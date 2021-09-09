10 подручных средств, которые избавят от пятен, если на них уж махнули рукой

Прочтите этот материал, прежде чем отправить вещи в дачную ссылку.
Некоторые пятна кажутся абсолютно безнадежными в плане выведения, и хозяин принимает решение покромсать любимую вещь на тряпки для протирки пыли, определить в качестве домашней одежды или отправить - цитируя известный рекламный ролик - в дачную ссылку. Но данный материал попытается убедить вас в том, что некоторые подручные средства, которые есть в каждом доме, помогут спасти любимые вещи от якобы безнадежных пятен - оставленных чернилами, кофе, кровью и не только.
Неожиданные помощники в борьбе с трудновыводимыми пятнами.
В это трудно поверить, но в каждом доме (в аптечке, холодильнике или на полке с бытовой химией) найдутся средства, которые помогут вывести пятна, на которые хочется махнуть рукой. Давайте разберемся, что же это.
Чернила удаляются горчицей
Горчица удалит чернила.
Если обычная стирка не справилась с пятнами от чернил шариковой ручки, нужно поступить следующим образом. Нанесите на пятно горчицу, затем присыпьте обычным сухим порошком, добавьте несколько капель воды. Образуется кашица. Ее следует оставить на сутки. Через сутки кашицу нужно снять, а изделие постирать в привычном режиме.
Для пятен на белом придут на помощь аммиак и перекись водорода
Помощники в стирке.
Для выведения сложных пятен на белой ткани нужно произвести перед стиркой предварительную обработку пятен. В стакан теплой воды нужно добавить по столовой ложке нашатырного спирта и перекиси водорода. Ватные диски смачиваются в этом растворе и кладутся на пятна на 15-20 минут. А затем изделия стираются в обычном режиме.
Жвачку с трикотажного изделия удалит морозильная камера
Заморозим подлую жвачку. / Фото: takprosto.cc
Принцип следующий. Изделие с налипшей жевательной резинкой отправляется в морозильную камеру на 24 часа. Затем его следует извлечь и слегка порастягивать в разные стороны - заледенелая жвачка должна отвалиться сама собой. Если же результат окажется не стопроцентен, то нужно провести дополнительные действия: прогладьте остатки пятна утюгом через марлю, затем протрите - словно спонжем - лимонной долькой и постирайте вещь в обычном режиме.
Средство для мытья посуды выведет помаду
Избавляемся от пятен от помады. / Фото: lamp.im
Если на одежде появилось пятно от помады, то перед стиркой в обычном режиме следует нанести на пятно жидкость для мытья посуды и оставить на несколько минут. Затем, без каких-либо дополнительных действий, изделие отправляется в бак стиральной машины.
Лимон справится с уроном от ржавчины
Не следует опускать руки перед пятном от ржавчины. / Фото: lamp.im
Пятна от ржавчины занимают одно из почетных первых мест в списке пятен, на которые, как правило, махнут рукой, ставя клеймо невыводимых. Но свежий лимон или лайм помогут от них избавиться. Просто выдавите сок на пятно и оставьте на сутки перед привычной стиркой. Если лимона нет, подойдет крепкий раствор лимонной кислоты вместо сока.
Мел устранит жирное пятно
Мел нейтрализует жир. / Фото: mybestauto.xyz
Если пятно от жирной пищи не заметить и постирать изделие с пятном вместе с остальными вещами в стиральной машине, то оно может стать невыводимым. Именно поэтому очень важно инспектировать одежду тщательно перед стиркой. Но даже если это случилось, не стоит отчаиваться. Свежее жирное пятно засыпается перед стиркой на несколько часов покрошенным мелом, а если жирное пятно является застарелым, то перед повторной стиркой на него наносится кашица из разведенного в небольшом количестве воды покрошенного мела.
Бензин выведет жир в шёлка под утюгом
Без паники при жирном пятне на шёлке. / Фото: igsn-vologda.ru
Жирное пятно на шёлковой ткани относится к одним из самых трудновыводимых. Но на помощь придет обыкновенный бензин. Принцип работы следующий. Ватный диск или микрофибровая тряпочка смачивается в бензине. Пятно обильно протирается им. А через пять минут нужно положить сверху бумажное полотенце и... проутюжить фрагмент с пятном через него! Пятно исчезнет на глазах!
Кровь отстирывать нужно только в холодной воде
Кровь выводят ТОЛЬКО холодной водой!!! / Фото: wikihow.com
Самой популярной ошибкой, допускаемой чуть ли не 70% хозяек, является попытка отстирать кровь в горячей воде. Белок, входящий в состав крови, свертывается, что делает пятно невыводимым. Даже если пятно от крови поставлено не несколько минут, а несколько дней назад, но никакой обработке не подвергалось, первое, что нужно сделать, замочить изделие в холодной воде, после чего под проточной холодной водой вывести максимальную часть пятна ручным застирыванием с применением силы. Затем нужно обработать пятно перекисью водорода. Затем стирать в воде комнатной температуры. Стирка в машине погубит изделие с пятном от крови окончательно!
А это видео покажет, как при помощи перекиси водорода вывести пятно от крови с мебели:
Щавелевая кислота удалит старые пятна от чая и кофе
Щавелевая кислота удалит старые пятна от чая и кофе. / Фото: prom.st
Многие хозяйки держат на полке с бытовой химией щавелевую кислоту. Этот белый порошок отлично удаляет ржавчину и накипь с металлов и других поверхностей. Опытный лайфхакеры выяснили, что она же поможет удалить даже очень старые пятна от кофе и чая с вашей любимой одежды и тем самым спасти ее от дачной ссылки. Кашицу из смоченной в воде щавелевой кислоты нужно нанести на пятно на несколько часов. Затем постирать изделие привычным способом.
Уксус и капроновые колготки против пятен от сухих дезодорантов
Есть решение! / Фото: domashnyochag.ru
Если вы обнаружили очень свежее, только что оставленное после носки пятно от сухого дезодоранта-стика, то нужно взять капроновые колготки, скрутить их в шарик и этим самым шариком стереть пятно, словно ластиком. Если же пятно уже имеет определенный возраст, то избавиться от него можно в процессе обычной машинной стирки, добавив в барабан стиральной машины одну треть стакана уксуса.
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