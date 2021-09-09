10 подручных средств, которые избавят от пятен, если на них уж махнули рукой

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Неожиданные помощники в борьбе с трудновыводимыми пятнами.

Чернила удаляются горчицей

Горчица удалит чернила.

Для пятен на белом придут на помощь аммиак и перекись водорода

Помощники в стирке.

Жвачку с трикотажного изделия удалит морозильная камера

Заморозим подлую жвачку. / Фото: takprosto.cc

Средство для мытья посуды выведет помаду

Избавляемся от пятен от помады. / Фото: lamp.im

Лимон справится с уроном от ржавчины

Не следует опускать руки перед пятном от ржавчины. / Фото: lamp.im

Мел устранит жирное пятно

Мел нейтрализует жир. / Фото: mybestauto.xyz

Бензин выведет жир в шёлка под утюгом

Без паники при жирном пятне на шёлке. / Фото: igsn-vologda.ru

Кровь отстирывать нужно только в холодной воде

Кровь выводят ТОЛЬКО холодной водой!!! / Фото: wikihow.com

Щавелевая кислота удалит старые пятна от чая и кофе

Щавелевая кислота удалит старые пятна от чая и кофе. / Фото: prom.st

Уксус и капроновые колготки против пятен от сухих дезодорантов

Есть решение! / Фото: domashnyochag.ru