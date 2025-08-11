Палаточный дом в лесу Новой Зеландии, гарантирует незабываемый отдых и комфорт

Не перевелись еще романтики среди архитекторов, которые способны вдохновляться формами туристической палатки, чтобы создать собственный дом-студию среди природного оазиса на острове Уаихеке (Новая Зеландия). Речь идет о Крисе Тейте – новозеландском архитекторе, преподавателе университета, который решил перевернуть представление о загородных резиденциях., имеет довольно внушительные размеры (70 «квадратов»), да и комфорту его могут позавидовать владельцы благоустроенных квартир, при этом последние даже мечтать не могут, чтобы за их окнами были настолько захватывающие пейзажи.
Палаточный дом в тропическом лесу Новой Зеландии, гарантирует незабываемый отдых и современный комфорт (The Tent House, о-в Уаихеке). | Фото: homedesignlover.com.
Строительство загородных домов, которые становятся отдушиной для многих городских жителей, все активней набирает обороты. К счастью, многие уже отошли от стремления построить помпезные дворцы или модернистские особняки гигантских размеров. Все чаще встречаются оригинальные проекты, реализация которых не такая затратная, при этом удовольствие от отдыха среди живописных пейзажей будет не меньше. Новозеландский архитектор Крис Тейт при проектировании собственного дома-студии, который мечтал посещать на выходных, решил пойти еще дальше, упростив его формы до традиционной туристической палатки.
Туристическая палатка тоже может вдохновить на строительство загородного дома (The Tent House, о-в Уаихеке). | Фото: contemporist.com.
При этом вдохновение формами палатки пришло не просто так, оказывается, в канун Нового 2006 года Крис, прибыв в Окленд на праздники, не смог найти жилье, все отели и съемные квартиры были забиты под завязку.
Буйная зелень тропического леса острова Уаихеке в большей мерее дело рук неравнодушных энтузиастов (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: contemporist.com.
Авторы Novate.ru хотели бы стразу обратить внимание на то, что прежде чем начинать проектирование и строительство, на участке было высажено более сотни деревьев местных пород, чтобы обновить природу этой части острова. Крис Тейт вместе с сотрудниками основанного им архитектурного бюро Chris Tate Architecture, рассчитывают на то, что эти деревья снова станут домом для птиц, многие виды которых находятся на грани исчезновения из-за бездумного вмешательства людей в дикий тропический лес.
Палаточный дом расположили так, чтобы не нанести урон растительности и склону (о-в Уаихеке, Новая Зеландия).
Учитывая трепетное отношение к природе, неудивительно, что автор проекта сумел расположить дом так, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. При строительстве дома, которое предусматривает изготовление модулей и конструкций в заводских условиях, а также установку свайных опор, не пострадало ни одно взрослое дерево, даже кустарники были сохранены практически в полном объеме. Те что мешали, попросту пересадили на участках, которые не задействовались в проекте. Тем более, что само строение много места не заняло, поскольку предусматривалось вертикальное увеличение пространства.
План-схема треугольного дома и расположение его на холмистом участке (The Tent House, проект Chris Tate Architecture).
Планировка Палаточного дома, площадь которого достигает 70 квадратных метров (проект Chris Tate Architecture). | Фото: huntingforgeorge.com.
Примечательно: Дом в виде треугольника, один угол которого тянется к вершинам деревьев, а второй – слился с землей, не такой уж и маленький, как кажется на первый взгляд. Разделенный на два уровня он имеет 70 «квадратов», хотя из-за скошенных стен некоторое пространство теряется, но все компенсируется масштабным остеклением лицевого фасада, а также мансардными окнами в задней части дома. Дополнительной зоной отдыха является терраса, повторяющая формы крыши, чтобы создать иллюзию того, как тень падает на землю.
Лесную резиденцию установили на опорах, чтобы минимизировать влияние на почву и ее микроклимат (The Tent House, о-в Уаихеке). | Фото: allcadblocks.com.
Терраса перед домом повторяет его форму, создавая иллюзию, что это просто тень (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: huntingforgeorge.com.
