кофе, красивых женщин и напитков, Бразилия может предложить любящему приключения путешественнику огромное их разнообразие.



На протяжении сотен лет культура Бразилии являлась изысканной смесью этнических традиций и потрясающего артистизма. Именно она породила одни из самых узнаваемых шедевров музыки и танца, включая босанову (bossa nova), самбу и капоэйру. Эта страна также широко известна как лидер в футболе. Её сборная одерживала победу на Чемпионате мира по футболу рекордные пять раз: в 1958, 1962, 1970, 1994, и 2002 годах. Поэтому справедливо предположить, что вы захотите узнать больше об этой популярной и часто посещаемой южноамериканской стране. Мы представляем вашему вниманию 25 интересных фактов о Бразилии.







Слово «Бразилия», которое в переводе означает «красная, как уголёк», происходит от бразильского дерева (цезальпинии).

Когда-то эти деревья, которые выделяют тёмно-красный краситель, росли в изобилии вдоль бразильского побережья. Древесина цезальпинии ценилась европейскими торговцами , которые прибыли сюда с португальского побережья в шестнадцатом веке чтобы торговать с индейцами тупи-гуарани (Tupí-Guaraní).Португальцы официально назвали Бразилию «Terra do Santa Cruz» (Земля Святого Креста), но торговцы просто называли её «Terra do Brasil».Бразилия является шестой по величине страной в мире с населением в 200 миллионов человек и пятой по площади занимаемой суши. Её площадь составляет с 8 514 877 квадратных километров. Она также является самой большой страной в Южной Америке.Тропический лес Амазонки является самым крупным в мире и содержит одну пятую часть мировых запасов пресной воды. Он также производит треть кислорода Земли. Около шестидесяти процентов Амазонки находится в Бразилии.Бразилия является самой крупной португалоговорящей страной в мире и единственной в Северной и Южной Америке, так как остальные говорят на испанском.Бразилия является родиной самого известного карнавала в мире: Карнавала в Рио-де-Жанейро, который часто называют «самой крупной вечеринкой в мире».Национальная футбольная команда Бразилии является одной из самых успешных в мире, когда дело доходит до чемпионатов мира по футболу. Они одерживали победу пять раз : в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.В Бразилии находится более чем четыре тысячи аэропортов, что делает её второй страной в мире по количеству аэропортов, уступающей только США.Флаг Бразилии является одним из самых хорошо известных, но не многие понимают его значение: зелёный цвет представляет собой леса Бразилии, жёлтый ромб отражает её минеральные богатства, а синий круг и звёзды изображают небо над Рио-де-Жанейро утром 15 ноября 1889 года, когда Бразилия объявила себя республикой.Считается, что во времена работорговли из Африки в Бразилию было перевезено около четырёх миллионов рабов, что составляет порядка сорока пяти процентов всех рабов, завезённых в обе Америки. Другими словами, вопреки распространенному мнению, в Бразилии было больше рабов, чем в США.В этом году Рио-де-Жанейро войдёт в историю как первый южноамериканский город, в котором будут проводиться Летние Олимпийские игры и вторым городом в Латинской Америке, в котором будет проходить это мероприятие после Мехико в 1968 году.Бразилия была первой страной, запретившей солярии, а также покупку или продажу оборудования для загара. Этот закон стал результатом работы Всемирной организации здравоохранения, классифицировавшей горизонтальный солярий как канцероген первого уровня, наравне с плутонием и сигаретами.Начиная с 2008 года операции по изменению пола проводятся здесь бесплатно в соответствии с правилами системы общественного здравоохранения Бразилии.Самым известным лозунгом страны является «Ordem е Progresso», что означает « порядок и прогресс».Босанова — это жанр бразильской музыки, который появился и был популяризирован в 1950-х и 60-х годах. На данный момент он является одним из самых известных бразильских-музыкальных жанров за рубежом. «Девушка из Ипанемы» (The Girl From Ipanema) является самой известной босанова песней: она стала международным хитом в середине 1960-ых годов, завоевав Грэмми в номинации Запись Года в 1965 году.Бразильским национальным напитком, ставшим одним из самых знаменитых экзотических коктейлей в большинстве частей Запада за последние несколько лет, является Кайпиринья (caipirinha), которая приставляет собой ликёр из сахарного тростника под названием кашаса (cachaça), смешанный в стакане с сахаром, льдом и выжатыми ломтиками лайма.В 1980-ых годах Бразилия стала первой южноамериканской страной, начавшей принимать женщин в вооруженные силы.Бразилия может похвастаться самой большой численностью католиков в мире, они составляют шестьдесят шесть процентов населения или 130 миллионов человек.Уже в течение 150 лет Бразилия является крупнейшим экспортером кофе в мире. В 1920-е годы она поставляла около восьмидесяти процентов кофе в мире, но в настоящее время эта цифра сократилась примерно до трети.Хотите – верьте, хотите – нет, но в Бразилии довольно популярны бары, оформленные на тематику Усамы бен Ладена (Osama Bin Laden). Кстати, там есть бар под названием «Bar do Bin Laden in São Paulo» (Бар Бен Ладена в Сан-Паулу), владельцем которого является двойник Усамы. Есть здесь и бар под названием «Caverna do Bin Laden» (Пещера бен Ладена), который находится в нескольких километрах от Рио-де-Жанейро.На выборах городского совета в Сан-Паулу в 1959 году на удивление всем победила Какареко (Cacareco), пятилетняя самка носорога из местного зоопарка. Она не только победила, но и сделала это с большим отрывом, получив 100 000 голосов (пятнадцать процентов от общего числа).27 января 1763 года колониальная администрация португальской Америки была перенесена из Сальвадора в Рио-де-Жанейро. 27 января 1763 года колониальная администрация португальской Америки была перенесена из Сальвадора в Рио-де-Жанейро. Город оставался в основном колониальной столицей до 1808 года, когда королевская семья Португалии и большинство связанных с нею дворян переехали в Рио-де-Жанейро из Лиссабона, спасаясь от вторжения Наполеона в Португалию. Это событие сделало Рио-де-Жанейро единственной европейской столицей в истории, находившейся за пределами Европы.Бразилия была единственной независимой южноамериканской страной , которая отправила сухопутные войска для сражений во Второй мировой войне, снарядив более чем 25 000 солдат.Бразилия распределяет грудное молоко по всей стране для грудничков чьи матери не могут им его обеспечить.Бразильские заключенные могут снизить свой тюремный срок на четыре дня за каждую прочтённую ими книгу, о которой они написали отчёт. Другими словами, пенитенциарная система Бразилии старательно пытается обучить своих заключённых.