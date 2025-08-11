Палаточный дом в лесу Новой Зеландии, гарантирует незабываемый отдых и комфорт

Палаточный дом в тропическом лесу Новой Зеландии, гарантирует незабываемый отдых и современный комфорт (The Tent House, о-в Уаихеке). | Фото: homedesignlover.com.

Туристическая палатка тоже может вдохновить на строительство загородного дома (The Tent House, о-в Уаихеке). | Фото: contemporist.com.

Буйная зелень тропического леса острова Уаихеке в большей мерее дело рук неравнодушных энтузиастов (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: contemporist.com.

Палаточный дом расположили так, чтобы не нанести урон растительности и склону (о-в Уаихеке, Новая Зеландия).

План-схема треугольного дома и расположение его на холмистом участке (The Tent House, проект Chris Tate Architecture).

Планировка Палаточного дома, площадь которого достигает 70 квадратных метров (проект Chris Tate Architecture). | Фото: huntingforgeorge.com.

Лесную резиденцию установили на опорах, чтобы минимизировать влияние на почву и ее микроклимат (The Tent House, о-в Уаихеке). | Фото: allcadblocks.com.

Терраса перед домом повторяет его форму, создавая иллюзию, что это просто тень (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: huntingforgeorge.com.

Выступающий козырек крыши предохраняет внутреннее пространство от палящих солнечных лучей (The Tent House, о-в Уаихеке).

Зона отдыха на террасе позволит наслаждаться свежим воздухом, пением птиц и мерцанием звезд в темное время суток (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: allcadblocks.com.

Скульптурная винтовая лестница стала единственным украшением минималистичного интерьера (The Tent House, о-в Уаихеке).

Архитектор Крис Тейт с подругой на фоне черной кухни, ставшей контрастным пятном в белом интерьере (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: designboom.com.

Изысканная дизайнерская мебель и винтовая лестница изготавливались по проекту самого владельца Палаточного дома (о-в Уаихеке, Новая Зеландия). | Фото: homedesignlover.com.

Зона отдыха в гостиной расположена прямо у окна, чтобы ничего не мешало наслаждаться открывающимся пейзажем (The Tent House, Новая Зеландия). | Фото: contemporist.com.

С помощью текстиля можно внести коррективы в белоснежный интерьер спальни (The Tent House, Новая Зеландия).