Чтобы обеспечить комфортный микроклимат внутри дома, у которого не имеется даже чердака, для снижения температурного влияния, его расположили под оптимальным углом относительно сторон света. Это никак не повлияло на освещенность дневным светом внутреннего пространства, при этом позволило избежать прямого попадания палящих солнечных лучей. Затенению поспособствовал и далеко выходящий козырек крыши, откидывающий тень в самый жаркий период еще и на летнюю террасу, расположенную перед входом дом. Как признается владелец дома-студии, обилие дневного света благотворно влияет на его творческие идеи, ну а размытие границ между внутренним пространством и тропическим лесом способствует приливу сил и вдохновения.
Выступающий козырек крыши предохраняет внутреннее пространство от палящих солнечных лучей (The Tent House, о-в Уаихеке).
Зона отдыха на террасе позволит наслаждаться свежим воздухом, пением птиц и мерцанием звезд в темное время суток (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: allcadblocks.com.
Если говорить об эстетике дома-студии, получившего говорящее само за себя название – Палаточный дом (The Tent House), то помимо узнаваемых форм, Крис Тейт решил отдать предпочтение контрастным тонам и стильному минимализму. Черная крыша, по совместительству являющаяся еще и стенами выгодно подчеркивает белый интерьер и подбивку козырька. А единственным выразительным пятном черного цвета в жилом пространстве, стала зона кухни и дверь в ванную комнату. Кухня была спроектирована таким образом, чтобы идеально соответствовать треугольной форме пространства, при этом углы подчеркнуты сильными контрастными линиями шкафов.
Скульптурная винтовая лестница стала единственным украшением минималистичного интерьера (The Tent House, о-в Уаихеке).
Архитектор Крис Тейт с подругой на фоне черной кухни, ставшей контрастным пятном в белом интерьере (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: designboom.com.
Все остальные зоны предусматривают лишь белые тона, включая стены, пол, мебель и частично текстиль, на котором можно увидеть контрастные геометрические узоры. Особо стоит обратить внимание на скульптурную лестницу, ведущую на второй уровень, где находится спальная комната. Эффектная винтовая лестница стала разделительным элементом между гостиной, расположенной у входа в дом и кухней со скрытым санузлом. Это стало возможно лишь потому, что в The Tent House предусмотрена открытая планировка, чтобы не загромождать пространство ненужными перегородками, ведь дом предназначен для отдыха (хотя архитектор частенько использовал его как мастерскую и даже выставочное пространство).
Изысканная дизайнерская мебель и винтовая лестница изготавливались по проекту самого владельца Палаточного дома (о-в Уаихеке, Новая Зеландия). | Фото: homedesignlover.com.
Зона отдыха в гостиной расположена прямо у окна, чтобы ничего не мешало наслаждаться открывающимся пейзажем (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: contemporist.com.
Кстати сказать, экспериментальный проект закончился и экспериментальным строительством, в котором участвовали студенты университета, где преподает Крис Тейт. Это было практическое занятие для будущих архитекторов, которое они с честью выдержали. Будущие дизайнеры вникали в процесс проектирования, собственными руками пробурили углубления для установки свайного фундамента, сделали настил как в доме, так и на открытой террасе, огородили ее дощатыми перилами. А вот изготовлением металлоконструкций, созданием масштабного покрытия крыши и остеклением фасада занимались специалисты.
С помощью текстиля можно внести коррективы в белоснежный интерьер спальни (The Tent House, Новая Зеландия).
Стоит отметить, что незаурядный проект был замечен не только туристами и отдыхающими, прибывающими на остров Уаихеке, чтобы приятно провести время и отдохнуть. Его отметили на нескольких конкурсах, а также проект The Tent House был выбран для участия во Всемирном фестивале архитектуры, проходящем в 2017 году в Германии. Сейчас же Палаточный дом могут снять на несколько дней все желающие, поскольку он доступен для аренды в тот период, когда владелец занимается реализацией проектов в других городах. Здесь можно пожить, наслаждаясь уединением и роскошной тропической природой, провести различные мероприятия или устроить фотосессию.
